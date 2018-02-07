День Святого Валентина хоть и не официальный праздник в России, но уже занял место в наших больших влюбленных сердцах. Поэтому даже несмотря на то, что 14 февраля в этом году приходится на середину рабочей недели, можно порадовать себя или любимого романтическим завтраком в постель — когда еще будет более подходящий для этого повод! Мы поможем с простыми и вкусными рецептами для этого важного утра.

Оладьи «Сердце Джульетты»

В идеале заранее запастись формой для блинчиков в виде сердца, тогда этот рецепт точно оправдает свое романтическое название. Впрочем, если формы нет, уверены, что ваша вторая половинка нисколько не расстроится. Кладем в чистую миску одно яйцо, 2 столовых ложки сахара и стакан (250 мл) кефира, тщательно перемешиваем, а лучше взбиваем миксером. Добавляем половину чайной ложки соли и 2-3 столовых ложки растительного масла. В отдельной миске просеиваем смесь из одного стакана муки и половины чайной ложки соды, соединяем просеянную смесь с кефирной смесью и тщательно перемешиваем, чтобы не оставалось комков. Жарим оладьи в смазанной форме из сердца на среднем огне и подаем с ягодным вареньем или свежими ягодами и сахарной пудрой. Влюбленный Бенедикт

Яйца Бенедикт — это практически яйцо-пашот на тосте с голландским соусом. В этом варианте подадим блюдо с крабовым мясом (можно также подать со слабосоленой семгой). Варим яйцо-пашот. Слегка обжариваем тост на медленном огне с небольшим количеством масла. Для голландского соуса растапливаем на медленном огне 150 г сливочного масла, в отдельной миске смешиваем 3 яичных желтка, столовую ложку уксуса и щепотку соли и помещаем смесь на водяную баню. Непрерывно помешивая смесь венчиком, тонкой струйкой вливаем растопленное сливочное масло. Помешиваем, пока смесь не загустеет. Выкладываем на поджаренный тост яйцо, сверху кладем крабовое мясо, затем голландский соус и украшаем зеленью. Завтрак Black & White

Противоположности, как известно, притягиваются: сочетание черного горячего кофе и белого холодного мороженого в этом завтраке подойдет для тех, кто считает, что у противоположности сходятся и пары получаются самые крепкие, как и чувства в браке. Этот рецепт для тех у кого дома вафельница. Берем 100 г сахара и смешиваем с растопленным сливочным маслом (200 г). Добавляем 250 мл молока, 3 яйца и столовую ложку лимонного сока, тщательно перемешиваем. Всыпаем в смесь 300 граммов муки и 2 чайные ложки разрыхлителя. Выкладываем тесто в вафельницу, выпекаем около 5 минут до золотистого цвета. Пока готовятся вафли, готовим американо — идеальный получается в капсульной кофемашине Lumio от NESCAFÉ Dolce Gusto, причем займет это не более минуты. Подаем вафли с шариком мороженного, двумя ложками любого варенья и чашкой ароматного кофе. Наслаждаемся произведенным впечатлением. Гренки «Сердце не на месте»

Очень простой и изысканный рецепт, для которого нужна только одна небольшая деталь — форма для печенья в виде сердца. Формой вырезаем в куске хлеба дырочку в виде сердца, мякоть не выбрасываем. Поджариваем тосты и вынутую сердцевину на сковороде с одной стороны, затем переворачиваем. Разбиваем в отверстие одно яйцо и накрываем сковороду крышкой на 5-6 минут, чтобы яйцо схватилось. Выкладываем на тарелку вместе с поджаренной сердцевиной, солим и перчим. Блинчики «Красная страсть»