Самый любимый напиток нашего детства — лимонад. Хотите вспомнить его вкус? Рецепты от шеф-поваров лучших ресторанов Москвы вам в помощь!

«Клубника-лайм» от ресторана сицилийской кухни OliOli Вам понадобится: свежие ягоды клубники — 100 г

лайм — 1 шт.

сироп клубничный — 150 г

варенье малиновое — 2 ст. ложки

лед

содовая/газированная вода — 1 л Приготовление: Нарезать лайм дольками, слегка примять их ложкой и выжать немного сока в кувшин для лимонада, добавить 1 столовую ложку варенья, клубнику, налить сироп, добавить лед и 1/2 газировки. Тщательно размешать полученную массу, добавить оставшуюся газировку и еще раз слегка размешать напиток барной ложкой, стараясь достать до самого дна, чтобы пузырьки газировки не остались в лимонаде. Перед подачей украсить лимонад чайной ложкой варенья и несколькими свежими ягодами, которые выкладывают сверху на лед.

«Клюква-сельдерей» от ресторана «Шотландская клетка» Вам понадобится: клюква — 90 г

сельдерей — 150 г

сахарный сироп — 30 г

лимон — 1 шт.

вода газированная — 600 г

лед кусковой — 250 г Приготовление: Выдавить сок из лимона. Клюкву помять с нарезанным сельдереем. Смешать сок, сироп, ягоду и сельдерей. Добавить лед и газированную воду и перемешать. При подаче украсить веточкой сельдерея.

«Огурец-маракуйя» от кафе «Кусочки» Вам понадобится: свежая маракуйя — 1 шт.

свежий огурец — 75 г

имбирный фреш — 15 мл

сок лимона — 5 мл

сироп маракуйя — 15 мл

спрайт — 100 мл

содовая — 100 мл Приготовление: Смешать в шейкере половину маракуйи, огурец, имбирный и лимонный фреш, сироп. Перелить вместе со льдом в железную банку, долить спрайт и содовую. Перемешать. Украсить половинкой маракуйи, тремя слайсами огурца на шпажке и мятой.