Продукт недели: овсянка

«Овсянка, сэр!» — помните эту знаменитую фразу из фильма о приключениях Шерлока Холмса «Собака Баскервилей»? Она стала визитной карточкой британцев, которые действительно неравнодушны к этой каше. Однако не меньше ее любят и в России. И есть за что, ведь это целый кладезь витаминов и полезных веществ. А сейчас, когда за окном холод, промозглая погода и не утихающая пандемия коронавируса, всем нам нужно есть пищу, которая поможет нам оставаться здоровыми. По этой причине редакция Passion.ru выбрала овсянку продуктом недели и раздобыла рецепт печенья из нее, чтобы не кашей единой вы ограничивали свое меню.