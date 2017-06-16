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Венчик складной

Инновационный венчик выполняет сразу две функции: в сложенном виде идеально подходит для перемешивания соусов или приготовления подливки прямо в сковороде или в противне. Силиконовая основа безопасна для посуды с антипригарным покрытием, ингредиенты можно смело взбивать прямо во время готовки, не боясь, что они пригорят или прилипнут. Легким поворотом ручки лопатка превращается в круглый венчик, который превратит яичные белки в твердые пики.

Венчик легко разбирается на части, а после применения компактно складывается для удобного хранения.

Кисточка силиконовая с емкостью

Такую кисть не нужно каждый раз обмакивать в жидкость. Сахарная пудра или яичный желток помещаются в специальную емкость, а потом продукт равномерно распределяется по блюду. Гибкая силиконовая щетина не выпадает и не доставляет неудобств в процессе приготовления выпечки. Кисть без труда разбирается, легко моется и хранится вертикально.

Включает две сменные насадки: для сахарной пудры и яичного желтка.

Набор мисок с отделителем белка

Набор для тех, кто любит готовить выпечку. Каждая из трех мисок (объемом 3,8, 2,4 и 1,4 л) оснащена специальным стальным краем на ободке для разбивания яиц и носиком для выливания готовой смеси. Также в комплект входит емкость для отделения яичных белков, которую можно прикрепить к краю любой из мисок.

Все емкости компактно складываются одна в другую, занимая минимум места при хранении.

Весы кухонные складные

Уникальные цифровые весы, очень удобные как в применении, так и в хранении. В разложенном виде три рукоятки формируют устойчивую платформу, на которой можно взвешивать емкости с ингредиентами. А после применения устройство складывается до суперкомпактного размера. Дисплей и панель управления при этом закрываются внутри корпуса, благодаря чему весы можно спокойно хранить в кухонном ящике, не боясь повреждений.

Устройство оснащено четким ЖК-дисплеем, сенсорной панелью управления и функцией автоматического выключения. Удобная функция добавления веса позволяет одновременно измерять в одной емкости несколько разных ингредиентов.

Набор мерных емкостей

Набор из восьми предметов, который занимает минимум места при хранении. Емкости складываются одна в другую, скрепляясь за рукоятки. Объем измерительных емкостей:

- 1/4 чайной ложки

- 1/2 чайной ложки

- 1 чайная ложка

- 1/4 стакана

- 1/3 стакана

- 1/2 стакана

- 1 стакан.

Фото: finedesigngroup.ru