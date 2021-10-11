Продукт недели: слива

Что нужно:

400 г слоеного теста

3 сливы

200 г сливочного сыра или творога

30 г сливочного масла

30 г муки

6 ст. л. меда

10 г корицы

Как приготовить:

Шаг 1. Измельчите сливу до состояния пюре вместе с кожурой и положите в отдельную емкость. Главное – необходимо отжать пюре, чтобы избавиться от лишней жидкости. Добавьте сливочный сыр, пару чайных ложек мёда, корицу – всё перемешайте.

Шаг 2. Раскатайте слоеное тесто на присыпанной мукой поверхности и вырежьте кружочки диаметром около 10 см. Один кружок из теста положите на бумагу для запекания, сверху – крем из сливового пюре и накройте вторым кружком. Сверните тесто в конвертики.

Шаг 3. Отправьте тарталетку в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 200 градусов.