5 звезд-сладкоежек, и как избавиться от тяги к десертам (объяснил эксперт)

Нужно понять, почему тяга к сладкому возникла. Установление причины позволит выбрать правильный путь по избавлению от сахарной зависимости. Что же нужно делать дальше?

- Обратите внимание на свое питание

Тяга к сладкому может быть своеобразным сигналом, что ваше питание не обеспечивает организм какими-то важными питательным веществами. Например, интервальное голодание (питание 1-2 раза в день), которое сейчас на пике популярности, зачастую обеспечивает очень низкую калорийность и дефицит не только витаминов и микроэлементов, но и макронутриентов (белков, жиров, углеводов)! Голод — естественная реакция организма в этой ситуации. А самый быстрый источник энергии — это как раз быстрые углеводы (все виды сладостей). Вот вам и тяга к сладкому.