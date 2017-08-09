В этот раз наш эксперт по этикету решила дать и хозяевам, и гостям антисоветы, которые помогут сделать правильные выводы о приемлемом поведении.
Марии Буше (Marii Boucher)
директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса по всем видам этикета

Антиправила для хозяев

  1. Начните с того, что пригласите всех в последний момент. Лучше даже не звонить, а отправить всем одинаковое смс-сообщение. Или сделать рассылку в WhatsApp.
  2. Когда придут гости (те, кто успели поменять свои планы и купить подарок), встречайте их «по-домашнему», чтобы создать сразу уютное настроение. Можно в халате, пижаме или спортивном костюме.
  3. Предложите гостям свои самые любимые тапочки и расскажите, что в них ходил еще ваш дед, и это большая честь для тех, кто их надевает.
  4. Если в числе других гостей ваша любимая подруга , то вы должны уделить ей максимальное внимание. А еще лучше проведите весь вечер только с ней. Пусть только она будет в центре вашего внимания, ведь вы так давно не виделись и вам многое и многих надо обсудить.
  5. Если у вас плохое настроение, то не скрывайте этого, обязательно поделитесь вашей проблемой с друзьями... На что они вообще, если не хотят послушать ваше нытье?
  6. Если гости принесли угощение, приготовленное своими руками, конфеты, фрукты, спиртные напитки, то лучше сразу убрать их подальше, в шкафчик — это подарки лично вам!
  7. Подарки не вскрывайте, складывайте небрежно на стол в углу комнаты, пусть лежат там до конца праздника.
  8. Не стоит заранее сервировать и накрывать на стол. Лучше предложить это сделать всем вместе. Ведь так веселее!

Антиправила для гостей:

  1. Если вас пригласили в гости, то обязательно возьмите своих детей и маму, чтобы показать, какая у вас большая и дружная семья. Можно взять и подружку, которая не знает, чем занять вечер.
  2. Обязательно приходите на час пораньше, чтобы увидеть, как готовятся к вашему приезду, все ли по плану, все ли приготовлено, достаточно ли еды, напитков.
  3. Если не удалось приехать раньше, то лучше максимально опоздать, чтобы показать важность своей персоны. Часа на полтора-два, да еще и не брать трубку, когда обеспокоенные хозяева будут вам трезвонить.
  4. Запомните: умные люди никогда не мечутся в поисках подарков! Дарить лучше то, что вам не пригодилось.
  5. Если вы знаете, что на празднике будут угощать тем, что вы не едите, то уместно будет принести еду с собой, только чтобы всех не смущать, отсядьте с тарелкой, а лучше контейнером, в дальний угол.
  6. И, конечно, чувствуйте себя как дома и забудьте, что вы в гостях. Следуя всем правилам, вы станете по-настоящему «приятным» и «желанным» гостем.

Фото: shutterstok/vostok