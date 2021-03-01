9 звезд, переживших анорексию и булимию: причины и комментарии эксперта
Деми Мур
Фото: Globallook
В течение нескольких лет актриса страдала от тяжелой формы анорексии. Деми почти ничего не ела и при этом активно заливала голод алкоголем и приправляла запрещенными веществами. О том, что у нее проблемы, Деми неоднократно говорили и бывший муж Брюс Уиллис, и тогда еще действующий супруг Эштон Катчер, однако она упорно игнорировала их просьбы обратиться за помощью. В 2012 году ситуация стала настолько критической, что актриса поняла, что не может справиться самостоятельно и легла в реабилитационный центр. На данный момент Мур заявляет, что полностью избавилась от всех зависимостей.
Лили-Роуз Депп
Фото: Globallook
Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа всегда была очень худенькой девушкой, но при этом неадекватно относилась к собственной внешности. Добавляло проблем и излишнее внимание со стороны прессы. Лили-Роуз постоянно думала, что о ней и ее фигуре скажут или напишут окружающие. Родители пытались оградить дочь от публичности, но это мало помогало. В результате у девушки началась анорексия. Но малышка оказалась не робкого десятка: нашла в себе силы признать проблему и в результате серьезной работы над собой обрела гармонию со своим телом.
Мэри-Кейт Олсен
Фото: gettyimages
Еще одна знаменитость, которую не обошло стороной стремление быть идеальной. Мэри-Кейт диагностировали нервную анорексию, которую она предпочла лечить в специализированной клинике, где о ней позаботились профессионалы. Впоследствии, когда все проблемы с ментальным и физическим здоровьем остались позади, актриса в интервью New York Times, заявила: «В период взросления многие сталкиваются с проблемами пищевого поведения. Все мы ошибаемся. Главное — вовремя понять, что находишься у черты, и не бояться рассказать о своей беде другим людям».
Анджелина Джоли
Фото: dpa
О том, что у одной из самых красивых женщин планеты проблемы, стало понятно в 2013 году. Из-за смерти матери, операции по удалению молочных желез и яичников с последующим сложным восстановлением актриса при росте 169 см весила всего 37 килограммов, а ее руки-веточки и тощие коленки на фотографиях не обсуждал только ленивый. Бил тревогу и ее бывший муж Брэд Питт, который безуспешно пытался убедить Анджелину обратиться за помощью. Но та была непреклонна. Заставить набрать вес ее смог только режиссер Роберт Стромберг, который поставил ей условие, либо она набирает 10 килограммов, либо он не снимает ее в «Малефисенте». Вернуться к здоровому весу актрисе удалось лишь спустя 4 года.
Айрленд Болдуин
Фото: dpa
Дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер с юных лет не могла принять свое тело, что вылилось в борьбу с многочисленными расстройствами пищевого поведения. После каждого приема пищи модель регулярно бегала в ванную, принимала таблетки для ускорения пищеварения, до изнеможения бегала на беговой дорожке, но никогда не была довольна отражением в зеркале. Только 6 лет назад она смогла победить недуги и научиться жить в гармонии с собой.
Виктория Бекхэм
Фото: dpa
Знаменитую перчинку неоднократно обвиняли в пропаганде анорексии. Вики и сама часто признавалась, что одно время питалась исключительно яблоками и листьями салата. Справиться с полным отсутствием аппетита и набрать вес она смогла по настоянию врачей, однако все же сильно поправляться по-прежнему не хочет, потому строго контролирует то, что ест, и маниакально занимается спортом.
Зои Кравиц
Фото: dpa
Зои не уникальна: проблемы с едой у нее начались в подростковом возрасте и проследовали за ней во взрослую жизнь. Ей диагностировали анорексию и булимию. Актриса считает, что заболевания развились из-за того, что она росла в звездной семье. Повышенное внимание и давление со стороны окружающих заставляли ее быть особенно критичной к себе и собственной внешности. Принять себя звезде удалось далеко не сразу, но все же она нашла в себе силы справиться с расстройствами пищевого поведения.
Принцесса Диана
Фото: dpa
Королева людских сердец была обожаема народом, но глубоко несчастна в семейной жизни, что выражалось в вечном недовольстве собственной внешностью. Она считала себя слишком высокой, слишком полной, слишком широкоплечей и еще много чего слишком. Добавило проблем и однажды неосторожно брошенное принцем Чарльзом замечание, что у Дианы талия широковата. Впечатлительная принцесса резко начала худеть, а потом заедать стресс. Как результат — вечный страх снова поправиться и булимия. Справиться с проблемой она смогла только при помощи психологов и диетологов.
Николь Шерзингер
Фото: dpa
В августе 2017 года Николь сделала шокировавшее многих признание, что в течение целых 10 лет она страдала от булимии. Как и большинству подростков, девушке совершенно не нравилось отражение в зеркале, но и отказаться от вкусностей она не могла, а потому просто избавлялась от всего съеденного. Звезде было мучительно стыдно от того, что она делает, но свой секрет она бережно хранила. Все раскрылось лишь тогда, как после концерта Шерзингер упала в обморок в гримерке, где ее и обнаружил менеджер.
«Проблема, которая называется "расстройство пищевого поведения", всегда больше психологическая. Ноги у нее растут из не совсем правильных пищевых привычек, возможно, из детства и пубертатного возраста, когда у юного еще человека были "сбиты" ориентиры, а псевдоавторитет порекомендовал ему не совсем адекватный тип питания, чтобы улучшить какие-то внешние показатели и влиться в коллектив. Также расстройство может возникнуть, если в семье нет никакой культуры питания, а родители увлекаются диетами и тем самым подают ребенку дурной пример. Решением подобных проблем, конечно, должны заниматься психолог или психотерапевт. Со стороны гастроэнтерологии я могу сказать, чем более разнообразным будет питание и ребенка, и взрослого, чем сбалансированнее будет состав еды с точки зрения белков, жиров и углеводов, тем более вероятно, что организм будет работать хорошо и без сбоев».
Существует несколько типов расстройств пищевого поведения. Один из самых популярных — анорексия. Она возникает из-за избыточного веса в детстве, психологических проблем, когда девочки хотят быть похожими на моделей, но не соответствуют параметрам. Основное проявление анорексии — масса тела меньше на 15% от существующей нормы, иногда бывают показатели и больше.
Второй тип расстройства пищевого поведения — булимия — бесконтрольный прием пищи. Некоторые даже не могут вспомнить сам факт приема пищи, продукты и объемы съеденного за последнее время. Но несмотря на это, акцент на весе и внешнем виде остается и стремление избавиться от попавшей в организм пищи.
Третий тип расстройства пищевого поведения — компульсивное переедание. Самая частая и основная его причина — стресс и переживания. Проблема изначально заключается в том, что довольно большое количество людей путает депрессию с плохим, неудачным днем. Слишком ранимые девушки считают, что поводом поглотить несколько пирожных или заказать фастфуд ближе к ночи может стать сломанный каблук. Главные признаки схожи с булимией — потребление пищи, не связанное с чувством голода, снижение работоспособности на фоне увеличения массы тела, иногда ожирения, постоянного ощущения переполненного желудка. Однако, в отличие от больных булимией, люди, страдающие компульсивным перееданием, не пытаются ничего предпринять для устранения последствий.
Четвертый тип — навязчивое стремление к здоровому и правильному питанию, или орторексия — проявляется в маниакальном следовании правилам полезного питания. Жесткие рамки, в которые загоняет себя человек, потребление «запрещенных продуктов», неосознанный протест — все это может привести в итоге к булимии. Строгие пищевые ограничения могут вести к психологическому расстройству, ограничению круга социальных контактов, постоянным ссорам с родными и друзьями, которые не разделяют мнения человека.
Фото: globallook, dpa, gettyimages
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