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Звездный рецепт: Ченнинг Татум готовит креветки в кляре

Звезда Голливуда следит за фигурой и старается всегда оставаться в форме. Но актер и так питается правильно, правда, иной раз балует себя любимым блюдом — креветками в кляре.

Вам понадобится:

  • тигровые креветки — 1 пачка
  • лимонный сок — 1 ст. ложка
  • мука — 2 ст. ложки
  • вода — 80 мл
  • имбирь молотый — 1/4 ч. ложки
  • сода — на кончике ножа
  • соль — 1/3 ч. ложки
  • белый кунжут — 1 ч. ложка
  • растительное масло для фритюра

Приготовление:

Креветки в кляре — азиатское блюдо. Приготовить закуску можно как из замороженных королевских креветок, так и из сырых. Первые придется разморозить — обдать кипятком. Очищенные креветки сбрызгиваем лимоным соком и оставляем на 10-15 минут в таком вот простом маринаде. Тем временем готовим кляр. Муку высыпаем в глубокую миску, добавляем соль, щепотку молотого имбиря и соду на кончике ножа. Затем постепенно вливаем холодную воду, взбивая венчиком. Должна получиться однородная масса. Кладем кунжут и еще раз тщательно перемешиваем. Разогреваем масло в глубокой сковороде. Когда масло закипит, берем две деревянные палочки или вилку и обмакиваем креветку в кляр и кладем в масло. Креветки жарятся в масле быстро, так что не переборщите: несколько минут — и выкладывайте их на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Внимание: рецепт рассчитан на 15 больших креветок, если вам требуется больше, во-первых, поменяйте масло, во-вторых, удвойте или утройте состав компонентов.

Фото: shutterstock.com

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