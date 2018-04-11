Самые вкусные блюда из ягненка, которые легко приготовить

Корейка ягненка с печеными овощами от ресторана «Турандот» и шеф-повара Дмитрия Еремеева

Вам понадобится:

корейка ягненка — 150 г

картофельное пюре — 50 г

овощи печеные — 100 г

соус «жаркое» — 20 г

фрегула зеленые — 3 г

фрегула черные — 3 г

кресс-дайкон — по вкусу

кинза — по вкусу

соус шиитаке — 20 г

Для соуса «жаркое»:

сливочное масло — 20 г

горчица — 1 ст. ложка

томатная паста — 2 ст. ложки

перец красный молотый — по вкусу

Приготовление:

Сделать соус «жаркое»: положить сливочное масло в сотейник, растопить на слабом огне, добавить горчицу, томатную пасту, перец, хорошо перемешать — соус готов. Остудить. Замариновать корейку в соусе «жаркое» и шиитаке (желательно на 2-3 часа). Затем обжарить на оливковом масле, остудить. Далее готовить в духовке при температуре 62 градуса в течение 30 минут, затем обжарить на гриле. Данный способ приготовления описан для прожарки medium rare. Подавать с картофельным пюре и печеными овощами, украсив зеленью.

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