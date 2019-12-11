Кокосовое или оливковое: какое масло полезнее и на что обратить внимание при выборе

Важный компонент оливкового масла – мононенасыщенная кислота омега-9. Именно она способствует снижению уровня так называемого плохого холестерина в крови. Также в оливковом масле Extra Virgine содержится мощный антиоксидант – витамин Е. Он нейтрализует свободные радикалы, образующиеся в организме в ходе обменных процессов, а также попадают извне с воздухом и в процессе курения.

Как правильно употреблять кокосовое и оливковое масло

Кокосовое масло – очень калорийный продукт. На 99,9% он состоит из насыщенных жиров, а энергетическая ценность 100 г составляет 900 ккал. По понятным причинам, употреблять кокосовое масло нужно в разумных количествах. Как правильно рассчитать допустимую порцию? На насыщенные жиры должно приходиться в среднем 10% от общего количества жиров. При суточной калорийности рациона в 1200 ккал это составит 115 ккал. 10 г кокосового масла – это около 90 ккал. Вы можете есть его каждый день, но при этом контролировать поступление насыщенных жиров с другими продуктами.

Как использовать в кулинарии. Кокосовое масло можно добавлять в кофе или какао. Напиток в этом случае приобретет легкую сладость. Подойдет оно и для быстрой обжарки. Учитывайте, что при его нагревании образуется немного канцерогенных веществ. Данный продукт может быть основой для ореховой пасты, его часто добавляют в выпечку.

Если говорить об оливковом масле, то наибольшую пользу здоровью принесет продукт холодного отжима Extra Virgine – в нем сохраняются все полезные вещества. А вот жарить и тушить еду лучше на рафинированном масле. Оно подвергается тепловой обработке, поэтому начинает гореть при высоких температурах (около 240С). С учетом общего количества ненасыщенных жиров в рационе, можно позволить себе 3-4 ст. л. оливкового масла в день.

Как использовать в кулинарии. Оливковое масло используют для приготовления соусов и маринадов. Его добавляют в тесто при приготовлении пиццы для улучшения его качества. В ЗОЖ питании готовить еду также рекомендуют именно на оливковом масле.