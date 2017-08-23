Хотите поесть перед сном вкусно и без вреда для фигуры? Тогда ловите рецепты от нашего эксперта, шеф-повара ресторана «Праймбиф Бар».

Салат с ростбифом

Вам понадобится:

Из расчета на одну персону:

салатный микс — 50 г

ростбиф готовый — 100 г

заправка — 50 г

крутоны (сухарики или тосты) — 30 г

сливочное масло — 100 г

чеснок — 5 зубчиков

розмарин — 20 г

перец черный — 6 г

Из расчета на четыре персоны:

салатный микс — 200 г

ростбиф — 600 г

заправка — 200 г

крутоны — 120 г

сливочное масло — 100 г

чеснок — 5 зубчиков

розмарин — 20 г

перец черный — 6 г

Заправка:

лимон — 2 шт.

оливковое масло Extra Virgin — 160 мл

сухие прованские травы — 10 г

соль — по вкусу

Приготовление:

Необходимо замариновать ростбиф в смеси из соли, розмарина, перца и чеснока в течение часа, периодически втирать маринад в мясо. Затем удалить с ростбифа излишки маринада — и можно приступать к жарке.

Ростбиф жарим на сковороде, на растительном или на сливочном масле. Мы выберем второй вариант! Нагреем сковороду и растопим 100 г сливочного масла. Положим замаринованный ростбиф в горячее масло, оно должно слегка пениться при жарке. С каждой стороны жарим по 1,5-2 минуты, активно поливая горячим маслом сам ростбиф для лучшего «запечатывания» соков. Не бойтесь добавить в конце жарки маринад на сковороду — ветку розмарина и чеснок, тем самым вы сделаете вкус ярче! Готовому ростбифу дайте «отдохнуть» пару минут, поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов, еще на полчаса. Можете поливать ростбиф маринадом со сковороды в процессе приготовления. Готовому ростбифу дайте остыть при комнатной температуре.

Для салата используем айсберг, романо (подойдет и любой готовый салатный микс). Нарвем хаотично, добавим гренки и салатную заправку из оливкового масла, сока лимона и смеси прованских трав. Добавим соль по вкусу.

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