Шарлотка и другие десерты, названные в честь знаменитых людей

Что нужно:

Для основы безе:

400 г яичных белков

800 г сахара

30 г кукурузного крахмала

30 г сока лимона

Для начинки «Персик»:

250 г пюре персика

95 г сиропа глюкозы

3 г пектина NH

60 г сахара

2,5 г лимонной кислоты

Для крема «Гибискус-лесные ягоды»:

310 г пюре из лесных ягод

110 г желтков

110 г сахара

185 г сливочного масла 82,5%

4 г желатина

10 г порошка гибискуса

Для взбитого ганаша «Маракуйя»:

255 г белого шоколада 32%

165 г горячих сливок 33%

210 г пюре маракуйи

210 г холодных сливок 33%

5 г желатина

1 ванильный стручок

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте безе. Разделите ингредиенты на две порции. Соедините белок и сахар, нагрейте на водяной бане до 60 ℃, переложите в чашу миксера и взбейте до остывания.

Шаг 2. В процессе взбивания добавьте сок лимона, а в конце на низкой скорости вмешайте крахмал. Переложите полученную меренгу в кондитерский мешок и отсадите на формочки, выпекайте при 80 ℃ с конвекцией от 1 до 2 часов. В конце приготовления в безе должна сохраняться текстура суфле. Часть меренги для декора распределите тонким слоем на бумаге и высушите.

Шаг 3. Приготовьте персиковую начинку. Нагрейте пюре и глюкозу до 45 ℃. Всыпьте смесь пектина с сахаром, проварите 30-40 секунд, снимите с огня и добавьте лимонную кислоту. Разлейте начинку по формам диаметром 4 см. Уберите в морозильную камеру до замерзания.

Шаг 4. Сделайте крем. Подогрейте пюре и порошок гибискуса до 40–50 ℃. Желтки соедините с сахаром, перемешайте с пюре и нагрейте до 75 ℃.

Шаг 5. Соедините смесь с ранее замоченным желатином, остудите до 50 ℃ и пробейте с кубиками сливочного масла. Уберите в холодильник для стабилизации на 8–12 часов.

Шаг 6. Нагрейте сливки и добавьте предварительно замоченный желатин, вылейте на шоколад и пробейте блендером.

Шаг 7. Не переставая пробивать, вылейте теплое пюре маракуйи 60 ℃ и холодные сливки. Накройте пленкой и уберите в холодильник для стабилизации на 8–12 часов. Перед использованием взбейте.

Шаг 8. Подача: в центр полусферы безе отсадите через кондитерский мешок ягодный крем, на крем выложите замороженную полусферу начинки «Персик», сверху отсадите через кондитерский мешок взбитый ганаш маракуйя, декорируйте осколками безе и сверху посыпьте пудрой сублимированной клубники.

Торт «Наполеон»

Этот восхитительный торт, согласно легенде, был придуман и выпечен в честь 100-летия победы над войсками Наполеона под Москвой.

Рецепт от шеф-кондитера Дины Пампуха, ресторан «Ткемали»