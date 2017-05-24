Ждете гостей? Собираетесь на пикник? Скоро корпоратив или свадьба? Ура! Вы в предвкушении приятного события. Но есть один вопрос, который вас будет тревожить... Как накормить ваших гостей? Как рассчитать продукты на большую компанию? Расскажем с удовольствием!

Какое бы мероприятие ни намечалось, расчет продуктов всегда будет стандартным. Уже давно многими рестораторами и поварами определено, что в среднем норма еды по весу на человека не должна быть меньше 1000 граммов. Если будет меньше, ваши гости расстроятся, увидев полупустой стол, и уйдут голодными. Но и перебарщивать не стоит. Максимальный вес — 1500 граммов на человека. Приготовите больше — придется забивать холодильник и потом долго доедать.

Составляем меню

Любой стол должен быть разнообразным. Не так важно, что вы планируете — свадебный банкет или пикник, в любом случае первыми подают холодные закуски. И тут выбор должен быть довольно большим: ведь именно холодные закуски на столе будут присутствовать до конца мероприятия (они хороши и для перекуса, и для закуски под алкоголь). Рыбные, мясные, овощные, сырные закуски традиционны, каждый гость сможет найти себе что-то по вкусу. Обычно их подают из расчета 300 граммов общего веса на человека.

Если на вашем мероприятии предполагаются горячие закуски (что вовсе не обязательно), то их минимальный вес — 100 граммов на человека. Чаще всего горячие закуски подаются порционно: различные жульены, овощи, блинчики.

Еще одним традиционным блюдом для застолья является салат. Оптимальное количество салатов на столе — три: один из них должен быть простым и знакомым большинству гостей (вероятнее всего, мясным), второй лучше сделать овощным или рыбным, а третий — ваш оригинальный салат. Расчет веса по салатам делается таким образом — примерно по 100 граммов каждого вида салата на гостя.

Дело дошло до горячего. Если у вас праздничный банкет, то на столе должно быть два вида горячего, которое по традиции делят на рыбное и мясное. Не забудьте и про гарнир — для каждого горячего свой. Расчет таков: 250 граммов основного блюда, 150 граммов гарнира.

Как известно, на долгих банкетах до десерта «доживают» не все. Но для многих ваших гостей десерт будет долгожданным и радостным. Поэтому к подготовке так называемого завершающего блюда нужно отнестись с не меньшим вниманием. Торт или пирожные, порционные десерты — мороженое, желе, пудинги — рассчитываются максимально по 150 граммов на человека.

Помимо основных блюд не забывайте и о фруктах. Когда вы готовитесь к приему большого количества гостей, фрукты лучше закупать небольшого размера: виноград, некрупные яблоки, мандарины. Если у вас есть время на подготовку фруктов, то можете сделать фруктовые тарелки — нарезку. Такие тарелки станут украшением праздничного стола. Фрукты закупаются из расчета 200 граммов общего веса на человека.

Выбираем напитки

При выборе алкоголя для масштабного мероприятия нужно помнить один важный момент: если вы плохо знаете предпочтения компании, лучше всего брать классический алкоголь — шампанское, вино, водку. Различные оригинальные напитки — ром, текила, мартини — можно покупать только в том случае, когда вы четко понимаете, что ваши гости пьют именно их.

Расчет алкоголя немного сложнее продуктов, здесь еще присутствует гендерный принцип. Если в вашей компании большинство мужчин, рассчитываем так: 0,75 л вина, 0,7 л водки, 0,3 л шампанского на каждого гостя. Если же компания в основном женская, расчет иной: 1,2 л вина, 0,5 л водки, 0,5 л шампанского.

На любом столе обязательно должны присутствовать как сок, так и вода. Причем соки желательно выбирать нескольких видов, в том числе и морсы, из расчета 1,5 л на человека (летом лучше брать 2 л). Воду обычно предлагают двух видов: с газом и без газа из расчета 0,5 л на человека (причем воды без газа должно быть больше, чем с газом).

Не забываем про чай и кофе к десерту!