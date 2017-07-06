Passion.ru собрал 7 рецептов вкусных сырников от ресторанов Москвы, которые вы сможете приготовить у себя дома!

Сырники от ресторана IL Patio

Вам понадобится:

  • творог 9 % — 130 г
  • сахар — 20 г или 1 ст. ложка
  • куриный желток — 1 шт.
  • ванильный сахар — 1 ч. ложка
  • мука пшеничная (в/с) — 1 ст. ложка + немного для панировки
  • соль — 0,5 г
  • масло сливочное — 10 г
  • масло растительное — 5 мл
  • сметана — 30 г
  • клубничный микс — 30 г
  • мята — 1 веточка
  • сахарная пудра — для подачи

Приготовление:

Муку просеять. Тщательно перемешать творог, сахар, желток, муку, ванильный сахар и соль. Замесить тесто до получения однородной массы без комков. Разделить массу на три равные части. Сформировать сырники при помощи лопатки (высота 1,5-2 см, диаметр — 5 см). Запанировать сырники в муке со всех сторон. Разогреть на сковороде сливочное и растительное масло. Обжарить сырники с каждой стороны до готовности и появления румяной корочки. Готовые сырники выложить на тарелку. В соусниках подать сметану и клубничный микс. Украсить веточкой мяты, присыпать сахарной пудрой.

Сырники с кремом от ресторана CHICKEN RUN

Вам понадобится:

  • творог — 1 кг
  • мука — 70 г
  • ванилин — 10 г
  • яйца — 3 шт.
  • растительное масло — 50 мл
  • яичный желток — 200 г
  • сахарный песок — 240 г
  • сливочное масло — 120 г
  • сливки 33-35% — 600 мл
  • кукурузный крахмал — 30 г
  • фреш из лимона — 10 мл
  • сахарная пудра — для подачи

Приготовление:

Перемешать творог с мукой, добавив ванилин, яйцо и растительное масло. На смазанную растительным маслом сковородку выложить сырники и обжарить двух сторон до золотистой корочки. Поместить сырники на лотке в духовку на 12 минут при температуре 200 градусов. Для приготовления заварного крема перемешать яичный желток с сахаром, сливочным маслом, сливками и фрешем из лимона, добавив кукурузный крахмал. Готовую консистенцию варить на медленном огне до загустения в течение 6-7 минут. Остывший крем взбить миксером или венчиком. Готовое блюдо украсить сахарной пудрой и заварным кремом.

Сырники от ресторана SEVEN

Вам понадобится:

  • творог — 460 г
  • мука — 30 г
  • желток — 1 шт.
  • растительное масло — 50 мл
  • сахар — 60 г
  • манная крупа — 15 г
  • сахарная пудра — для подачи

Приготовление: Перемешать творог с мукой, манной крупой и с сахаром, добавив куриное яйцо и растительное масло. На смазанную растительным маслом сковородку выложить сырники и обжарить двух сторон до золотистой корочки. Поместить сырники на лотке в духовку на 12 минут при температуре 200 градусов. Готовое блюдо украсить сахарной пудрой и подавать со сметаной или джемом.

Сырники от ресторана Cristian

Вам понадобится:

  • творог 9% — 200 г
  • пшеничная мука — 1 ст. ложка
  • яичный желток — 1 шт.
  • сахарная пудра — 1 ч. ложка
  • соль — 1 г
  • ванилин кристаллический — по вкусу
  • топленое масло для обжарки — по вкусу
  • варенье, сметана или сгущенное молоко — по вкусу

Приготовление:

В глубокой миске смешать до однородной массы творог, яичный желток, муку, сахарную пудру, соль и ванилин. Сформировать из полученной массы круглые шарики весом приблизительно 50–60 г и придать форму небольших лепешек. Каждый сырник обвалять в муке, обжарить на топленом масле с двух сторон до золотистой корочки. Переложить сырники в огнеупорную форму и поставить на 2–3 минуты в духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Готовые сырники подавать с вареньем, сметаной или сгущенным молоком.

Сырники из рикотты от сыроварни на Бадаевском заводе

Вам понадобится:

  • рикотта — 800 г
  • сахар — 150 г
  • яйцо — 1 шт.
  • ваниль — 2,5 г
  • сахар ванильный — 20 г
  • мука — 120 г
  • соль — 1 г

Приготовление:

Рикотту соединить с сахаром, вбить яйцо, добавить ваниль, ванильный сахар, муку и соль. Вымесить тесто, сформировать сырники и обжарить на сковороде с двух сторон. Подавать с вареньем и сметаной.

Сырники с кремом из топленого молока от шеф-повара ресторана Moregrill Марка Стаценко

Вам понадобится:

  • творог — 350 г
  • желток — 1 шт.
  • мука — 65 г
  • цедра апельсина — 10 г
  • сахар — 75 г
  • ваниль — 2 г

Для крема:

  • топленое молоко — 200 мл
  • вареная сгущенка — 140 г
  • желатин — 6 г
  • сливки — 250 г

Приготовление:

Протереть через сито творог. Смешать все ингредиенты. Из полученной массы сформировать сырники. Для крема все ингредиенты соединить, процедить и заправить в сифон. Подавать к сырникам отдельно.

Сырники от ресторана «Шотландская клетка»

Вам понадобится:

  • мука — 2-3 ст. ложки
  • сахар — 1 ст. ложка
  • творог — 550 г
  • яйца — 2 шт.
  • ванильный сахар — 1 ч. ложка
  • соль — щепотка
  • растительное масло
  • веточка красной смородины для украшения

Приготовление:

Тщательно перемешать творог с яйцом. Добавить сахар, соль и ванильный сахар. Добавить в массу просеянную муку и тщательно перемешать(можно руками, можно вилкой). Сформировать из творожной массы обвалять и обваливаем каждый в муке. Жарить на растительном масле с каждой стороны до образования золотистой корочки. После приготовления можно немного подержать сырники под крышкой. Подавать со сметаной и ягодами.

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