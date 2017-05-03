Даже вкусные и любимые блюда могут со временем надоесть. Но внести разнообразие очень просто — достаточно добавить в привычный рацион что-то оригинальное. Участники кулинарного шоу «На куски!», транслируемого на телеканале Food Network, удивляют зрителей добавлением необычных компонентов в свои шедевры. Эта подборка рецептов с экзотическими ингредиентами расскажет вам, как приготовить привычное блюдо по-новому.

Перец, фаршированный киноа

Для острого кабачкового соуса:

кабачок — 150 г

белый лук измельченный — 1/4 стакана

перец халапеньо — 1/2 шт.

листья кинзы — 1 чашка

сок лайма — 1 ст. ложка

золотистый изюм — 1/2 стакана

крупнозернистая соль, черный молотый перец — по 1 ч. ложке

Для перца пикильо с козьим сыром и киноа:

киноа — 1 стакан

оливковое масло — 1 ст. ложка

золотистый изюм — 1/2 стакана

козий сыр — 170 г

перец пикильо — 400 г (заранее промыть и просушить)

крупнозернистая соль — 1/2 ч. ложки

Приготовление:

Предварительно следует разогреть духовку до 175°C. В это время можно приготовить острый кабачковый соус. Для него потребуется смешать в блендере до однородного пюре нарезанные кабачки, лук, перец халапеньо и кинзу. В готовый соус добавить соль и перец.

Теперь пора приступать к приготовлению перца с козьим сыром. Для начала потребуется залить киноа 2 стаканами воды в средней кастрюле и поставить вариться на медленном огне. Когда жидкость закипит, добавить 1/2 ч. ложки соли и накрыть крышкой. Спустя 10 минут можно слить воду. Чтобы крупа стала более мягкой, ее рекомендуется полить оливковым маслом и перемешать. Дайте блюду остыть 10 минут, затем можно добавлять козий сыр и изюм. Полученной начинкой нафаршировать перцы пикильо. Когда все будет готово, выложить их в жаропрочную посуду, накрыть фольгой и запекать в духовке 20 минут. Горячие перцы полить острым кабачковым соусом и подавать к столу.

Лосось в панировке из семян чиа

Ингредиенты:

дижонская горчица — 1/4 стакана

соус шрирача — 2 ст. ложки

филе лосося — 170 г

семена чиа — 1/3 стакана

растительное масло — 1/4 стакана

китайская капуста — 4 стебля

соевый соус — 3 ст. ложки

кленовый сироп — 2 ст. ложки

крупнозернистая соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Разогреть духовку до 175°C. Смешать горчицу, соус шрирача, соль и перец, полить приготовленной смесью филе лосося. Выложить семена чиа на тарелку и обвалять в них куски рыбы с одной стороны. Филе обжаривать на большой сковороде на среднем огне около трех минут, пока оно не подрумянится, а семена не образуют хрустящую корочку. Затем необходимо переложить рыбу на противень и запекать в духовке в течение шести-восьми минут.

Пока блюдо готовится, выложить на сковороду нарезанную капусту бок-чой, добавив к ней соевый соус, кленовый сироп и 1/4 стакана воды. Довести до кипения, после чего накрыть крышкой и тушить капусту около восьми минут, пока она не станет мягкой и нежной. Затем открыть сковороду и варить еще пять минут до образования глазури.

Жареного лосося подать вместе со сладкой китайской капустой.