В этот раз наш эксперт по этикету решила дать и хозяевам, и гостям антисоветы, которые помогут сделать правильные выводы о приемлемом поведении.

Марии Буше (Marii Boucher) директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса по всем видам этикета

Антиправила для хозяев Начните с того, что пригласите всех в последний момент. Лучше даже не звонить, а отправить всем одинаковое смс-сообщение. Или сделать рассылку в WhatsApp. Когда придут гости (те, кто успели поменять свои планы и купить подарок), встречайте их «по-домашнему», чтобы создать сразу уютное настроение. Можно в халате, пижаме или спортивном костюме. Предложите гостям свои самые любимые тапочки и расскажите, что в них ходил еще ваш дед, и это большая честь для тех, кто их надевает. Если в числе других гостей ваша любимая подруга , то вы должны уделить ей максимальное внимание. А еще лучше проведите весь вечер только с ней. Пусть только она будет в центре вашего внимания, ведь вы так давно не виделись и вам многое и многих надо обсудить. Если у вас плохое настроение, то не скрывайте этого, обязательно поделитесь вашей проблемой с друзьями... На что они вообще, если не хотят послушать ваше нытье? Если гости принесли угощение, приготовленное своими руками, конфеты, фрукты, спиртные напитки, то лучше сразу убрать их подальше, в шкафчик — это подарки лично вам! Подарки не вскрывайте, складывайте небрежно на стол в углу комнаты, пусть лежат там до конца праздника. Не стоит заранее сервировать и накрывать на стол. Лучше предложить это сделать всем вместе. Ведь так веселее!

Антиправила для гостей: Если вас пригласили в гости, то обязательно возьмите своих детей и маму, чтобы показать, какая у вас большая и дружная семья. Можно взять и подружку, которая не знает, чем занять вечер. Обязательно приходите на час пораньше, чтобы увидеть, как готовятся к вашему приезду, все ли по плану, все ли приготовлено, достаточно ли еды, напитков. Если не удалось приехать раньше, то лучше максимально опоздать, чтобы показать важность своей персоны. Часа на полтора-два, да еще и не брать трубку, когда обеспокоенные хозяева будут вам трезвонить. Запомните: умные люди никогда не мечутся в поисках подарков! Дарить лучше то, что вам не пригодилось. Если вы знаете, что на празднике будут угощать тем, что вы не едите, то уместно будет принести еду с собой, только чтобы всех не смущать, отсядьте с тарелкой, а лучше контейнером, в дальний угол. И, конечно, чувствуйте себя как дома и забудьте, что вы в гостях. Следуя всем правилам, вы станете по-настоящему «приятным» и «желанным» гостем.