Время есть мороженое и пить прохладные коктейли! Думаете, приготовить холодный десерт — особая наука? А вот и нет, вы прекрасно справитесь сами, используя эти яркие и удобные аксессуары. Предлагаем вашему вниманию тринадцать по-настоящему летних новинок!

Формочки для мороженого

Уникальная коллекция формочек для мороженого включает в себя восемь разных фигурок, с помощью которых вы сможете готовить вкусные и полезные домашние десерты. Теперь каждому члену семьи достанется свой персонаж — не придется путаться в том, кому и какое лакомство принадлежит.

Для приготовления мороженого залейте специальную смесь в форму до отметки и вставьте внутрь палочку. Оставьте в морозильной камере на восемь и более часов. Когда продукт готов, просто вытащите палочку и наслаждайтесь натуральным десертом собственного приготовления.

Набор для украшения

Создавайте оригинальные десерты с помощью такого набора, украшая их забавными надписями, аббревиатурами, смайликами и «лайками»! Теперь каждая порция будет иметь свое уникальное оформление.

Для создания собственных украшений нарежьте любой фрукт тонкими ломтиками, выберите нужный трафарет и выдавите его с помощью специальной палочки.

Формы для фруктового льда

С компактной и удобной формой легко приготовить домашний фруктовый лед! Порадуйте близких и друзей оригинальными десертами на палочке. Используйте натуральные соки и смузи с кусочками фруктов, добавляйте мед и ягоды, экспериментируйте и вовлекайте в этот процесс всю семью. Для приготовления мороженого залейте охлажденный сок в формы и оставьте в морозильной камере на шесть и более часов.

Ложка с защитой от капель

Ложка для мороженого, минимизирующая беспорядок при сервировке. Изготовленный из цинкового сплава наконечник с граненой поверхностью легко зачерпнет даже затвердевшее мороженое. Плоская на конце утяжеленная рукоятка позволяет устанавливать ложку в вертикальном положении, что гораздо удобнее, чем класть ее прямо на рабочую поверхность. А гибкий силиконовый «воротник» поймает каждую подтаявшую каплю, благодаря чему руки и поверхность остаются в чистоте.

Форма «Кольцо»

Смешная форма для десерта «Кольцо». Сделайте любимому вкусное предложение. В такой форме можно приготовить и сливочное мороженое, и фруктовый лед. Детям точно понравится!

Фото: istockphoto.com, finedesigngroup.ru