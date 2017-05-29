Броколли, запеченная в молоке

Вам понадобится:

  • брокколи — 700-800 г
  • молоко — 0,5 л
  • сливочное масло или маргарин — 40 г
  • измельченный сыр — 40 г
  • сахар — 1 ст. ложка
  • корица, соль — по вкусу

Приготовление:

Капусту разобрать на соцветия, отварить, откинуть на дуршлаг, дать полностью стечь воде и слегка отжать.
Положить на смазанную жиром порционную сковороду, залить молоком, посыпать тертым сыром, сахаром, корицей и запечь в горячем духовом шкафу.
Можно использовать замороженную брокколи, можно смешать ее с цветной капустой.

Овощи-гриль

Вам понадобится:

  • цукини — 2 шт.
  • баклажаны — 1 шт.
  • брокколи — 1 кочан
  • болгарский перец — 1 шт. 
  • кукуруза — 1 початок
  • помидор — 1 шт.
  • базилик зеленый — 1-2 веточки
  • соевый соус

Приготовление:

Помыть овощи и разделать: кабачки и баклажаны нарезать кружочками 1-2 см, кукурузу — кольцами 2-3 см, капусту разобрать на соцветия, перец разрезать треугольничками. Посолить и поперчить все и выложить на сковороду-гриль. Помидор можно разрезать пополам, а можно оставить целым. Обжарить с двух сторон три-четыре минуты. Красиво выложить на тарелку и посыпать базиликом. Подавать с соусом.