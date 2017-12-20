Вы когда-нибудь задумывались, что из одной курицы можно приготовить несколько блюд и угодить всей семье? Ведь так и бывает: один любит крылышки, второй — бульон, а третий ест только голени. Оригинальные рецепты на любой вкус вам дарит домохозяйка, кулинарный блогер Вера Истомина.

Первое, что вам стоит сделать — это правильно разделать птицу. Это не сложно. В конце рецептов вы найдете видео, как правильно это делать. Итак, представьте, что вы справились. Первое блюдо — бульон. Варим мы его из куриной грудки с кожей и остовом. Куриный бульон

Вам понадобится: Спинка курицы

Лук репчатый — 1 шт. (мал.)

Морковь крупная — 1 шт.

Помидоры черри — 5-7 шт.

Перец, соль, приправа для курицы — по вкусу

Зелень Приготовление: Промыть спинку, слить воду несколько раз и залить курицу так, чтобы спинку обязательно закрывало водой выше на 3-5 см, сразу же в холодную воду положите очищенную луковицу и морковь (ее можно разделить на несколько частей.) Как только бульон закипит, снимите пену и бросьте помидорки. Как закипит еще пару раз, снимите пену и добавьте специи, соль. Еще 30-40 минут, и бульон можно выключать. Добавить мелконарезанную зелень и закрыть на 5 минут крышкой. Подавать бульон можно с нарезанной морковью, которая в нем варилась, а можно, как и принято, с сухариками. Плов с куриными грудками

Вам понадобится: Вареная куриная грудка (без кости и кожи)

Рис «Жасмин»

Морковь — 2-3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.(крупная)

Набор для плова

Растительное масло

Зелень (кинза, укроп) Приготовление: Чистим лук и морковь. Трем, нарезаем мелкими кубиками и пассеруем, то есть обжариваем не более 5 минут на растительном масле. Параллельно варим рис до состояни аль-денте, добавив чуть-чуть соль (на кончике ч.л.). Достаем курицу из бульона и разделываем на кусочки 3-4 см и добавляем к овощам. Туда же выкладываем рис с остатками воды и тщательно все перемешиваем. Кладем специи, перемешиваем, ставим на самый маленький огонь и накрываем крышкой (лучше с системой контроля пара). И оставляем тушиться плов 15 минут, периодически помешивая. Подавать с зеленью. Жареные крылышки и голени

Вам понадобится: Куриные крылышки — 2 шт. (если дома есть любители, можно просто купить их упаковку, как и голеней)

Голени

Горлышко

Специи для курицы

Соус терияки

Кунжут нежареный Приготовление: Маринуем все в специях и терияки 15-30 минут в теплом месте. Раскаляем сковородку и выкладываем курицу, даем схватиться корочке, переворачиваем на другую сторону, ставим на минимум и накрываем крышкой. Курица жарится еще 15 минут. Подаем, посыпав кунжутом. Отличным гарниром будет зеленая стручковая фасоль на пару. Бедра с томатами на гриле

Вам понадобится: Куриные бедра — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Растительное масло — для жарки

Соль — 1 ч.л. или по вкусу

Черный молотый перец — щепотка

Лавр — 12 шт. Приготовление: Куриные бедра разрубить на несколько кусков, жир срезать, залить холодой водой. Помидоры и репчатый лук порезать тонкими полукольцами. Сначала обжарить лук до золотистой корочки, добавить томаты и продолжать тушить на медленном огне. Бедра обсушить бумажным полотенцем и обжарить на гриль-сковороде (или гриль-прессе) до корочки. Можно подавать. Или, например, можно выложить курицу в глубокую емкость, типа вок, и залить тушеными овощами. Почистить и добавить измельченный чеснок, лавр, перец, соль. Добавить воды, чтобы закрывала куски птицы, накрыть крышкой и тушить на медленном огне минут 20. Получается что-то вроде чахохбили. Хорошо подавать с кинзой в глубокой пиале с грузинским лавашом. Паштет из печени

Вам понадобится: Печень куриная — 250 г

Масло сливочное — 100-150 г

Сливки 20%

Масло растительное — 50 г

Яйца — 3 шт

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Соль — 0,25-0,5 ч. л.

Перец черный молотый — 0,25 ч. л. Приготовление: Сварить яйца. Потушить печень в сливках, с морковкой (мелко натертой) и мелко нарезанным луком. Затем остудить печень. Опустить в чашу блендера порезанные очищенные яйца и тушеную печенку. Измельчить до однородной массы, добавить соль, перец и специи. Выложить в баночку или на фольгу. Фольгу скатать трубочкой, баночку можно закрыть крышкой и поставить на сутки в холодильник. Если вы охлаждали паштет в баночке, достаньте его в красивую креманку или намажьте на крекеры. Если же в фольге, то аккуратно режем его на кружочки, затем снимаем фольгу и красиво выкладываем на тарелку..

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