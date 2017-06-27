Самые вкусные лимонады лета 2017
«Клубника-лайм» от ресторана сицилийской кухни OliOli
Вам понадобится:
- свежие ягоды клубники — 100 г
- лайм — 1 шт.
- сироп клубничный — 150 г
- варенье малиновое — 2 ст. ложки
- лед
- содовая/газированная вода — 1 л
Приготовление:
Нарезать лайм дольками, слегка примять их ложкой и выжать немного сока в кувшин для лимонада, добавить 1 столовую ложку варенья, клубнику, налить сироп, добавить лед и 1/2 газировки. Тщательно размешать полученную массу, добавить оставшуюся газировку и еще раз слегка размешать напиток барной ложкой, стараясь достать до самого дна, чтобы пузырьки газировки не остались в лимонаде. Перед подачей украсить лимонад чайной ложкой варенья и несколькими свежими ягодами, которые выкладывают сверху на лед.
«Клюква-сельдерей» от ресторана «Шотландская клетка»
Вам понадобится:
- клюква — 90 г
- сельдерей — 150 г
- сахарный сироп — 30 г
- лимон — 1 шт.
- вода газированная — 600 г
- лед кусковой — 250 г
Приготовление: Выдавить сок из лимона. Клюкву помять с нарезанным сельдереем. Смешать сок, сироп, ягоду и сельдерей. Добавить лед и газированную воду и перемешать. При подаче украсить веточкой сельдерея.
«Огурец-маракуйя» от кафе «Кусочки»
Вам понадобится:
- свежая маракуйя — 1 шт.
- свежий огурец — 75 г
- имбирный фреш — 15 мл
- сок лимона — 5 мл
- сироп маракуйя — 15 мл
- спрайт — 100 мл
- содовая — 100 мл
Приготовление: Смешать в шейкере половину маракуйи, огурец, имбирный и лимонный фреш, сироп. Перелить вместе со льдом в железную банку, долить спрайт и содовую. Перемешать. Украсить половинкой маракуйи, тремя слайсами огурца на шпажке и мятой.
«Персик-огурец» от ресторана Никола Тесла
Вам понадобится:
- лимонный сок — 150 г
- огуречный сироп — 70 г
- персиковое пюре — 80 г
- огурец — 1/2 шт.
- газированная вода
- лед
Приготовление: Берем кувшин, наливаем в него лимонный сок, огуречный сироп, персиковое пюре. Нарезаем половину огурца на слайсы. Помещаем их в кувшин. Добавляем в него кусочки леда, доливаем газированную воду и перемешиваем. Лимонад готов.