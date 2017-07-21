Эстетическая медицина и пластическая хирургия могут вернуть вам юность в любом возрасте. А если без них?

Случалось ли вам удивиться, обнаружив, что две подружки за соседним столиком — это мать и дочь? А те, что вам казались мамой и дочкой, на самом деле ровесницы, просто одна выглядит на 10 лет старше своего паспортного возраста, а другая на 10 лет моложе? Ботокс и филлеры, конечно, многое объясняют… Но есть на свете счастливчики, которые умудряются не стареть и без вспомогательных технологий. А есть такие, кого не спасают ни ботулотоксин, ни золотые нити. Какие факторы добавляют вам возраст? Обсуждаем это с экспертами медицинского центра «Атлас».