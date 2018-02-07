Каждая женщина мечтает выглядеть моложе своих лет. Процедуры, операции, инъекции — список бьюти-помощников можно продолжать вечно. Но не у всех есть возможность принимать радикальные меры. Мы расскажем вам, как сделать макияж, который поможет скрыть ваш истинный возраст.

Главными элементами в anti-age-макияже являются работа с визуальным изменением и коррекцией формы лица, а также проработка зон, требующих особого внимания, таких как мимические и возрастные морщинки, носогубные складки, пигментные пятна, покраснения и капиллярные сетки.

Есть несколько основных правил, которые необходимо соблюдать в антивозрастном макияже:

Правильно подбирайте уход и увлажнение — это то, что придает нашей коже свежий и здоровый вид. Не менее важен подбор палитры в макияже. Тональное средство подбирайте правильно в тон коже, тогда макияж не прибавит вам несколько лишних лет. Про яркие и графичные линии также стоит забыть, потому что они делают образ старше. Выбирайте легкие неплотные текстуры, чтобы не перегружать макияж лица. Умело наносите косметические средства, которые позволят сделать качественный и аккуратный макияж. Прорабатывайте зоны, требующие особого внимания, ведь с помощью этого можно скрыть недостатки и подчеркнуть ваши достоинства.

Что касается оттенков, то лучше использовать нежные и натуральные цвета, чтобы избежать так называемого эффекта маски. Для макияжа глаз рекомендуется подбирать светлые тени: слоновая кость, шампань или беж, а если хочется подвести глаза, то вместо черного лучше взять коричневый или серый оттенок. Текстуры должны быть легкие: сатиновые с мягким свечением или матовые. Перламутровые лучше совсем не использовать. Стрелки, как и весь макияж, должны быть корректирующими, то есть направленные на приподнятие внешнего уголка глаза. И не стоит забывать о растушевке.