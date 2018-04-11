Самые вкусные блюда из ягненка, которые легко приготовить

Корейка ягненка с печеными овощами от ресторана «Турандот» и шеф-повара Дмитрия Еремеева
Вам понадобится:
- корейка ягненка — 150 г
- картофельное пюре — 50 г
- овощи печеные — 100 г
- соус «жаркое» — 20 г
- фрегула зеленые — 3 г
- фрегула черные — 3 г
- кресс-дайкон — по вкусу
- кинза — по вкусу
- соус шиитаке — 20 г
Для соуса «жаркое»:
- сливочное масло — 20 г
- горчица — 1 ст. ложка
- томатная паста — 2 ст. ложки
- перец красный молотый — по вкусу
Приготовление:
Сделать соус «жаркое»: положить сливочное масло в сотейник, растопить на слабом огне, добавить горчицу, томатную пасту, перец, хорошо перемешать — соус готов. Остудить. Замариновать корейку в соусе «жаркое» и шиитаке (желательно на 2-3 часа). Затем обжарить на оливковом масле, остудить. Далее готовить в духовке при температуре 62 градуса в течение 30 минут, затем обжарить на гриле. Данный способ приготовления описан для прожарки medium rare. Подавать с картофельным пюре и печеными овощами, украсив зеленью.
Чакапули из ягненка от ресторана «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа
Вам понадобится:
- ножка ягненка — 2,5 кг
- тархун — 500 г
- кинза — 350 г
- петрушка — 150 г
- лук зеленый — 250 г
- цицмати — 150 г
- базилик — 100 г
- вино белое — 1,25 л
- ткемали из айвы — 250 г
- перец чили зеленый — 50 г
- соль — 75 г
- курдюк — 250 г
- зерна ткемали — 150 г
- лук репчатый — 250 г
- чеснок — 25 г
Приготовление:
Порубить мясо на куски с косточками размером примерно со спичечный коробок. Сложить все подготовленные продукты в казан или котел в следующем порядке: мясо, лук, зелень, специи, соль, перец. Влить примерно 2/3 вина. Поставить на сильный огонь, дать закипеть, затем убавить огонь до среднего, снять пену шумовкой. Варить на слабом огне 40 минут. Влить оставшееся вино, положить чили, дать закипеть, закрыть крышкой и держать на слабом огне до полной готовности.
Лопатка ягненка от кафе «Дружба. Мануфактура еды» и шеф-повара Ивана Яковлева
Вам понадобится:
- лопатка ягненка — 2 шт.
- чеснок — 6 зубчиков
- соль — по вкусу
- перец — по вкусу
- шафран — щепотка
- тимьян — 5 г
- розмарин — 5 г
- эстрагон — 5 г
Приготовление:
Лопатки ягненка слегка посолить, поперчить и посыпать с двух сторон чесноком и специями. Затем обжарить на сковороде до золотистого цвета и поставить в духовку на 12 часов при температуре 80 градусов. Подавать со свежей зеленью, идеально подойдет базилик, петрушка и укроп.