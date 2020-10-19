Названы «тихие» симптомы сердечного приступа, которые возникают за недели до него

Китайские ученые из университета Гуанчжоу, в свою очередь, также сделали открытие о том, что приближающиеся проблемы с сердечно-сосудистой системой можно обнаружить по языку. О высоком риске грядущего сердечного приступа свидетельствует его цвет. По словам специалистов, из-за изменения бактериального состава слизистой оболочки ротовой полости язык становится ярко-красным с желтоватым налетом.

Фото: pixabay

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