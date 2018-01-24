Десерт для балерин
Известный шеф-повар Le Restaurant Жереми Урюти открывает 2018 год, объявленный в России годом балета, обновлением десертной карты. В меню введено три сладких блюда, посвященных французским балеринам. Две шоколадные сферы — черная и белая — призваны напомнить о соперничестве двух звезд первой половины XVIII века: виртуозной и стремительной Мари Камарго и артистичной и чувственной Мари Салле, а также Иветт Шовире — яркой балерине академического танца.
Жереми Урюти,
шеф-повар Le Restaurant