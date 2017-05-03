Перец, фаршированный киноа

Для острого кабачкового соуса:

  • кабачок — 150 г
  • белый лук измельченный — 1/4 стакана
  • перец халапеньо — 1/2 шт.
  • листья кинзы — 1 чашка
  • сок лайма — 1 ст. ложка
  • золотистый изюм — 1/2 стакана
  • крупнозернистая соль, черный молотый перец — по 1 ч. ложке

Для перца пикильо с козьим сыром и киноа:

  • киноа — 1 стакан
  • оливковое масло — 1 ст. ложка
  • золотистый изюм — 1/2 стакана
  • козий сыр — 170 г
  • перец пикильо — 400 г (заранее промыть и просушить)
  • крупнозернистая соль — 1/2 ч. ложки

Приготовление:

Предварительно следует разогреть духовку до 175°C. В это время можно приготовить острый кабачковый соус. Для него потребуется смешать в блендере до однородного пюре нарезанные кабачки, лук, перец халапеньо и кинзу. В готовый соус добавить соль и перец.

Теперь пора приступать к приготовлению перца с козьим сыром. Для начала потребуется залить киноа 2 стаканами воды в средней кастрюле и поставить вариться на медленном огне. Когда жидкость закипит, добавить 1/2 ч. ложки соли и накрыть крышкой. Спустя 10 минут можно слить воду. Чтобы крупа стала более мягкой, ее рекомендуется полить оливковым маслом и перемешать. Дайте блюду остыть 10 минут, затем можно добавлять козий сыр и изюм. Полученной начинкой нафаршировать перцы пикильо. Когда все будет готово, выложить их в жаропрочную посуду, накрыть фольгой и запекать в духовке 20 минут. Горячие перцы полить острым кабачковым соусом и подавать к столу.

Лосось в панировке из семян чиа

Ингредиенты:

  • дижонская горчица — 1/4 стакана
  • соус шрирача — 2 ст. ложки
  • филе лосося — 170 г
  • семена чиа — 1/3 стакана
  • растительное масло — 1/4 стакана
  • китайская капуста — 4 стебля
  • соевый соус — 3  ст. ложки
  • кленовый сироп — 2  ст. ложки
  • крупнозернистая соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Разогреть духовку до 175°C. Смешать горчицу, соус шрирача, соль и перец, полить приготовленной смесью филе лосося. Выложить семена чиа на тарелку и обвалять в них куски рыбы с одной стороны. Филе обжаривать на большой сковороде на среднем огне около трех минут, пока оно не подрумянится, а семена не образуют хрустящую корочку. Затем необходимо переложить рыбу на противень и запекать в духовке в течение шести-восьми минут.

Пока блюдо готовится, выложить на сковороду нарезанную капусту бок-чой, добавив к ней соевый соус, кленовый сироп и 1/4 стакана воды. Довести до кипения, после чего накрыть крышкой и тушить капусту около восьми минут, пока она не станет мягкой и нежной. Затем открыть сковороду и варить еще пять минут до образования глазури.

Жареного лосося подать вместе со сладкой китайской капустой.