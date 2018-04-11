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Самые вкусные блюда из ягненка, которые легко приготовить

Мясо ягненка очень высоко ценится во многих странах мира. Его отваривают, жарят, тушат, готовят на гриле или запекают. И на сегодняшний день существует множество рецептов приготовления необыкновенно вкусных блюд — от традиционных до экзотических. Знакомьтесь!

Корейка ягненка с печеными овощами от ресторана «Турандот» и шеф-повара Дмитрия Еремеева

Вам понадобится:

  • корейка ягненка — 150 г
  • картофельное пюре — 50 г
  • овощи печеные — 100 г
  • соус «жаркое» — 20 г
  • фрегула зеленые — 3 г
  • фрегула черные — 3 г
  • кресс-дайкон — по вкусу
  • кинза — по вкусу
  • соус шиитаке — 20 г

Для соуса «жаркое»:

  • сливочное масло — 20 г
  • горчица — 1 ст. ложка
  • томатная паста — 2 ст. ложки
  • перец красный молотый — по вкусу

Приготовление:

Сделать соус «жаркое»: положить сливочное масло в сотейник, растопить на слабом огне, добавить горчицу, томатную пасту, перец, хорошо перемешать — соус готов. Остудить. Замариновать корейку в соусе «жаркое» и шиитаке (желательно на 2-3 часа). Затем обжарить на оливковом масле, остудить. Далее готовить в духовке при температуре 62 градуса в течение 30 минут, затем обжарить на гриле. Данный способ приготовления описан для прожарки medium rare. Подавать с картофельным пюре и печеными овощами, украсив зеленью.

Чакапули из ягненка от ресторана «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа

Вам понадобится:

  • ножка ягненка — 2,5 кг
  • тархун — 500 г
  • кинза — 350 г
  • петрушка — 150 г
  • лук зеленый — 250 г
  • цицмати — 150 г
  • базилик — 100 г
  • вино белое — 1,25 л
  • ткемали из айвы — 250 г
  • перец чили зеленый — 50 г
  • соль — 75 г
  • курдюк — 250 г
  • зерна ткемали — 150 г
  • лук репчатый — 250 г
  • чеснок — 25 г

Приготовление:

Порубить мясо на куски с косточками размером примерно со спичечный коробок. Сложить все подготовленные продукты в казан или котел в следующем порядке: мясо, лук, зелень, специи, соль, перец. Влить примерно 2/3 вина. Поставить на сильный огонь, дать закипеть, затем убавить огонь до среднего, снять пену шумовкой. Варить на слабом огне 40 минут. Влить оставшееся вино, положить чили, дать закипеть, закрыть крышкой и держать на слабом огне до полной готовности.

Лопатка ягненка от кафе «Дружба. Мануфактура еды» и шеф-повара Ивана Яковлева

Вам понадобится:

  • лопатка ягненка — 2 шт.
  • чеснок — 6 зубчиков
  • соль — по вкусу
  • перец — по вкусу
  • шафран — щепотка
  • тимьян — 5 г
  • розмарин — 5 г
  • эстрагон — 5 г

Приготовление:

Лопатки ягненка слегка посолить, поперчить и посыпать с двух сторон чесноком и специями. Затем обжарить на сковороде до золотистого цвета и поставить в духовку на 12 часов при температуре 80 градусов. Подавать со свежей зеленью, идеально подойдет базилик, петрушка и укроп.

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