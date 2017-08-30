Побаловать себя сладким и при этом ощутить легкую прохладу — что может быть приятнее, особенно если осень все еще напоминает лето? Специально для сладкоежек Passion.ru и эксперт по мороженому EXTREME собрали пять лакомств, которые хотя бы на несколько минут переместят вас обратно в лето.

Банановый сплит

Название этого нежнейшего десерта сразу выдает его главный ингредиент — банан. Фрукт разрезают вдоль и укладывают в форме лодочки, чтобы затем поместить в середину второй неизменный компонент — шарики мороженого: ванильного, шоколадного и клубничного. Конечно, можно выбрать и другие вкусы, ведь рецепт варьируется в зависимости от предпочтений тех, кто планирует насладиться освежающим лакомством. Кроме основных ингредиентов, в десерт добавляют молотые орехи, сладкие соусы или сиропы, корицу, карамель и в некоторых случаях даже ликеры. Иногда бананы предварительно варят в кожуре или обжаривают в сахаре. Идеальным завершением нежного блюда становятся взбитые сливки и сладкая вишенка — с ними удовольствие от сочетания вкусов точно обеспечено! Персик мельба

Этот десерт имеет не только незабываемый вкус, но и красивую историю: он был создан специально для оперной дивы Нелли Мельба легендарным поваром XIX века Огюстом Эскофье, который разбавил ванильное мороженое другими ингредиентами, чтобы уберечь чудесный голос певицы. Именно благодаря кулинарному таланту Эскофье и его любви к опере сегодня сладкоежки по всему миру могут наслаждаться восхитительным сочетанием компонентов. Этот рецепт идеален для лета, ведь в нем гармонируют сочный персик, малиновое пюре с легкой кислинкой и мороженое, которое дарит замечательное ощущение прохлады. Чтобы приготовить лакомство, нужно аккуратно очистить персики от кожицы и разрезать пополам (их также можно сварить), удалить косточки, затем положить на их место шарики ванильного мороженого и полить получившийся десерт малиновым пюре. Кроме того, можно добавить мяту, свежие ягоды, сахарную пудру или ваниль. Американское парфе

Этот холодный десерт, появившийся еще в конце XIX века, подойдет тем, кто хочет попробовать все и сразу, ведь он может быть приготовлен из самых разных ингредиентов. Иногда в него входят гранола, орехи, йогурт, свежие фрукты или ягоды, пудинги, рисовые хлопья, печенье, сиропы, ликеры и многое другое. Составляющие полностью зависят от вкуса того, кто создает лакомство. Главное правило американского парфе — аккуратно добавлять компоненты слоями и подавать готовое блюдо в высоком прозрачном стакане, чтобы были видны все разноцветные «уровни» аппетитного десерта. И, конечно, важно не забыть основной ингредиент — мороженое, а также украсить все нежными взбитыми сливками! «Запеченная Аляска»

Если хочется побаловать сладким и прохладным десертом не только саму себя, но также семью или компанию друзей, то стоит обратить внимание на рецепты тортов с мороженым, например, на «Запеченную Аляску». Лакомство с противоречивым названием представляет собой оригинальное сочетание контрастных компонентов: горячих и холодных. Мороженое выкладывают на слой бисквита, формируют нужную форму и замораживают. Затем его покрывают слоем безе, а после запекают около пяти минут в духовке при очень высокой температуре. Ощущения от оригинального десерта незабываемые, ведь он кажется одновременно и теплым, и ледяным. Оболочка из безе и бисквита надежно защищает мороженое от нагревания, поэтому оно не тает и дарит приятное ощущение прохлады. Семифредо

Рецепт этого удивительного холодного десерта пришел к нам из Италии, где точно знают толк в сладкой жизни. Семифредо является «родственником» знаменитого джелато, однако имеет существенные отличия: это лакомство по консистенции напоминает замороженный мусс, его часто подают со множеством разнообразных добавок. Приготовление десерта можно сделать довольно простым: сначала нужно взбить жирные сливки, а отдельно от них — сахар и сырые яичные желтки, максимально свежие. Затем их аккуратно смешивают и дополняют блюдо другими ингредиентами, среди которых могут быть молотые орехи, ягоды, кусочки фруктов, шоколад или печенье. Получившейся массой заполняют формочки, которые помещают в морозилку. К готовому десерту часто добавляют мяту, ягоды или сладкие соусы.