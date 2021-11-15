Продукт недели: сметана

Что нужно:

150 г говяжьей вырезки

40 г репчатого лука

40 г соленых огурцов

160 г сливочного масла

30 г свежей зелени

1 кг картофеля

200 мл молока

30 г белых грибов

20 г томатной пасты

30 г сметаны

120 мл сливок, 33%

соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте говядину толстыми ломтиками, затем — брусочками. Лук нарежьте полукольцами. Белые грибы отварите в течение 15 минут после закипания воды и нарежьте на кусочки. Мелко нарежьте чеснок.

Шаг 2. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло, каплю растительного, чтобы сливочное не пригорело. Обжарьте лук. Добавьте говядину. Когда она обжарится, добавьте нарезанные белые грибы, чайную ложку томатной пасты и столовую ложку сметаны. Залейте жирными сливками. Посолите и выключите плиту. Дайте блюду протомиться.

Шаг 3. Почистите картошку, порежьте на ровные куски. Залейте холодной водой, соль и перец — по вкусу, отварите. Слейте воду и снова поставьте картофель на плиту, чтобы лишняя жидкость испарилась. Разомните картофель ступкой. Разогрейте молоко и сливочное масло в сотейнике и добавьте к картофелю. Перемешайте.

Шаг 4. Выложите на тарелку пюре, к нему бефстроганов. Украсьте блюдо нарезанным соленным огурцом и мелко нарезанной свежей петрушкой.