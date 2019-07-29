Продукт недели: персик

5 интересных фактов о персиках
- Доподлинно известно, что персик – один из самых древних фруктов, которые известны человечеству: его история, по одним данным, насчитывает 4000 лет, по другим – 6000 лет. Историческая родина этих фруктов – Китай, именно оттуда они начали свою экспансию сначала в Азию, а затем и в Европу. На территории России персики появились в XVI веке – их привезли из Франции.
- В Японии до сих пор считают, что персики способны защитить от бед, потому они – частый гость в меню. Не отстает и Китай, где они – символ чистоты, вечной юности, бессмертия. Кстати, именно персик был первым фруктом, который был съеден во время первых полетов американцев на Луну (то есть для них это тоже продукт, приносящий удачу).
- Персик – природный антидепрессант. Он помогает расслабиться, снимает тревожность и улучшает настроение. Также этот продукт благотворно воздействует на желудок при несварении. Не зря в Венгрии его называют «фруктом спокойствия». А еще персики – это природный афродизиак (за это спасибо его аромату).
- Персики очень полезны: в них много кальция, калия, магния, фосфора и селена. Витаминов, кстати, не меньше – всего в двух фруктах содержится суточная норма витамина С, а еще витамин А, так что, если хотите загореть или сохранить остроту зрения, ешьте персики.
- Персики необходимы и для сохранения красоты: они обладают мощным регенерирующим и увлажняющим свойством, потому их часто используют в производстве косметики. Кроме того, употребление этого фрукта в пищу способствует улучшению состояния кожи головы и предотвращает выпадение волос.
Копченые персики с фруктовым гаспачо
рецепт от шеф-кондитера Алексея Кондрашина, кафе «Дружба. Мануфактура Еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 1 персик
- 200 г свежей клубники
- 50 г малины
- 50 г голубики
- 15 г сахарной пудры
- 2 г сока лайма
для сиропа:
- 600 мл воды
- 400 г сахара
- 1 стручок ванили
- цедра ½ апельсина
- 8 мл коньяка
Как приготовить:
Шаг 1. Готовим сироп: все ингредиенты соедините и вскипятите, поварите 7 минут, затем добавьте 8 мл коньяка и перемешайте.
Шаг 2. Спелый персик разрежьте пополам или на 4 части. Выньте косточку и бланшируйте в горячем сиропе (недолго, чтобы слезла шкурка).
Шаг 3. Выньте персик из сиропа, снимите шкурку, посыпьте сахарной пудрой, отправьте на 5 минут в печь.
Шаг 4. Пока персик томится в печи, сделайте ягодное гаспачо. Клубнику, малину, голубику с сахарной пудрой пробейте в блендере, затем пропустите через сито, чтобы не было косточек.
Шаг 5. Достаньте персики из печки, выложите на тарелку. Налейте гаспачо и украсьте безе с фисташками или чипсом из карамели.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo
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