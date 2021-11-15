Продукт недели: сметана

Продукт недели: сметанаРазбираем полезные свойства вкусных продуктов.
5 интересных фактов о сметане
Сметана — продукт, о котором знали еще древние славяне. Они активно использовали ее в качестве соуса к похлебкам, щам, рассольникам, салатам и холодным блюдам. Впрочем, спустя столетия ничего не изменилось. Кстати, во многих диетах именно сметану предлагают использовать вместо масла, так как в ней меньше холестерина.
После Второй мировой войны сметана «вырвалась» за пределы стран СССР и была по достоинству оценена в Америке и Европе. Предприниматели быстро оценили гастрономические качества продукта и его перспективы на новых рынках и стали производить его под названием «русские сливки». Правда, сегодня они не очень часто встречаются в продаже.
Натуральная фермерская сметана (та, что жирная и довольно дорогая) меняет свою консистенцию в зависимости от времени года: зимой она более густая, а летом — более жидкая. И, кстати, кулинары предупреждают, что, если вы при приготовлении сметанного крема слишком увлечетесь его взбиванием, вполне можете получить крем масляный.
Сметана низкой жирности при воздействии высоких температур, например, при тушении, расслаивается на воду и белую массу — и это совершенно нормально. Однако подобный эффект может объясняться также и искусственным происхождением продукта.
Народная медицина рекомендует использовать сметану в качестве SOS-средства при солнечных ожогах, если под рукой нет подходящего крема. Однако эффективность этого метода — лишь миф, причем опасный. Дело в том, что сметана образует на коже пленку, которая препятствует нормальному теплообмену и дыханию поврежденных участков эпидермиса, а также повышает риск вторичного заражения.
Бефстроганов с картофельным пюре
Рецепт Ильи Бурнасова, ведущего программы «Обед в 4 руки» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 150 г говяжьей вырезки
- 40 г репчатого лука
- 40 г соленых огурцов
- 160 г сливочного масла
- 30 г свежей зелени
- 1 кг картофеля
- 200 мл молока
- 30 г белых грибов
- 20 г томатной пасты
- 30 г сметаны
- 120 мл сливок, 33%
- соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте говядину толстыми ломтиками, затем — брусочками. Лук нарежьте полукольцами. Белые грибы отварите в течение 15 минут после закипания воды и нарежьте на кусочки. Мелко нарежьте чеснок.
Шаг 2. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло, каплю растительного, чтобы сливочное не пригорело. Обжарьте лук. Добавьте говядину. Когда она обжарится, добавьте нарезанные белые грибы, чайную ложку томатной пасты и столовую ложку сметаны. Залейте жирными сливками. Посолите и выключите плиту. Дайте блюду протомиться.
Шаг 3. Почистите картошку, порежьте на ровные куски. Залейте холодной водой, соль и перец — по вкусу, отварите. Слейте воду и снова поставьте картофель на плиту, чтобы лишняя жидкость испарилась. Разомните картофель ступкой. Разогрейте молоко и сливочное масло в сотейнике и добавьте к картофелю. Перемешайте.
Шаг 4. Выложите на тарелку пюре, к нему бефстроганов. Украсьте блюдо нарезанным соленным огурцом и мелко нарезанной свежей петрушкой.
Фото: архив пресс-служб, freepik