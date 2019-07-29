Продукт недели: персик

Что нужно на 1 порцию:

1 персик

200 г свежей клубники

50 г малины

50 г голубики

15 г сахарной пудры

2 г сока лайма

для сиропа:

600 мл воды

400 г сахара

1 стручок ванили

цедра ½ апельсина

8 мл коньяка

Как приготовить:

Шаг 1. Готовим сироп: все ингредиенты соедините и вскипятите, поварите 7 минут, затем добавьте 8 мл коньяка и перемешайте.

Шаг 2. Спелый персик разрежьте пополам или на 4 части. Выньте косточку и бланшируйте в горячем сиропе (недолго, чтобы слезла шкурка).

Шаг 3. Выньте персик из сиропа, снимите шкурку, посыпьте сахарной пудрой, отправьте на 5 минут в печь.

Шаг 4. Пока персик томится в печи, сделайте ягодное гаспачо. Клубнику, малину, голубику с сахарной пудрой пробейте в блендере, затем пропустите через сито, чтобы не было косточек.

Шаг 5. Достаньте персики из печки, выложите на тарелку. Налейте гаспачо и украсьте безе с фисташками или чипсом из карамели.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo

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