Продукт недели: овсянка
5 интересных фактов об овсянке
Овсянка — недорогой источник растительного белка, в ней содержатся 20% от ежедневной нормы (больше только в гречке), также она богата биотином, витаминами Е и РР, железом, цинком, кальцием, натрием, магнием и при этом легко усваивается и отлично насыщает. Неудивительно, что в своей любви к овсянке и блюдам из нее неоднократно признавались даже голливудские звезды, среди которых Деми Мур, Элизабет Херли и Айшвария Рай.
Вплоть до XIX века овес считался исключительно кормом для скота, даже британцы до этого времени не ели его ни в каком виде, что, конечно, удивительно, если верить стереотипам. Этот продукт был дешевым и питательным, что и было необходимо, чтобы кормить животных. Все изменилось лишь после того, как из овса научились делать хлопья. В таком виде продукт стало легче перевозить и хранить, что привело к повышению спроса, и каша из этого продукта стала очень популярной.
Не вся овсянка полезна. В магазинах можно найти геркулес (обработанное зерно овса), овсяную крупу (неочищенные дробленые зерна овса) и хлопья быстрого приготовления (очищенные, пропаренные и измельченные зерна). Отличаются они друг от друга временем приготовления и ценностью состава. И если первый и второй варианты практически одинаково полезны, то в хлопьях, из-за способа их обработки, увеличивается количество крахмала, а почти все витамины разрушаются.
Если овсянка получается невкусной, возможно, вы просто ее неправильно готовите. У знаменитых шеф-поваров есть несколько кулинарных лайфхаков, которые улучшат ее вкусовые качества, возьмите их на вооружение. Во-первых, замените воду молоком, если не хотите, чтобы каша получилась слишком клейкой. Во-вторых, не засыпайте крупу в холодную жидкость, добавляйте ее только в кипяток, чтобы получить кашу со сливочной, кремовой текстурой. В-третьих, не забудьте посолить блюдо, даже если хотите приготовить сладкий вариант — это поможет избежать неприятной консистенции и клейкости. И, конечно, не забывайте мешать ее во время приготовления.
Один из рецептов овсяной каши придумали еще тибетские монахи: они предлагали 2 столовые ложки овсянки залить на ночь небольшим количеством воды, а утром добавить столовую ложку тыквенных семечек, банан и кедровые орешки по вкусу. Разнообразить классику можно и другими фруктами, ягодами или злаками — от этого блюдо только выиграет во всех отношениях.
Овсяное печенье с курагой и кокосом
Рецепт Катерины Агроник, ведущей программы «Сладкая жизнь» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г овсяных хлопьев
- 100 г овсяной муки
- ½ ст. л. соды
- ½ ст. л. разрыхлителя теста
- ½ ст. л. молотой корицы
- мускатный орех или специи по вкусу
- ¼ ч. л. соли
- 80 г кокосового масла
- 30 г яблочного пюре
- 170 г тростникового (или кокосового) сахара
- белок двух яиц
- ½ ч. л. экстракта ванили
- 80 г кураги
- 50 г крупной кокосовой стружки
Как приготовить:
Шаг 1. В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, специи. В чаше миксера взбейте до однородности кокосовое масло, сахар, яблочное пюре, ванильный экстракт и яичный белок.
Шаг 2. Соедините сухие и влажные ингредиенты, добавьте курагу и стружку кокоса, перемешайте все до однородности на низкой скорости.
Шаг 3. Сформируйте из теста небольшие шарики и аккуратно обваляйте их в кокосовой стружке. Выложите на застеленный пергаментом противень и слегка приплюсните. Отправьте выпекаться в разогретую до 175 градусов духовку на 10-15 минут.
Фото: depositphotos
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