Формочки для мороженого
Уникальная коллекция формочек для мороженого включает в себя восемь разных фигурок, с помощью которых вы сможете готовить вкусные и полезные домашние десерты. Теперь каждому члену семьи достанется свой персонаж — не придется путаться в том, кому и какое лакомство принадлежит.
Для приготовления мороженого залейте специальную смесь в форму до отметки и вставьте внутрь палочку. Оставьте в морозильной камере на восемь и более часов. Когда продукт готов, просто вытащите палочку и наслаждайтесь натуральным десертом собственного приготовления.
Набор для украшения
Создавайте оригинальные десерты с помощью такого набора, украшая их забавными надписями, аббревиатурами, смайликами и «лайками»! Теперь каждая порция будет иметь свое уникальное оформление.
Для создания собственных украшений нарежьте любой фрукт тонкими ломтиками, выберите нужный трафарет и выдавите его с помощью специальной палочки.
Формы для фруктового льда
С компактной и удобной формой легко приготовить домашний фруктовый лед! Порадуйте близких и друзей оригинальными десертами на палочке. Используйте натуральные соки и смузи с кусочками фруктов, добавляйте мед и ягоды, экспериментируйте и вовлекайте в этот процесс всю семью. Для приготовления мороженого залейте охлажденный сок в формы и оставьте в морозильной камере на шесть и более часов.
Ложка с защитой от капель
Ложка для мороженого, минимизирующая беспорядок при сервировке. Изготовленный из цинкового сплава наконечник с граненой поверхностью легко зачерпнет даже затвердевшее мороженое. Плоская на конце утяжеленная рукоятка позволяет устанавливать ложку в вертикальном положении, что гораздо удобнее, чем класть ее прямо на рабочую поверхность. А гибкий силиконовый «воротник» поймает каждую подтаявшую каплю, благодаря чему руки и поверхность остаются в чистоте.
Форма «Кольцо»
Смешная форма для десерта «Кольцо». Сделайте любимому вкусное предложение. В такой форме можно приготовить и сливочное мороженое, и фруктовый лед. Детям точно понравится!
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