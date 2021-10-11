Продукт недели: слива

Продукт недели: сливаРазбираем полезные свойства сезонных продуктов.
5 интересных фактов о сливе
Елена Доронкина
Сертифицированный health-коуч и специалист по питанию. Основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable.com
На сегодняшний день в мире насчитывается более 2500 сортов сливы. Местом ее происхождения считается Древний Рим, и еще до Нашей Эры римляне широко применяли плоды этого фруктового дерева – сушили и получали чернослив, варили, добавляли в мясные блюда и салаты. В Китае лепестки сливового дерева символизируют гармонию, мир и удачу. Выращивать и употреблять в пищу сливу там считается полезным для тела и души.
Слива очень полезна для здоровья. Она содержит в себе такие витамины и полезные вещества, как ретинол, аскорбиновую и фолиевую кислоты, филлохинон, рибофлавин, ниацин и тиамин. Слива – отличный антиоксидант, выводит токсины из организма, снижает риск возникновения онкологических заболеваний. В день рекомендуется съедать 5-6 плодов.
Слива содержит большое количество витамина К1, необходимого для укрепления костей, а также полезна для сердца, снижает уровень холестерина в крови и в целом омолаживает организм.
Желчегонные свойства сливы оказывают благоприятное воздействие на печень, а благодаря содержанию в ней сорбита и клетчатки она улучшает работу ЖКТ. Но не стоит забывать про противопоказания. Не рекомендуется употреблять сливу людям с болезнями кишечника.
Если вы испытываете беспокойство перед сном, слива также может стать для вас хорошим успокаивающим средством. Она благотворно влияет на нервную систему и, благодаря гормону серотонину, улучшает качество сна.
Сливовая тарталетка
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 400 г слоеного теста
- 3 сливы
- 200 г сливочного сыра или творога
- 30 г сливочного масла
- 30 г муки
- 6 ст. л. меда
- 10 г корицы
Как приготовить:
Шаг 1. Измельчите сливу до состояния пюре вместе с кожурой и положите в отдельную емкость. Главное – необходимо отжать пюре, чтобы избавиться от лишней жидкости. Добавьте сливочный сыр, пару чайных ложек мёда, корицу – всё перемешайте.
Шаг 2. Раскатайте слоеное тесто на присыпанной мукой поверхности и вырежьте кружочки диаметром около 10 см. Один кружок из теста положите на бумагу для запекания, сверху – крем из сливового пюре и накройте вторым кружком. Сверните тесто в конвертики.
Шаг 3. Отправьте тарталетку в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 200 градусов.
Фото: freepik, архив пресс-служб