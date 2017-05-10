Щи с крапивой

Крапива содержит витамины С, К, В. Попробуйте приготовить легкие, но питательные и полезные щи из молодой зелени крапивы! Кстати говоря, вместо крапивы можно использовать шпинат.

Вам потребуется:

  • крапива — 100-150 г
  • вода (бульон) — 1,5 л
  • картофель — 3 шт.
  • петрушка — 1 пучок
  • морковь — 1 шт.
  • яйцо — 2 шт.
  • лук-порей (стебель) — 6 см
  • перец острый — 1 шт.
  • лук зеленый — 1 пучок
  • соль
  • перец
  • масло растительное
  • сметана

Приготовление:

Листья крапивы оторвать от стебля и залить кипятком, оставить на пять минут. Воду слить, крапиву измельчить блендером. Яйца отварить вкрутую.

Морковь нашинковать, нарезать мелко лук-порей. Зеленый лук и петрушку порубить, перец измельчить, удалив до этого у него семена. Немного зелени оставьте для готового блюда.

Пассеровать лук-порей и морковь 5-10 минут, затем залить горячим бульоном (можно кипятком). Добавить картофель и варить до готовности картофеля.

Прежде чем выключить щи, добавьте в кастрюлю зелень и острый перец, а также пюре из крапивы, соль и перец по вкусу.

Украсить суп половинкой яйца, подавать со сметаной и зеленью.

 

Салат с одуванчиками и черемшой

Вам понадобится:

  • листья одуванчика — 150 г
  • черемша — 1 пучок
  • изюм или измельченная курага — 30 г
  • сахар — 10 г
  • сметана — 50 г
  • яйцо — 1 шт.

Приготовление:
Нарезанные листья ошпарьте кипятком, перемешайте с изюмом и сахаром. Нашинкуйте мелко черемшу: и листья, и стебли и добавьте в салатницу. Смажьте сметаной и чуть посолите. Выдержите салат 3-5 минут на холоде и украсьте кружочками яйца и целыми листьями одуванчика.

Теплый салат с печенью и рукколой

Вам понадобится:

  • куриная печень — 300 г
  • руккола — 1 пучок
  • помидоры — 1-2 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • соус бальзамико

Приготовление:

Потушить 15-20 минут печень. Сварить яйцо пашот. Рукколу промыть и выложить на большое блюдо. Сверху положить теплую печень и яйцо, украсить помидорами и сбрызнуть бальзамико. Подавать сразу же.

Кабачки с мятой

Вам понадобится:

  • кабачки молодые — 2-3 шт.
  • мята — 1 пучок
  • соус бальзамический (или бальзамико)

Приготовление:

Нарезать кабачки с помощью слайдера (тонкими слайсами, кружочками). Обжарить на маленьком огне с двух сторон на растительном масле. Красиво будет, если для этого вы используете сковороду-гриль. Добавить измельченные листочки свежей мяты и перемешать. Дать постоять минут 10-15, затем красиво выложить на блюдо и сбрызнуть соусом.

Лимонад с базиликом

Вам понадобится:

  • сладкая газированная вода — 1 л
  • лимонный сок — 240 мл
  • сахарный сироп — 50 г
  • зеленый базилик — 1 пучок
  • лайм — 1 шт.

Приготовление:
Лимонный сок и сироп хорошо смешайте. Листья базилика порвите руками или измельчите в блендере. Нарежьте лайм на четвертинки и положите в стакан. Туда же выложите базилик. Залейте лимонный сок с сиропом, а затем газировку, взболтайте и подавайте.

Фото: shutterstock.com, istockphoto.com