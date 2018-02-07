Как в 50 лет выглядеть на 35: советы визажиста
Главными элементами в anti-age-макияже являются работа с визуальным изменением и коррекцией формы лица, а также проработка зон, требующих особого внимания, таких как мимические и возрастные морщинки, носогубные складки, пигментные пятна, покраснения и капиллярные сетки.
Есть несколько основных правил, которые необходимо соблюдать в антивозрастном макияже:
Правильно подбирайте уход и увлажнение — это то, что придает нашей коже свежий и здоровый вид.
Не менее важен подбор палитры в макияже. Тональное средство подбирайте правильно в тон коже, тогда макияж не прибавит вам несколько лишних лет. Про яркие и графичные линии также стоит забыть, потому что они делают образ старше.
Выбирайте легкие неплотные текстуры, чтобы не перегружать макияж лица.
Умело наносите косметические средства, которые позволят сделать качественный и аккуратный макияж.
Прорабатывайте зоны, требующие особого внимания, ведь с помощью этого можно скрыть недостатки и подчеркнуть ваши достоинства.
Что касается оттенков, то лучше использовать нежные и натуральные цвета, чтобы избежать так называемого эффекта маски. Для макияжа глаз рекомендуется подбирать светлые тени: слоновая кость, шампань или беж, а если хочется подвести глаза, то вместо черного лучше взять коричневый или серый оттенок. Текстуры должны быть легкие: сатиновые с мягким свечением или матовые. Перламутровые лучше совсем не использовать. Стрелки, как и весь макияж, должны быть корректирующими, то есть направленные на приподнятие внешнего уголка глаза. И не стоит забывать о растушевке.
Брови должны быть естественными, не очень четкими. Графичные темные брови сделают ваш взгляд более жестким и тяжелым. Также рекомендуется приподнять хвостик брови, чтобы взгляд казался более открытым. На губы не стоит наносить никаких стойких помад и карандашей. Если вам хочется подчеркнуть контур, то выбирайте только растушованный вариант. Помада не должна быть перламутровая, в таком случае образ получится свежим и лаконичным.
Можно даже скульптурировать лицо, но только если вы уверены в своем мастерстве, потому что при неправильном нанесении получается совершенно обратный эффект. Это недопустимо в лифтинг-макияже.
Не стоит думать, что антивозрастной макияж может быть лишь с минимальным использованием косметики. При правильном выборе и нанесении продуктов макияжа можно использовать и тушь, и тени, и карандаш. В каждом конкретном случае существует своя техника нанесения. Главная ошибка, которую многие совершают, — слишком яркие и четкие (не растушованные линии), которые обязательно добавляют лишние годы и делают образ неряшливым. Так что обратите на это внимание и постарайтесь избежать подобных ошибок.
Текст: Кристина Ящанина
Фото: Shutterstock/vostock