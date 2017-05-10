Наступила пора, когда ходить на рынок — одно удовольствие! Столько вкусного, яркого, а лотки с зеленью — какой только нет! Passion.ru подобрал специально для вас несколько рецептов, где зелень — главный ингредиент.

Щи с крапивой

Крапива содержит витамины С, К, В. Попробуйте приготовить легкие, но питательные и полезные щи из молодой зелени крапивы! Кстати говоря, вместо крапивы можно использовать шпинат.

Вам потребуется:

крапива — 100-150 г

вода (бульон) — 1,5 л

картофель — 3 шт.

петрушка — 1 пучок

морковь — 1 шт.

яйцо — 2 шт.

лук-порей (стебель) — 6 см

перец острый — 1 шт.

лук зеленый — 1 пучок

соль

перец

масло растительное

сметана

Приготовление:

Листья крапивы оторвать от стебля и залить кипятком, оставить на пять минут. Воду слить, крапиву измельчить блендером. Яйца отварить вкрутую.

Морковь нашинковать, нарезать мелко лук-порей. Зеленый лук и петрушку порубить, перец измельчить, удалив до этого у него семена. Немного зелени оставьте для готового блюда.

Пассеровать лук-порей и морковь 5-10 минут, затем залить горячим бульоном (можно кипятком). Добавить картофель и варить до готовности картофеля.

Прежде чем выключить щи, добавьте в кастрюлю зелень и острый перец, а также пюре из крапивы, соль и перец по вкусу.

Украсить суп половинкой яйца, подавать со сметаной и зеленью.