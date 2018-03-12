Звездный рецепт: Ченнинг Татум готовит креветки в кляре

Вам понадобится:

тигровые креветки — 1 пачка

лимонный сок — 1 ст. ложка

мука — 2 ст. ложки

вода — 80 мл

имбирь молотый — 1/4 ч. ложки

сода — на кончике ножа

соль — 1/3 ч. ложки

белый кунжут — 1 ч. ложка

растительное масло для фритюра

Приготовление:

Креветки в кляре — азиатское блюдо. Приготовить закуску можно как из замороженных королевских креветок, так и из сырых. Первые придется разморозить — обдать кипятком. Очищенные креветки сбрызгиваем лимоным соком и оставляем на 10-15 минут в таком вот простом маринаде. Тем временем готовим кляр. Муку высыпаем в глубокую миску, добавляем соль, щепотку молотого имбиря и соду на кончике ножа. Затем постепенно вливаем холодную воду, взбивая венчиком. Должна получиться однородная масса. Кладем кунжут и еще раз тщательно перемешиваем. Разогреваем масло в глубокой сковороде. Когда масло закипит, берем две деревянные палочки или вилку и обмакиваем креветку в кляр и кладем в масло. Креветки жарятся в масле быстро, так что не переборщите: несколько минут — и выкладывайте их на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Внимание: рецепт рассчитан на 15 больших креветок, если вам требуется больше, во-первых, поменяйте масло, во-вторых, удвойте или утройте состав компонентов.

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