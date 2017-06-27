Самый любимый напиток нашего детства — лимонад. Хотите вспомнить его вкус? Рецепты от шеф-поваров лучших ресторанов Москвы вам в помощь!

«Клубника-лайм» от ресторана сицилийской кухни OliOli

Вам понадобится:

  • свежие ягоды клубники — 100 г
  • лайм — 1 шт.
  • сироп клубничный — 150 г
  • варенье малиновое — 2 ст. ложки
  • лед
  • содовая/газированная вода — 1 л

Приготовление:

Нарезать лайм дольками, слегка примять их ложкой и выжать немного сока в кувшин для лимонада, добавить 1 столовую ложку варенья, клубнику, налить сироп, добавить лед и 1/2 газировки. Тщательно размешать полученную массу, добавить оставшуюся газировку и еще раз слегка размешать напиток барной ложкой, стараясь достать до самого дна, чтобы пузырьки газировки не остались в лимонаде. Перед подачей украсить лимонад чайной ложкой варенья и несколькими свежими ягодами, которые выкладывают сверху на лед.

«Клюква-сельдерей» от ресторана «Шотландская клетка»

Вам понадобится:

  • клюква — 90 г
  • сельдерей — 150 г
  • сахарный сироп — 30 г
  • лимон — 1 шт.
  • вода газированная — 600 г
  • лед кусковой — 250 г

Приготовление: Выдавить сок из лимона. Клюкву помять с нарезанным сельдереем. Смешать сок, сироп, ягоду и сельдерей. Добавить лед и газированную воду и перемешать. При подаче украсить веточкой сельдерея.

«Огурец-маракуйя» от кафе «Кусочки»

Вам понадобится:

  • свежая маракуйя — 1 шт.
  • свежий огурец — 75 г
  • имбирный фреш — 15 мл
  • сок лимона — 5 мл
  • сироп маракуйя — 15 мл
  • спрайт — 100 мл
  • содовая — 100 мл

Приготовление: Смешать в шейкере половину маракуйи, огурец, имбирный и лимонный фреш, сироп. Перелить вместе со льдом в железную банку, долить спрайт и содовую. Перемешать. Украсить половинкой маракуйи, тремя слайсами огурца на шпажке и мятой.

«Персик-огурец» от ресторана Никола Тесла

Вам понадобится:

  • лимонный сок — 150 г
  • огуречный сироп — 70 г
  • персиковое пюре — 80 г
  • огурец — 1/2 шт.
  • газированная вода
  • лед

Приготовление: Берем кувшин, наливаем в него лимонный сок, огуречный сироп, персиковое пюре. Нарезаем половину огурца на слайсы. Помещаем их в кувшин. Добавляем в него кусочки леда, доливаем газированную воду и перемешиваем. Лимонад готов.