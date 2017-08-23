3 рецепта блюд к ужину, которые не навредят вашей фигуре
Салат с ростбифом
Вам понадобится:
Из расчета на одну персону:
- салатный микс — 50 г
- ростбиф готовый — 100 г
- заправка — 50 г
- крутоны (сухарики или тосты) — 30 г
- сливочное масло — 100 г
- чеснок — 5 зубчиков
- розмарин — 20 г
- перец черный — 6 г
Из расчета на четыре персоны:
- салатный микс — 200 г
- ростбиф — 600 г
- заправка — 200 г
- крутоны — 120 г
- сливочное масло — 100 г
- чеснок — 5 зубчиков
- розмарин — 20 г
- перец черный — 6 г
Заправка:
- лимон — 2 шт.
- оливковое масло Extra Virgin — 160 мл
- сухие прованские травы — 10 г
- соль — по вкусу
Приготовление:
Необходимо замариновать ростбиф в смеси из соли, розмарина, перца и чеснока в течение часа, периодически втирать маринад в мясо. Затем удалить с ростбифа излишки маринада — и можно приступать к жарке.
Ростбиф жарим на сковороде, на растительном или на сливочном масле. Мы выберем второй вариант! Нагреем сковороду и растопим 100 г сливочного масла. Положим замаринованный ростбиф в горячее масло, оно должно слегка пениться при жарке. С каждой стороны жарим по 1,5-2 минуты, активно поливая горячим маслом сам ростбиф для лучшего «запечатывания» соков. Не бойтесь добавить в конце жарки маринад на сковороду — ветку розмарина и чеснок, тем самым вы сделаете вкус ярче! Готовому ростбифу дайте «отдохнуть» пару минут, поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов, еще на полчаса. Можете поливать ростбиф маринадом со сковороды в процессе приготовления. Готовому ростбифу дайте остыть при комнатной температуре.
Для салата используем айсберг, романо (подойдет и любой готовый салатный микс). Нарвем хаотично, добавим гренки и салатную заправку из оливкового масла, сока лимона и смеси прованских трав. Добавим соль по вкусу.
Севиче из говяжьей мраморной вырезки с миндалем
Вам понадобится:
Из расчета на четыре персоны:
- вырезка говяжья, мраморная — 400 г
- лайм — 2 шт.
- соль, перец черный молотый — по вкусу
- огурец соленый — 5 г
- лук красный — 5 г
- лук сибулет — 2 г
- петрушка — 1 г
- миндаль — 2 г
- фундук — 2 г
- масло оливковое — 5 г
Приготовление:
Для начала возьмем 2 лайма и хорошенько прокатаем их ладонью по столу, процедура займет пару минут, благодаря ей мы освободим из лайма большее количество сока. Разрежем лайм пополам и выдавим сок. Вырезку нарежем кубиком, мелко, с ребром около 0,5-0,8 см. Огурец соленый, лук красный и лук-сибулет нарежем очень мелко, по возможности кубиком. Смешаем нарезанную вырезку, огурец, лук, добавить соль, перец, полученный сок лайма, мелко нарезанные листья петрушки, масло оливковое. Дадим постоять около двух минут, мясо станет светлым из-за кислоты, которая «обжигает» мясо и делает его вкус деликатным. Нарежем миндаль и фундук на лепестки и мелкую крошку. Выкладываем севиче через кулинарное кольцо или аккуратно ложкой на тарелку, посыпаем сверху смесью из орехов. Сервируем гренками и оливковым маслом, чтобы приумножить свежесть.
Салат «Коул Слоу»
Вам понадобится:
- краснокочанная капуста — 200 г
- белокочанная капуста — 200 г
- морковь — 100 г
Для соуса:
- горчица дижонская — 1 г
- горчица зернистая — 2,5 г
- мед — 5г
- майонез — 20 г
- сметана — 10 г
- укроп — 5 г
- соль, перец черный молотый — по вкусу
- Уксус 9% — 1 г
Для украшения:
- яблоко зеленое — 1 шт.
- мак пищевой — 1 г
Приготовление:
Нарежем тонкой соломкой красную капусту, белокочанную капусту и морковь. Смешаем два вида горчицы, специи, майонез, сметану, мед и уксус. Перемешаем салатный микс и заправку, стараясь не помять капусту при перемешивании, уберем салат в холодильник и дадим ему настояться полчаса. При подаче нарежем зеленое яблоко соломкой, сервируем салат по тарелкам, присыпав маком!
Фото: shutterstock/vostok