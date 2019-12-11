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Кокосовое или оливковое: какое масло полезнее и на что обратить внимание при выборе

Если вы ведете здоровый образ жизни и стараетесь придерживаться правил правильного питания, наверняка в вашем рационе присутствуют растительные масла. Ранее самым полезным из них считалось оливковое, но относительно недавно у него появился «конкурент» - кокосовое масло, которое стало стремительно становиться все более популярным. Редакция Passion.ru решила разобраться, в чем польза каждого из них и какое из них лучше.
Ирина Мальцева
Биолог-генетик, член Института Функциональной Медицины (IFM, США), соавторов линейки функционального питания Doctor’s food

Кокосовое или оливковое: какое из масел полезнее

Кокосовое масло – экзотика, оливковое – классика. Споры о том, какое из них полезнее, по сути, бессмысленны, ведь их состав существенно разнится, а значит, и на организм они оказывают разное действие. В кулинарии эти виды растительных масел также используются по-разному. При этом в правильном питании уместно и одно, и второе.

Косовое масло: в чем польза

Не так давно вокруг этого продукта развернулась настоящая научная полемика. Активно обсуждалось, можно ли его отнести к ЗОЖ продуктам или нет. Связано это было с утверждением профессора Гарвардского университета Карен Михельсон, которая сделала акцент на том, что в кокосовом масле обилие насыщенных жиров, и сделала вывод, что данный продукт ничем не лучше обычного сала. При его употреблении значительно повышаются риски развития ишемии, а также заболеваний кровеносных сосудов. Однако исследования последних лет опровергли этот факт. Было доказано, что кокосовое масло никак не влияет на уровень холестерина в крови, тогда как сливочное повышает его в среднем на 10%. Связано это с тем, что в кокосовом масле содержатся так называемые МСТ-кислоты – среднецепочечные триглицериды, которые обладают массой полезных свойств, в частности:

  • МСТ-кислоты – быстрый источник энергии. Они имеют достаточно короткую цепь, потому сразу же поступают в печень, где расщепляются с выделением энергии, а не откладываются про запас.

Фото: vostock-photo

  • МС- кислоты могут преобразовываться в кетоновые тела, которые используются для питания головного мозга и других органов нашего тела вместо глюкозы.

  • Одна из МСТ-кислот – лауриновая – обладает антибактериальным и антиоксидантным эффектом. Ее содержание в кокосовом масле составляет 58%.

  • Каприловая кислота, которая также относится к МСТ, снижает уровень общего воспаления в организме и обладает противовирусным действием.

  • Есть предположение, что среднецепочечные триглицериды способствуют сохранению мышечной массы, что важно, если человек садится по тем или иным причинам на низкокалорийную диету.

  • Было отмечено, что люди, которые включают в свой рацион МСТ-кислоты, съедают в день на 250 ккал меньше. Связывают этот факт с тем, что кетоны, образующиеся в процессе переработки данных веществ, являются не только отличным источником энергии, но и способны подавлять аппетит.

Оливковое масло: в чем польза

Данный вид растительного масла полезен тем, что в нем нет омега-3 жирных кислот, которые мы и так потребляем в бОльших, чем нам нужно количествах. Зато в оливковом масле много омега-6 жирных кислот. Они-то как раз в нашем рационе всегда в дефиците. Их влияние на здоровье очень разнообразно. В частности, омега-6 жирные кислоты:

  • уменьшают уровень общего воспаления;

  • снижают тягу к жирной пище;

  • улучшают внешний вид кожи, так как являются структурными компонентами клеточных мембран;

  • участвуют в процессе усвоения жирорастворимых витаминов.

Фото: vostock-photo

Важный компонент оливкового масла – мононенасыщенная кислота омега-9. Именно она способствует снижению уровня так называемого плохого холестерина в крови. Также в оливковом масле Extra Virgine содержится мощный антиоксидант – витамин Е. Он нейтрализует свободные радикалы, образующиеся в организме в ходе обменных процессов, а также попадают извне с воздухом и в процессе курения.

Как правильно употреблять кокосовое и оливковое масло

Кокосовое масло – очень калорийный продукт. На 99,9% он состоит из насыщенных жиров, а энергетическая ценность 100 г составляет 900 ккал. По понятным причинам, употреблять кокосовое масло нужно в разумных количествах. Как правильно рассчитать допустимую порцию? На насыщенные жиры должно приходиться в среднем 10% от общего количества жиров. При суточной калорийности рациона в 1200 ккал это составит 115 ккал. 10 г кокосового масла – это около 90 ккал. Вы можете есть его каждый день, но при этом контролировать поступление насыщенных жиров с другими продуктами.

Как использовать в кулинарии. Кокосовое масло можно добавлять в кофе или какао. Напиток в этом случае приобретет легкую сладость. Подойдет оно и для быстрой обжарки. Учитывайте, что при его нагревании образуется немного канцерогенных веществ. Данный продукт может быть основой для ореховой пасты, его часто добавляют в выпечку.

Если говорить об оливковом масле, то наибольшую пользу здоровью принесет продукт холодного отжима Extra Virgine – в нем сохраняются все полезные вещества. А вот жарить и тушить еду лучше на рафинированном масле. Оно подвергается тепловой обработке, поэтому начинает гореть при высоких температурах (около 240С). С учетом общего количества ненасыщенных жиров в рационе, можно позволить себе 3-4 ст. л. оливкового масла в день.

Как использовать в кулинарии. Оливковое масло используют для приготовления соусов и маринадов. Его добавляют в тесто при приготовлении пиццы для улучшения его качества. В ЗОЖ питании готовить еду также рекомендуют именно на оливковом масле.

Фото: vostock-photo

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