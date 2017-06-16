Худшие минуты своей жизни многие женщины проводят в примерочной, когда выбирают купальный костюм. Иногда кажется, что эта вещь была создана для того, чтобы вызывать комплексы.

И если не комплексы, то изменение того, как вас воспринимают другие, точно. В одном эксперименте испытуемым была представлена фотография девушки. Половина участников видела только ее лицо, другая — лицо и верхнюю часть тела в купальнике. Взгляда на обнаженную плоть было достаточно, чтобы судить о модели как о человеке, нуждающемся в удовольствиях (а не как о моральной личности, каковой ее посчитала первая группа).

В другом эксперименте мужчины рассматривали снимки девушек в бикини. И в их мозге активировалась та область, которая отвечает за использование вещей, а не за диалог с человеком. Иными словами, купальник объективизирует женщину, превращая ее в способ удовлетворения сексуальных желаний. Видимо, неосознанно чувствуя это, вы испытываете смущение, когда общаетесь на пляже с одетым мужчиной.

И еще одно исследование показало, что купальник отрицательно сказывается на самооценке: перед купальным сезоном женщины недовольны своим телом сильнее, чем в другие месяцы года. Правда, настолько обнажающим купальник стал совсем недавно — чуть больше 50 лет назад.

Появление одежды для водных процедур

С начала 18-го века купание превратилось в полезную для здоровья процедуру. Но чтобы ее получить, женщинам приходилось преодолеть немало сложностей. Они не могли себе позволить войти в воду и не испортить этим репутацию. Чтобы посторонние не увидели, как дама из высшего общества плавает, были придуманы специальные купальные домики. Кабинку ввозили в море или озеро, женщина переодевалась в длинную одежду (к краям которой крепили грузила, чтобы подол не поднимался на поверхность воды) и спускалась по лесенке, чтобы побродить в воде. Ситуация кардинально не менялась до начала 20-го века: женщины надевали платья и панталоны, которые со временем укорачивались, но все равно не показывали слишком много тела. Стоит заметить, что на раздельных пляжах женщины в любом случае плавали в полном обмундировании, тогда как мужчины купались обнаженными.

Первые изменения в пляжной моде

Возможно, мы и дальше плавали бы в платьях-мешках или трико, если бы не отважная женщина Аннет Келлерман. Она была пловчихой, участвовала в шоу и придумала обтягивающий цельный купальник. В 1907 году ее в нем и арестовали за непристойность. Но это не остановило Аннет — она продолжила борьбу за права женщин купаться в удобной одежде.

Прорыв случился в 20-е годы. Женщины стали приходить на пляж в одежде, которая открывала бедра! Правда, скромность все равно оставалась в приоритете: специальные «отряды морали» следили за тем, чтобы край одежды находился не выше 15 см от колена. И чтобы совсем сохранить целомудрие, впереди были пришиты маленькие фартуки, которые прикрывали интимную зону.

Купальник, каким мы его знаем, появился в 30-е годы прошлого века. Если вы наденете модель того времени, то вряд ли вызовете шок и панику на пляже. В 40-е годы в Голливуде часто снимали фильмы о синхронных пловчихах. Чтобы визуально сузить их фигуру, одежду для купания превратили в корсет. В таком виде она сохраняла популярность два десятилетия.

Максимальная открытость

Бикини создали в 1946 году (чтобы представить их публике, изобретатель Луи Реар, по слухам, вынужден был нанять стриптизершу, потому что профессиональные модели отказывались). Носить бикини начали только в 60-х годах — и то благодаря двум событиям. Во-первых, их надела Брижит Бардо. Во-вторых, их буквально воспел Брайан Хайланд в забавной песне, повествующей о девушке, которая стеснялась надетого на ней миниатюрного желтого купальника в горох. И хотя в финале певец утверждал, что вряд ли героиня его песни наденет эту вещь второй раз, был достигнут обратный эффект: все захотели бикини!

Чуть позже появились скандальные монокини — вариант, открывающий грудь. Хотя на пляжах можно было увидеть пожилых немок, загорающих топлес, модель все же не завоевала популярности ни в смелые 70-е, ни сейчас. Следующим этапом эволюции этого предмета одежды стали 80-е с их культом спортивного тела. Наверняка вы с ужасом вспоминаете огромные вырезы для ног, которые доходили чуть ли не до талии. Такие купальники шли только некоторым супермоделям и героиням фильма «Спасатели Малибу», поэтому быстро покинули прибрежные районы и экраны телевизоров.

С тех пор в мире купальников был достигнут компромисс: возможны все варианты, включая мусульманские буркини, оставляющие открытыми только кисти рук, стопы и маленькое окошко для лица. На волне бодипозитива современные женщины все меньше стесняются своего тела и, возможно, скоро перестанут готовиться к выходу на пляж как к испытанию, перед которым надо потрудиться в спортивном зале.

Фото: globallookpress.com, istockphoto.com