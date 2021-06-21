Компульсивное переедание: как распознать и что делать — отвечает доктор Зубарева

Человек буквально глотает пищу, причем не обращая внимания на то, голоден он на самом деле или нет. Ест такой пациент много и делает это вплоть до того момента, когда от еды ему становится уже физически плохо. К дискомфорту в области ЖКТ добавляется моральный дискомфорт: чувство вины, стыд, отвращение к себе и подавленность — частые спутники пациента с компульсивным перееданием.

Следующим шагом может стать попытка сесть на диету (мягкий вариант решения проблемы), правда, попытка эта, скорее всего, провалится. Также в арсенале страдающих от данной проблемы — прием мочегонных, попытка вызвать рвоту (здесь уже привет, булимия).

Если вы заметили у себя похожие симптомы, очень важно не разбрасываться диагнозами и не ставить их самому себе, особенно если вы не врач. О компульсивном переедании речь идет, если такие приступы животного жора случаются в среднем два-три раза в неделю в течение трех месяцев.

Причины компульсивного переедания

На сегодняшний день нет точных данных о причинах компульсивного расстройства питания, но совершенно точно, что каждый второй пациент с таким недугом страдает или страдал от депрессии и негативных эмоций. То есть, по сути, он заедал гнев, тоску, неудовлетворенность, неуверенность в себе, низкую самооценку и одиночество. У многих корни этого расстройства кроются еще в детстве, когда именно родители учат ребенка справляться с переживаниями при помощи вкусной еды или предлагают ее в качестве награды. Риск увеличивается, если тело ребенка постоянно находится в центре внимания, и с его состоянием (весом) связывают успех или, наоборот, неудачу: это касается юных фигуристов, танцоров, гимнастов и других спортсменов.