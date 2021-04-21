5 звезд-сладкоежек, и как избавиться от тяги к десертам (объяснил эксперт)
Иногда у каждого из нас возникает необъяснимая тяга к сладкому. Эту жажду сложно контролировать и не менее сложно проявить силу воли и воздержаться от вожделенного лакомства, даже если вы на диете. Но это мы, простые смертные. Однако многим кажется, что знаменитости постоянно держат себя в форме — день и ночь тренируются и питаются исключительно листьями салата и никогда не позволяют себе лишнего, ведь на обложках журналов и ковровых дорожках фестивалей они выглядят безупречно. Но это не совсем так. У популярных личностей, как и у всех, есть свои слабости и им тоже иногда тяжело устоять перед искушением.
Ума Турман
Фото: globallook
Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» тоже не может пройти мимо сладкого, однако по ее фигуре об этом не скажешь. А все потому, что она выбирает правильные сладости. Турман придерживается специальной диеты, благодаря которой можно есть, например, шоколад и в то же время избавляться от лишних килограммов. От вредных сладостей вроде тортов, булочек, по ее мнению, лучше воздержаться. Но можно позволить себе полакомиться не только темным шоколадом, но и фруктовым льдом и пудингами. При этом существует одно важное правило: чтобы худеть, сладкое необходимо есть не после, а вместо еды.
Блейк Лайвли
Фото: globallook
Знаменитая блондинка удивляет своей красотой, стройностью и… пристрастием к вкусной еде. Предпочтение Блейк отдает десертам: она обожает выпечку, особенно с шоколадной начинкой. Актриса не скрывает, что ест сладкое, при этом отмечает, что важно сбалансировать свое меню и редкие исключения фигуре уж точно не навредят.
Ким Кардашьян
Фото: globallook
Звезда реалити неоднократно признавалась, что, мягко говоря, неравнодушна к сладкому. Доказательство тому — фото Ким, где ее пышные формы, о которых судачит весь мир, выглядят не так идеально, как ей бы хотелось. Но дряблая кожа и целлюлит не мешают звезде сводить с ума множество мужчин. Да, за пристрастие к быстрым углеводам и сладкому она не раз получала нагоняй от матери, но ее это не очень волнует. Ким балует себя и не отказывает себе в любимом мороженом, заявляя: «Для того чтобы прекрасно выглядеть, нужно хорошо себя чувствовать».
Эмма Стоун
Фото: globallook
По неоднократным признаниям обладательницы «Оскара», она не любит ограничивать себя в питании. Эмма спокойно может позволить себе сладкое и предпочтение отдает выпечке с вишневой начинкой. Единственное время, когда Стоун старается ограничивать себя и следовать принципам правильного питания, — перед началом съемок, но строгими диетами актриса все же себя не изнуряет.
Дженнифер Лоуренс
Фото: globallook
Звезда франшизы «Голодные игры», мягко говоря, не любит диеты. Она считает, что никогда не стыдно полакомиться несколькими кусочками шоколада. Главное — контролировать процесс, не сорваться и не съесть целую плитку. В общем, Дженнифер старается не забывать про чувство меры. Ее любимое лакомство — темный шоколад с минимальным содержанием какао 75%.
Как избавиться от тяги к сладкому?
Нужно понять, почему тяга к сладкому возникла. Установление причины позволит выбрать правильный путь по избавлению от сахарной зависимости. Что же нужно делать дальше?
- Обратите внимание на свое питание
Тяга к сладкому может быть своеобразным сигналом, что ваше питание не обеспечивает организм какими-то важными питательным веществами. Например, интервальное голодание (питание 1-2 раза в день), которое сейчас на пике популярности, зачастую обеспечивает очень низкую калорийность и дефицит не только витаминов и микроэлементов, но и макронутриентов (белков, жиров, углеводов)! Голод — естественная реакция организма в этой ситуации. А самый быстрый источник энергии — это как раз быстрые углеводы (все виды сладостей). Вот вам и тяга к сладкому.
Несбалансированность приемов пищи (как вариант «раздельное питание» или перекусы фруктами) никогда не дает насыщения. Например, съедая яблоко/банан/горсть ягод, вы вряд ли утолите ваш голод надолго, скорее наоборот, спровоцируете его быстрое появление. То же самое происходит, если в промежутках между приемами пищи выпить чайку с конфеткой/печенькой/ булочкой. Один из способов предотвратить это — делать приемы пищи полноценными. Например, перекус в виде фруктов следует дополнить творогом с гранолой. А конфетку можно позволить себе после полноценного обеда или завтрака, а не вместо него.
Фото: pexels
- Психологические аспекты
Часто сладкое служит средством психоэмоциональной поддержки. Устал/плохое настроение/расстроился/стрессовая ситуация — съел шоколадку — и сразу стало легче. А учитывая, что жизнь любого человека полна стрессов и переживаний, тяга к сладкому, к сожалению, закономерна. Здесь следует постараться найти альтернативный способ психоэмоциональной поддержки — хобби, спорт, общение с друзьями, чтение, медитации, в конце концов выспаться!
- Недосып
Кстати, о сне! Научно доказано, что сон менее 6 часов в сутки приводит к перееданию (в первую очередь за счет сладкого!), появлению хронических заболеваний, общему ухудшению состояния здоровья и работоспособности. Это происходит из-за того, что сбиваются «биологические часы» организма. Прежде всего нарушается синтез гормонов (в том числе отвечающих за чувство голода и насыщения), так как связан он с определенным временем суток.
- Гормоны
Есть связь и между поеданием сладкого и выработкой гормонов счастья в организме. Дефицит эндорфинов может быть вызван недостаточным количеством серотонина в организме. Чтобы восполнить его, включите в рацион продукты, богатые аминокислотой триптофан (предшественник серотонина) — цельные злаки, бобовые, сыр, орехи, яйца и мясо. Также научно доказано, что выработку эндорфинов стимулирует умеренная физическая активность (главное, не переборщить в этом вопросе).
Фото: pexels
- Вредная привычка с детства
Если тяга к сладкому — привычка, выработанная с детства, тут помогут только сила воли и новые альтернативные полезные привычки. Можно воспользоваться советами из пункта №2. Иногда самостоятельно с этим справиться сложно, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться за помощью к психологу, который квалифицированно поможет в этом вопросе.
Ну и последний совет: «Не впадайте в крайности!». Если любите сладкое, нет никакого смысла путем титанических мучений отказываться от него полностью. Включайте его в свой рацион умеренно или периодически. Советы из серии «Замени любимую шоколадку/пирожное/булочку на фрукты/ягоды/гречку/протеиновые батончики и прочее» НЕ РАБОТАЕТ! Мы не роботы. И нет ничего криминального в том, чтобы иногда позволять себе эти продукты.
Фото: globallook, pexels
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