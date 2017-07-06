7 рецептов сырников от московских ресторанов
Сырники от ресторана IL Patio
Вам понадобится:
- творог 9 % — 130 г
- сахар — 20 г или 1 ст. ложка
- куриный желток — 1 шт.
- ванильный сахар — 1 ч. ложка
- мука пшеничная (в/с) — 1 ст. ложка + немного для панировки
- соль — 0,5 г
- масло сливочное — 10 г
- масло растительное — 5 мл
- сметана — 30 г
- клубничный микс — 30 г
- мята — 1 веточка
- сахарная пудра — для подачи
Приготовление:
Муку просеять. Тщательно перемешать творог, сахар, желток, муку, ванильный сахар и соль. Замесить тесто до получения однородной массы без комков. Разделить массу на три равные части. Сформировать сырники при помощи лопатки (высота 1,5-2 см, диаметр — 5 см). Запанировать сырники в муке со всех сторон. Разогреть на сковороде сливочное и растительное масло. Обжарить сырники с каждой стороны до готовности и появления румяной корочки. Готовые сырники выложить на тарелку. В соусниках подать сметану и клубничный микс. Украсить веточкой мяты, присыпать сахарной пудрой.
Сырники с кремом от ресторана CHICKEN RUN
Вам понадобится:
- творог — 1 кг
- мука — 70 г
- ванилин — 10 г
- яйца — 3 шт.
- растительное масло — 50 мл
- яичный желток — 200 г
- сахарный песок — 240 г
- сливочное масло — 120 г
- сливки 33-35% — 600 мл
- кукурузный крахмал — 30 г
- фреш из лимона — 10 мл
- сахарная пудра — для подачи
Приготовление:
Перемешать творог с мукой, добавив ванилин, яйцо и растительное масло. На смазанную растительным маслом сковородку выложить сырники и обжарить двух сторон до золотистой корочки. Поместить сырники на лотке в духовку на 12 минут при температуре 200 градусов. Для приготовления заварного крема перемешать яичный желток с сахаром, сливочным маслом, сливками и фрешем из лимона, добавив кукурузный крахмал. Готовую консистенцию варить на медленном огне до загустения в течение 6-7 минут. Остывший крем взбить миксером или венчиком. Готовое блюдо украсить сахарной пудрой и заварным кремом.
Сырники от ресторана SEVEN
Вам понадобится:
- творог — 460 г
- мука — 30 г
- желток — 1 шт.
- растительное масло — 50 мл
- сахар — 60 г
- манная крупа — 15 г
- сахарная пудра — для подачи
Приготовление: Перемешать творог с мукой, манной крупой и с сахаром, добавив куриное яйцо и растительное масло. На смазанную растительным маслом сковородку выложить сырники и обжарить двух сторон до золотистой корочки. Поместить сырники на лотке в духовку на 12 минут при температуре 200 градусов. Готовое блюдо украсить сахарной пудрой и подавать со сметаной или джемом.
Сырники от ресторана Cristian
Вам понадобится:
- творог 9% — 200 г
- пшеничная мука — 1 ст. ложка
- яичный желток — 1 шт.
- сахарная пудра — 1 ч. ложка
- соль — 1 г
- ванилин кристаллический — по вкусу
- топленое масло для обжарки — по вкусу
- варенье, сметана или сгущенное молоко — по вкусу
Приготовление:
В глубокой миске смешать до однородной массы творог, яичный желток, муку, сахарную пудру, соль и ванилин. Сформировать из полученной массы круглые шарики весом приблизительно 50–60 г и придать форму небольших лепешек. Каждый сырник обвалять в муке, обжарить на топленом масле с двух сторон до золотистой корочки. Переложить сырники в огнеупорную форму и поставить на 2–3 минуты в духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Готовые сырники подавать с вареньем, сметаной или сгущенным молоком.
Сырники из рикотты от сыроварни на Бадаевском заводе
Вам понадобится:
- рикотта — 800 г
- сахар — 150 г
- яйцо — 1 шт.
- ваниль — 2,5 г
- сахар ванильный — 20 г
- мука — 120 г
- соль — 1 г
Приготовление:
Рикотту соединить с сахаром, вбить яйцо, добавить ваниль, ванильный сахар, муку и соль. Вымесить тесто, сформировать сырники и обжарить на сковороде с двух сторон. Подавать с вареньем и сметаной.
Сырники с кремом из топленого молока от шеф-повара ресторана Moregrill Марка Стаценко
Вам понадобится:
- творог — 350 г
- желток — 1 шт.
- мука — 65 г
- цедра апельсина — 10 г
- сахар — 75 г
- ваниль — 2 г
Для крема:
- топленое молоко — 200 мл
- вареная сгущенка — 140 г
- желатин — 6 г
- сливки — 250 г
Приготовление:
Протереть через сито творог. Смешать все ингредиенты. Из полученной массы сформировать сырники. Для крема все ингредиенты соединить, процедить и заправить в сифон. Подавать к сырникам отдельно.
Сырники от ресторана «Шотландская клетка»
Вам понадобится:
- мука — 2-3 ст. ложки
- сахар — 1 ст. ложка
- творог — 550 г
- яйца — 2 шт.
- ванильный сахар — 1 ч. ложка
- соль — щепотка
- растительное масло
- веточка красной смородины для украшения
Приготовление:
Тщательно перемешать творог с яйцом. Добавить сахар, соль и ванильный сахар. Добавить в массу просеянную муку и тщательно перемешать(можно руками, можно вилкой). Сформировать из творожной массы обвалять и обваливаем каждый в муке. Жарить на растительном масле с каждой стороны до образования золотистой корочки. После приготовления можно немного подержать сырники под крышкой. Подавать со сметаной и ягодами.
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