Некоторые страхи и табу существуют сами по себе и не имеют внятных объяснений. От бабушки к маме, от мамы к дочке передается убеждение, что нельзя спать с мокрой головой, сидеть на камне, резать овощи или вот ходить в резиновых шлепанцах… Действительно ли нельзя? Давайте разбираться.

Плоскостопие

Логика, на первый взгляд, проста: раз плоская подошва, то у вас будет плоскостопие. Но в этом плане сланцы-шлепаны-вьетнамки ничем не хуже кедов. На самом деле плоскостопие развивается не из-за того, что подошва плоская, а из-за того, что она «шлепка» — не имеет задника и не фиксируется на пятке.

«Свободно гуляющая» в шлепках задняя часть стопы никак не ограничивает избыточную пронацию и может привести к развитию плоскостопия или усилению имеющегося. Ислам Шахабов Травматолог-ортопед медицинского центра «Атлас», к.м.н.

Пронация — это прогиб стопы, природный амортизатор, позволяющий правильно перераспределять нагрузку на голеностоп и приспосабливаться к любому рельефу на земной поверхности. Так вот, когда ваша пятка не закреплена, вы напрягаете переднюю часть стопы не только для того, чтобы шагать, но и для того, чтобы удержать и не потерять тапочку. Ступня при этом изгибается примерно так же, как при ходьбе на очень высоких каблуках-шпильках. Связки практически не амортизируют — и развивается плоскостопие.

Пяточные шпоры

Простая человеческая логика подсказывает, что шпоры могут образоваться из-за того, что незакрепленный задник все время шлепает по пятке. Сами по себе удары, конечно, не слишком травматичны, но мягкая и плохо зафиксированная подошва действительно создает проблемы.

Из-за этой особенности шлепанцев возможна перегрузка подошвенного апоневроза — связки, которая обеспечивает поддержку сводов стопы. При его перегрузке могут начаться воспалительные процессы, которые вызовут болевые ощущения при ходьбе и вертикальной нагрузке на стопы. Ислам Шахабов

Вы ощущаете это как прострелы в пятке или боль при наступании (пяточную шпору). В медицине это называется фасциит, или воспаление подошвенного апоневроза.

Цистит и бесплодие

Довольно раскрученная тема: переохлаждение ног привод к спаечному процессу в малом тазу, а значит, к бесплодию. Ну или как минимум к циститу и молочнице. То есть, как ни крути, эта страшилка скорее против переохлаждения, чем против резиновых тапочек.

Как такового понятия «гинекологической простуды» не существует. Однако есть патологические состояния, спровоцированные переохлаждением ног. Из-за нарушения нормального кровотока создаются благоприятные условия для активного роста и развития условно-патогенных бактерий, которые в норме присутствуют у всех, только в минимальном количестве. Нона Овсепян Гинеколог-эндокринолог медицинской компании «Инвитро»

То есть переохлаждение действительно может привести к обострению цистита, уретрита, вагинита. Но вряд ли вы будете носить резиновые тапочки в холодную погоду? Во всяком случае, вреда от прогулки в сланцах от отеля до моря будет не больше, чем от купания в самом море. И точно меньше, чем от гуляния по лужам в Москве нынешним летом. А спаечные процессы и бесплодие с моделью обуви вообще никак не связаны.

Боль в коленях

Ну и наконец боль в суставах, которую народная медицина связывает с ревматизмом, а его в свою очередь — с пагубным влиянием резиновых материалов. На самом деле резина не виновата: те же риски вы должны учитывать при ношении пластиковых, тряпочных, пробковых и любых других сланцев. Отсутствие фиксации стопы вынуждает вас непривычным (неприродным) образом распределять нагрузку, чтобы не только сохранять равновестие, но и не потерять обувь. Это увеличивает нагрузку на коленный сустав — и он изнашивается досрочно.

Конечно, если вы носите шлепанцы всего две недели в году, чтобы добежать от номера в отеле до пляжа и обратно, то все имеющиеся факторы риска не успеют сложиться в реальную угрозу. А вот если вы все лето ходите в шлепанцах… В общем, лучше не надо!

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