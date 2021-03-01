9 звезд, переживших анорексию и булимию: причины и комментарии эксперта

Существует несколько типов расстройств пищевого поведения. Один из самых популярных — анорексия. Она возникает из-за избыточного веса в детстве, психологических проблем, когда девочки хотят быть похожими на моделей, но не соответствуют параметрам. Основное проявление анорексии — масса тела меньше на 15% от существующей нормы, иногда бывают показатели и больше.

Второй тип расстройства пищевого поведения — булимия — бесконтрольный прием пищи. Некоторые даже не могут вспомнить сам факт приема пищи, продукты и объемы съеденного за последнее время. Но несмотря на это, акцент на весе и внешнем виде остается и стремление избавиться от попавшей в организм пищи.

Третий тип расстройства пищевого поведения — компульсивное переедание. Самая частая и основная его причина — стресс и переживания. Проблема изначально заключается в том, что довольно большое количество людей путает депрессию с плохим, неудачным днем. Слишком ранимые девушки считают, что поводом поглотить несколько пирожных или заказать фастфуд ближе к ночи может стать сломанный каблук. Главные признаки схожи с булимией — потребление пищи, не связанное с чувством голода, снижение работоспособности на фоне увеличения массы тела, иногда ожирения, постоянного ощущения переполненного желудка. Однако, в отличие от больных булимией, люди, страдающие компульсивным перееданием, не пытаются ничего предпринять для устранения последствий.

Четвертый тип — навязчивое стремление к здоровому и правильному питанию, или орторексия — проявляется в маниакальном следовании правилам полезного питания. Жесткие рамки, в которые загоняет себя человек, потребление «запрещенных продуктов», неосознанный протест — все это может привести в итоге к булимии. Строгие пищевые ограничения могут вести к психологическому расстройству, ограничению круга социальных контактов, постоянным ссорам с родными и друзьями, которые не разделяют мнения человека.