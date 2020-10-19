Названы «тихие» симптомы сердечного приступа, которые возникают за недели до него
Как заявили британские кардиологи онлайн-изданию Express, «два из трех человек имеют такие симптомы, как одышка и усталость за несколько дней или даже недель до сердечного приступа». К еще менее очевидным признакам относятся головокружение и головная боль, тошнота и даже рвота, повышенная потливость, а также сбои дыхания – все это в комплексе может быть предвестником болезненных ощущений, которые могут привести к сердечному приступу. По этой причине, если вы обнаружили у себя некоторые из этих настораживающих звоночков, врачи рекомендуют обязательно пройти обследование в больнице.
Китайские ученые из университета Гуанчжоу, в свою очередь, также сделали открытие о том, что приближающиеся проблемы с сердечно-сосудистой системой можно обнаружить по языку. О высоком риске грядущего сердечного приступа свидетельствует его цвет. По словам специалистов, из-за изменения бактериального состава слизистой оболочки ротовой полости язык становится ярко-красным с желтоватым налетом.
Фото: pixabay
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