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Простое, сытное, но очень вкусное блюдо от шеф-повара ресторана Meatless Андрея Заварницына.

Вам понадобится:

  • говядина — 250 г
  • лук репчатый — 400 г
  • растительное масло — 100 г
  • чеснок сухой — 10 г
  • соль — 14 г
  • соус перечный — 200 г
  • вода — 440 мл
  • сливки 33% — 50 мл
  • булочка — 1 шт.
  • соус белый барбекю — 30 мл
  • огурец соленый бочковой — 1 шт.
  • картофельное пюре — 160 г
  • петрушка (листья) — 1 г

Приготовление:

Лук нарезать полукольцами толщиной 3 мм, говядину — брусочками 0,7 х 0,7 х 7 см. Обжарить лук на растительном масле. Добавить говядину, сухой чеснок, соль и перечный соус. Влить воду и тушить до готовности мяса (оно должно стать мягким). Добавить сливки (30 мл) и продолжать тушить до их загустения. Булочку разрезать вдоль и обжарить на гриле с двух сторон. Обжаренную булочку смазать соусом барбекю, сверху положить бефстроганов, посыпать петрушкой и накрыть второй половиной булки. В теплое картофельное пюре влить сливки (20 мл), перемешать. Подать булочку вместе с картофельным пюре. Рядом выложить соленый огурец, разрезанный на две половинки.

Фото: архив ресторна

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