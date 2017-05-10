Щи с крапивой
Крапива содержит витамины С, К, В. Попробуйте приготовить легкие, но питательные и полезные щи из молодой зелени крапивы! Кстати говоря, вместо крапивы можно использовать шпинат.
Вам потребуется:
- крапива — 100-150 г
- вода (бульон) — 1,5 л
- картофель — 3 шт.
- петрушка — 1 пучок
- морковь — 1 шт.
- яйцо — 2 шт.
- лук-порей (стебель) — 6 см
- перец острый — 1 шт.
- лук зеленый — 1 пучок
- соль
- перец
- масло растительное
- сметана
Приготовление:
Листья крапивы оторвать от стебля и залить кипятком, оставить на пять минут. Воду слить, крапиву измельчить блендером. Яйца отварить вкрутую.
Морковь нашинковать, нарезать мелко лук-порей. Зеленый лук и петрушку порубить, перец измельчить, удалив до этого у него семена. Немного зелени оставьте для готового блюда.
Пассеровать лук-порей и морковь 5-10 минут, затем залить горячим бульоном (можно кипятком). Добавить картофель и варить до готовности картофеля.
Прежде чем выключить щи, добавьте в кастрюлю зелень и острый перец, а также пюре из крапивы, соль и перец по вкусу.
Украсить суп половинкой яйца, подавать со сметаной и зеленью.
Салат с одуванчиками и черемшой
Вам понадобится:
- листья одуванчика — 150 г
- черемша — 1 пучок
- изюм или измельченная курага — 30 г
- сахар — 10 г
- сметана — 50 г
- яйцо — 1 шт.
Приготовление:
Нарезанные листья ошпарьте кипятком, перемешайте с изюмом и сахаром. Нашинкуйте мелко черемшу: и листья, и стебли и добавьте в салатницу. Смажьте сметаной и чуть посолите. Выдержите салат 3-5 минут на холоде и украсьте кружочками яйца и целыми листьями одуванчика.
Теплый салат с печенью и рукколой
Вам понадобится:
- куриная печень — 300 г
- руккола — 1 пучок
- помидоры — 1-2 шт.
- яйцо — 1 шт.
- соус бальзамико
Приготовление:
Потушить 15-20 минут печень. Сварить яйцо пашот. Рукколу промыть и выложить на большое блюдо. Сверху положить теплую печень и яйцо, украсить помидорами и сбрызнуть бальзамико. Подавать сразу же.
Кабачки с мятой
Вам понадобится:
- кабачки молодые — 2-3 шт.
- мята — 1 пучок
- соус бальзамический (или бальзамико)
Приготовление:
Нарезать кабачки с помощью слайдера (тонкими слайсами, кружочками). Обжарить на маленьком огне с двух сторон на растительном масле. Красиво будет, если для этого вы используете сковороду-гриль. Добавить измельченные листочки свежей мяты и перемешать. Дать постоять минут 10-15, затем красиво выложить на блюдо и сбрызнуть соусом.
Лимонад с базиликом
Вам понадобится:
- сладкая газированная вода — 1 л
- лимонный сок — 240 мл
- сахарный сироп — 50 г
- зеленый базилик — 1 пучок
- лайм — 1 шт.
Приготовление:
Лимонный сок и сироп хорошо смешайте. Листья базилика порвите руками или измельчите в блендере. Нарежьте лайм на четвертинки и положите в стакан. Туда же выложите базилик. Залейте лимонный сок с сиропом, а затем газировку, взболтайте и подавайте.
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