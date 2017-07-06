В какой бы ресторан вы ни пришли, там всегда будут действовать определенные законы. Знание основных правил этикета поможет вам соблюсти все условности и приятно провести вечер.

Андрей Ниценко, совладелец «ПРАЙМБИФ Бара»

Выход в свет О том, что первым в ресторан входит мужчина, а потом пропускает даму вперед, знают все. А вот другие тонкости этикета мало кому известны. Итак, хотелось бы обратить внимание читателей на то, что в ресторанах не принято громко разговаривать и смеяться. Ваша беседа не должна мешать другим посетителям. А темы о политике и бизнесе лучше вообще не обсуждать. Иначе вечер может перерасти в крупную ссору. Отдельный совет для дам: если вам необходимо уделить внимание своему внешнему виду, не спешите доставать зеркало. Лучше всего сделать это в специальном помещении, где вам никто не помешает. То же самое касается и верхней одежды. Если в ресторане есть гардероб, оставьте ваши куртку или плащ там. Достаточно забавно выглядит дама, входящая в зал в длинной шубе в пол, желая произвести впечатление на собравшихся. Да и мужчины часто пытаются миновать гардероб, спеша расположиться за столом. Вешать верхнюю одежду на спинку стула — моветон! Еще одно важное правило, которое касается того, как вы сидите. Не стоит разваливаться на стуле (про покачиваться, наверное, смешно и говорить) и класть локти на стол. Постарайтесь сесть ровно и держать осанку, тогда и опора в виде локтей не понадобится. Как пользоваться столовыми приборами

Как вы могли заметить, столовым приборам и умению правильно их использовать всегда уделяют большое внимание. Боитесь попасть впросак, тогда выбирайте ресторан с простым меню или воспользуйтесь специальными курсами, где учат всем тонкостям этого мастерства. Мы же расскажем, чего точно не стоит делать. Если прибор случайно упал на пол, не поднимайте его сами. Просто попросите официанта заменить недостающий предмет. Если вы сомневаетесь в чистоте приборов, не протирайте их салфетками — попросите официанта заменить их. Чайная ложечка необходима только для размешивания сахара. Не стоит использовать ее для того, чтобы остудить слишком горячий напиток, просто немного подождите. Отдельная история: как располагать приборы в зависимости от момента трапезы или для выражения той или иной эмоции относительно блюда. Для этого вам не нужно отправляться на курсы, все о тайном языке столовых приборов вы узнаете здесь. Официант, счет!

Официант — такой же сотрудник ресторана, как и другие, потому следует проявлять к нему уважение. Совершенно точно не стоит щелкать пальцами и громко его подзывать к своему столику. В случае, если официант так и не принял заказ, будет уместно привлечь его внимание легким кивком головы или взмахом руки. Как правило, вечер в компании редко обходится без вина. Помните: бутылку всегда откупоривает ваш официант, так что не стоит пытаться сделать это самим. И еще один немаловажный совет: бокалы с напитками тоже обновляет официант. В завершении трапезы не забудьте оставить чаевые. Я, как правило, оставляю 10% от суммы счета. Если дело происходит не в России, советуем воспользоваться этим материалом — гидом по чаевым в разных странах. Но главное правило любого похода в ресторан или кафе: никуда не спешить и наслаждаться непревзойденным вкусом выбранных блюд!