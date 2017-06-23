Солнце, море и пляж — символы отдыха. Да и где еще расслабиться, сбросить с себя оковы цивилизации? Сбрасывайте, только не забывайте об элементарных правилах этикета.

Мария Буше, директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса по всем видам этикета

Правило №1: никакой еды с собой, кроме воды Помните, как еще в детстве мама собирала на пляж целую сумку еды? Поверьте, сейчас время изменилось — лучше оставить дома пластиковые коробочки с едой, пакетики, баночки... Побалуйте себя походом в пляжное кафе, холодным коктейлем и вкусным мороженым. Это гораздо вкуснее заблаговременно нарезанного арбуза, успевшего уже нагреться на солнышке. Исключение: детское питание для маленьких отпускников. Ну и, конечно, не оставляйте после себя мусор: обертки от мороженого, шелуху от семечек собирайте в отдельный пакет, а потом выбрасывайте в урну. Правило №2: одежда для пляжного бара Здесь действует следующий принцип: если в заведении есть на полу песок (бар на пляже), то достаточно накинуть парео. Если же на полу нет песка (даже если кафе стоит на береговой линии), правила этикета обязывают вас одеться полностью.

Правило №3: поведение в прибрежных ресторанах Пляжные рестораны в разных странах диктуют разные правила. Если это Европа, то стоит обратить внимание на время суток. Днем, например, можно пойти в пляжной одежде (не в купальнике и парео, а в другом наряде), но вечером мужчинам стоит сменить шлепанцы на летние туфли. Шорты — на брюки. Футболку — на рубашку. Женщинам также стоит сменить пляжный вариант — и тут подойдет дресс-код cocktail. И, конечно, никогда не позволяйте себе заходить в ресторан на набережной в мокрых купальных костюмах, даже если поверх надета сухая одежда. Вы намочите мягкие сиденья — и другим клиентами придется неудобно. Ну и, наверное, не стоит напоминать, что сушить плавки и полотенца в кафе на стуле — дурной тон? Правило №4: завтрак в отеле Если вы проживаете в отеле, то на завтрак следует приходить одетым. Парео не считается одеждой, а на мужчине должна быть футболка. В халате можно спускаться только в Spa-зону, но все же нужно уточнить, какой именно лифт идет на этот этаж (так как эти лифты не останавливаются на других этажах и вас никто не увидит в халате).

Правило №5: спиртное на пляже Доказано опытным путем, что охлажденное «Советское шампанское», налитое в хрустальный бокал, гораздо вкуснее теплого Dom Pérignon в пластиковом стаканчике на пляже. А потому правила употребления спиртного на отдыхе выглядят следующим образом. Вообще на жаре употреблять алкоголь не стоит, лучше заказать бокальчик вина на закате, но…. Тут уж ваше дело. Итак, лучше всего заказать напиток в баре на пляже и выпить его в тени под зонтом, а не лежа под палящим солнцем. Кстати, имейте в виду, что на общественные пляжи нельзя брать стеклянные бокалы (даже если вы собрались что-то отпраздновать). Решили выпить банку пива? Не забудьте упаковать ее в бумагу или взять в магазине у продавщицы специальный маскирующий пакет. Пить пиво в «маскировке» следует не только на пляже, но и прогуливаясь по набережной.