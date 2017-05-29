Всем известно, что лучший гарнир к мясу и рыбе — это овощи. Надоел салат из помидоров с огурцами в разных вариациях, а овощное рагу не слишком жалуют домашние? Passion.ru подготовил для вас подборку вкусных и легких гарниров на каждый день.

Броколли, запеченная в молоке

Вам понадобится:

брокколи — 700-800 г

молоко — 0,5 л

сливочное масло или маргарин — 40 г

измельченный сыр — 40 г

сахар — 1 ст. ложка

корица, соль — по вкусу

Приготовление:

Капусту разобрать на соцветия, отварить, откинуть на дуршлаг, дать полностью стечь воде и слегка отжать.

Положить на смазанную жиром порционную сковороду, залить молоком, посыпать тертым сыром, сахаром, корицей и запечь в горячем духовом шкафу.

Можно использовать замороженную брокколи, можно смешать ее с цветной капустой.

Овощи-гриль

Вам понадобится:

цукини — 2 шт.

баклажаны — 1 шт.

брокколи — 1 кочан

болгарский перец — 1 шт.

кукуруза — 1 початок

помидор — 1 шт.

базилик зеленый — 1-2 веточки

соевый соус

Приготовление:

Помыть овощи и разделать: кабачки и баклажаны нарезать кружочками 1-2 см, кукурузу — кольцами 2-3 см, капусту разобрать на соцветия, перец разрезать треугольничками. Посолить и поперчить все и выложить на сковороду-гриль. Помидор можно разрезать пополам, а можно оставить целым. Обжарить с двух сторон три-четыре минуты. Красиво выложить на тарелку и посыпать базиликом. Подавать с соусом.