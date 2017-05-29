Броколли, запеченная в молоке
Вам понадобится:
- брокколи — 700-800 г
- молоко — 0,5 л
- сливочное масло или маргарин — 40 г
- измельченный сыр — 40 г
- сахар — 1 ст. ложка
- корица, соль — по вкусу
Приготовление:
Капусту разобрать на соцветия, отварить, откинуть на дуршлаг, дать полностью стечь воде и слегка отжать.
Положить на смазанную жиром порционную сковороду, залить молоком, посыпать тертым сыром, сахаром, корицей и запечь в горячем духовом шкафу.
Можно использовать замороженную брокколи, можно смешать ее с цветной капустой.
Овощи-гриль
Вам понадобится:
- цукини — 2 шт.
- баклажаны — 1 шт.
- брокколи — 1 кочан
- болгарский перец — 1 шт.
- кукуруза — 1 початок
- помидор — 1 шт.
- базилик зеленый — 1-2 веточки
- соевый соус
Приготовление:
Помыть овощи и разделать: кабачки и баклажаны нарезать кружочками 1-2 см, кукурузу — кольцами 2-3 см, капусту разобрать на соцветия, перец разрезать треугольничками. Посолить и поперчить все и выложить на сковороду-гриль. Помидор можно разрезать пополам, а можно оставить целым. Обжарить с двух сторон три-четыре минуты. Красиво выложить на тарелку и посыпать базиликом. Подавать с соусом.