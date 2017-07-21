Что мешает вам выглядеть моложе своих лет
Эстетическая медицина и пластическая хирургия могут вернуть вам юность в любом возрасте. А если без них?
Юрий Потешкин,
врач-эндокринолог, к.м.н.
Ирина Жегулина,
врач-генетик, к.м.н.
Случалось ли вам удивиться, обнаружив, что две подружки за соседним столиком — это мать и дочь? А те, что вам казались мамой и дочкой, на самом деле ровесницы, просто одна выглядит на 10 лет старше своего паспортного возраста, а другая на 10 лет моложе? Ботокс и филлеры, конечно, многое объясняют… Но есть на свете счастливчики, которые умудряются не стареть и без вспомогательных технологий. А есть такие, кого не спасают ни ботулотоксин, ни золотые нити. Какие факторы добавляют вам возраст? Обсуждаем это с экспертами медицинского центра «Атлас».
Наверняка основные факторы старения вам давно известны. Все настолько банально, что вы удивитесь. Каждый фактор в отдельности, может, и не критичен — прибавляет к вашему возрасту пару лет (или убавляет). Но суммируйте все — вот примерно на столько ваш внешний возраст будет отличаться от паспортного.