Passion.ru собрал 7 рецептов вкусных сырников от ресторанов Москвы, которые вы сможете приготовить у себя дома!

Сырники от ресторана IL Patio

Вам понадобится: творог 9 % — 130 г

сахар — 20 г или 1 ст. ложка

куриный желток — 1 шт.

ванильный сахар — 1 ч. ложка

мука пшеничная (в/с) — 1 ст. ложка + немного для панировки

соль — 0,5 г

масло сливочное — 10 г

масло растительное — 5 мл

сметана — 30 г

клубничный микс — 30 г

мята — 1 веточка

сахарная пудра — для подачи Приготовление: Муку просеять. Тщательно перемешать творог, сахар, желток, муку, ванильный сахар и соль. Замесить тесто до получения однородной массы без комков. Разделить массу на три равные части. Сформировать сырники при помощи лопатки (высота 1,5-2 см, диаметр — 5 см). Запанировать сырники в муке со всех сторон. Разогреть на сковороде сливочное и растительное масло. Обжарить сырники с каждой стороны до готовности и появления румяной корочки. Готовые сырники выложить на тарелку. В соусниках подать сметану и клубничный микс. Украсить веточкой мяты, присыпать сахарной пудрой.

Сырники с кремом от ресторана CHICKEN RUN

Вам понадобится: творог — 1 кг

мука — 70 г

ванилин — 10 г

яйца — 3 шт.

растительное масло — 50 мл

яичный желток — 200 г

сахарный песок — 240 г

сливочное масло — 120 г

сливки 33-35% — 600 мл

кукурузный крахмал — 30 г

фреш из лимона — 10 мл

сахарная пудра — для подачи Приготовление: Перемешать творог с мукой, добавив ванилин, яйцо и растительное масло. На смазанную растительным маслом сковородку выложить сырники и обжарить двух сторон до золотистой корочки. Поместить сырники на лотке в духовку на 12 минут при температуре 200 градусов. Для приготовления заварного крема перемешать яичный желток с сахаром, сливочным маслом, сливками и фрешем из лимона, добавив кукурузный крахмал. Готовую консистенцию варить на медленном огне до загустения в течение 6-7 минут. Остывший крем взбить миксером или венчиком. Готовое блюдо украсить сахарной пудрой и заварным кремом.

Сырники от ресторана SEVEN

Вам понадобится: творог — 460 г

мука — 30 г

желток — 1 шт.

растительное масло — 50 мл

сахар — 60 г

манная крупа — 15 г

сахарная пудра — для подачи Приготовление: Перемешать творог с мукой, манной крупой и с сахаром, добавив куриное яйцо и растительное масло. На смазанную растительным маслом сковородку выложить сырники и обжарить двух сторон до золотистой корочки. Поместить сырники на лотке в духовку на 12 минут при температуре 200 градусов. Готовое блюдо украсить сахарной пудрой и подавать со сметаной или джемом.

Сырники от ресторана Cristian

Вам понадобится: творог 9% — 200 г

пшеничная мука — 1 ст. ложка

яичный желток — 1 шт.

сахарная пудра — 1 ч. ложка

соль — 1 г

ванилин кристаллический — по вкусу

топленое масло для обжарки — по вкусу

варенье, сметана или сгущенное молоко — по вкусу Приготовление: В глубокой миске смешать до однородной массы творог, яичный желток, муку, сахарную пудру, соль и ванилин. Сформировать из полученной массы круглые шарики весом приблизительно 50–60 г и придать форму небольших лепешек. Каждый сырник обвалять в муке, обжарить на топленом масле с двух сторон до золотистой корочки. Переложить сырники в огнеупорную форму и поставить на 2–3 минуты в духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Готовые сырники подавать с вареньем, сметаной или сгущенным молоком.

Сырники из рикотты от сыроварни на Бадаевском заводе

Вам понадобится: рикотта — 800 г

сахар — 150 г

яйцо — 1 шт.

ваниль — 2,5 г

сахар ванильный — 20 г

мука — 120 г

соль — 1 г Приготовление: Рикотту соединить с сахаром, вбить яйцо, добавить ваниль, ванильный сахар, муку и соль. Вымесить тесто, сформировать сырники и обжарить на сковороде с двух сторон. Подавать с вареньем и сметаной.

Сырники с кремом из топленого молока от шеф-повара ресторана Moregrill Марка Стаценко

Вам понадобится: творог — 350 г

желток — 1 шт.

мука — 65 г

цедра апельсина — 10 г

сахар — 75 г

ваниль — 2 г Для крема: топленое молоко — 200 мл

вареная сгущенка — 140 г

желатин — 6 г

сливки — 250 г Приготовление: Протереть через сито творог. Смешать все ингредиенты. Из полученной массы сформировать сырники. Для крема все ингредиенты соединить, процедить и заправить в сифон. Подавать к сырникам отдельно.

Сырники от ресторана «Шотландская клетка»

Вам понадобится: мука — 2-3 ст. ложки

сахар — 1 ст. ложка

творог — 550 г

яйца — 2 шт.

ванильный сахар — 1 ч. ложка

соль — щепотка

растительное масло

веточка красной смородины для украшения Приготовление: Тщательно перемешать творог с яйцом. Добавить сахар, соль и ванильный сахар. Добавить в массу просеянную муку и тщательно перемешать(можно руками, можно вилкой). Сформировать из творожной массы обвалять и обваливаем каждый в муке. Жарить на растительном масле с каждой стороны до образования золотистой корочки. После приготовления можно немного подержать сырники под крышкой. Подавать со сметаной и ягодами.