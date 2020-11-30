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Продукт недели: овсянка

«Овсянка, сэр!» — помните эту знаменитую фразу из фильма о приключениях Шерлока Холмса «Собака Баскервилей»? Она стала визитной карточкой британцев, которые действительно неравнодушны к этой каше. Однако не меньше ее любят и в России. И есть за что, ведь это целый кладезь витаминов и полезных веществ. А сейчас, когда за окном холод, промозглая погода и не утихающая пандемия коронавируса, всем нам нужно есть пищу, которая поможет нам оставаться здоровыми. По этой причине редакция Passion.ru выбрала овсянку продуктом недели и раздобыла рецепт печенья из нее, чтобы не кашей единой вы ограничивали свое меню.

5 интересных фактов об овсянке

  • Овсянка — недорогой источник растительного белка, в ней содержатся 20% от ежедневной нормы (больше только в гречке), также она богата биотином, витаминами Е и РР, железом, цинком, кальцием, натрием, магнием и при этом легко усваивается и отлично насыщает. Неудивительно, что в своей любви к овсянке и блюдам из нее неоднократно признавались даже голливудские звезды, среди которых Деми Мур, Элизабет Херли и Айшвария Рай.

  • Вплоть до XIX века овес считался исключительно кормом для скота, даже британцы до этого времени не ели его ни в каком виде, что, конечно, удивительно, если верить стереотипам. Этот продукт был дешевым и питательным, что и было необходимо, чтобы кормить животных. Все изменилось лишь после того, как из овса научились делать хлопья. В таком виде продукт стало легче перевозить и хранить, что привело к повышению спроса, и каша из этого продукта стала очень популярной.

  • Не вся овсянка полезна. В магазинах можно найти геркулес (обработанное зерно овса), овсяную крупу (неочищенные дробленые зерна овса) и хлопья быстрого приготовления (очищенные, пропаренные и измельченные зерна). Отличаются они друг от друга временем приготовления и ценностью состава. И если первый и второй варианты практически одинаково полезны, то в хлопьях, из-за способа их обработки, увеличивается количество крахмала, а почти все витамины разрушаются.

  • Если овсянка получается невкусной, возможно, вы просто ее неправильно готовите. У знаменитых шеф-поваров есть несколько кулинарных лайфхаков, которые улучшат ее вкусовые качества, возьмите их на вооружение. Во-первых, замените воду молоком, если не хотите, чтобы каша получилась слишком клейкой. Во-вторых, не засыпайте крупу в холодную жидкость, добавляйте ее только в кипяток, чтобы получить кашу со сливочной, кремовой текстурой. В-третьих, не забудьте посолить блюдо, даже если хотите приготовить сладкий вариант — это поможет избежать неприятной консистенции и клейкости. И, конечно, не забывайте мешать ее во время приготовления.

  • Один из рецептов овсяной каши придумали еще тибетские монахи: они предлагали 2 столовые ложки овсянки залить на ночь небольшим количеством воды, а утром добавить столовую ложку тыквенных семечек, банан и кедровые орешки по вкусу. Разнообразить классику можно и другими фруктами, ягодами или злаками — от этого блюдо только выиграет во всех отношениях.

Овсяное печенье с курагой и кокосом

Рецепт Катерины Агроник, ведущей программы «Сладкая жизнь» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 200 г овсяных хлопьев
  • 100 г овсяной муки
  • ½ ст. л. соды
  • ½ ст. л. разрыхлителя теста
  • ½ ст. л. молотой корицы
  • мускатный орех или специи по вкусу
  • ¼ ч. л. соли
  • 80 г кокосового масла
  • 30 г яблочного пюре
  • 170 г тростникового (или кокосового) сахара
  • белок двух яиц
  • ½ ч. л. экстракта ванили
  • 80 г кураги
  • 50 г крупной кокосовой стружки

Как приготовить:

Шаг 1. В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, специи. В чаше миксера взбейте до однородности кокосовое масло, сахар, яблочное пюре, ванильный экстракт и яичный белок.

Шаг 2. Соедините сухие и влажные ингредиенты, добавьте курагу и стружку кокоса, перемешайте все до однородности на низкой скорости.

Шаг 3. Сформируйте из теста небольшие шарики и аккуратно обваляйте их в кокосовой стружке. Выложите на застеленный пергаментом противень и слегка приплюсните. Отправьте выпекаться в разогретую до 175 градусов духовку на 10-15 минут.

Фото: depositphotos

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