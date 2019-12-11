Кокосовое или оливковое: какое масло полезнее и на что обратить внимание при выборе
Кокосовое или оливковое: какое из масел полезнее
Кокосовое масло – экзотика, оливковое – классика. Споры о том, какое из них полезнее, по сути, бессмысленны, ведь их состав существенно разнится, а значит, и на организм они оказывают разное действие. В кулинарии эти виды растительных масел также используются по-разному. При этом в правильном питании уместно и одно, и второе.
Косовое масло: в чем польза
Не так давно вокруг этого продукта развернулась настоящая научная полемика. Активно обсуждалось, можно ли его отнести к ЗОЖ продуктам или нет. Связано это было с утверждением профессора Гарвардского университета Карен Михельсон, которая сделала акцент на том, что в кокосовом масле обилие насыщенных жиров, и сделала вывод, что данный продукт ничем не лучше обычного сала. При его употреблении значительно повышаются риски развития ишемии, а также заболеваний кровеносных сосудов. Однако исследования последних лет опровергли этот факт. Было доказано, что кокосовое масло никак не влияет на уровень холестерина в крови, тогда как сливочное повышает его в среднем на 10%. Связано это с тем, что в кокосовом масле содержатся так называемые МСТ-кислоты – среднецепочечные триглицериды, которые обладают массой полезных свойств, в частности:
- МСТ-кислоты – быстрый источник энергии. Они имеют достаточно короткую цепь, потому сразу же поступают в печень, где расщепляются с выделением энергии, а не откладываются про запас.
Фото: vostock-photo
МС- кислоты могут преобразовываться в кетоновые тела, которые используются для питания головного мозга и других органов нашего тела вместо глюкозы.
Одна из МСТ-кислот – лауриновая – обладает антибактериальным и антиоксидантным эффектом. Ее содержание в кокосовом масле составляет 58%.
Каприловая кислота, которая также относится к МСТ, снижает уровень общего воспаления в организме и обладает противовирусным действием.
Есть предположение, что среднецепочечные триглицериды способствуют сохранению мышечной массы, что важно, если человек садится по тем или иным причинам на низкокалорийную диету.
Было отмечено, что люди, которые включают в свой рацион МСТ-кислоты, съедают в день на 250 ккал меньше. Связывают этот факт с тем, что кетоны, образующиеся в процессе переработки данных веществ, являются не только отличным источником энергии, но и способны подавлять аппетит.
Оливковое масло: в чем польза
Данный вид растительного масла полезен тем, что в нем нет омега-3 жирных кислот, которые мы и так потребляем в бОльших, чем нам нужно количествах. Зато в оливковом масле много омега-6 жирных кислот. Они-то как раз в нашем рационе всегда в дефиците. Их влияние на здоровье очень разнообразно. В частности, омега-6 жирные кислоты:
уменьшают уровень общего воспаления;
снижают тягу к жирной пище;
улучшают внешний вид кожи, так как являются структурными компонентами клеточных мембран;
участвуют в процессе усвоения жирорастворимых витаминов.
Фото: vostock-photo
Важный компонент оливкового масла – мононенасыщенная кислота омега-9. Именно она способствует снижению уровня так называемого плохого холестерина в крови. Также в оливковом масле Extra Virgine содержится мощный антиоксидант – витамин Е. Он нейтрализует свободные радикалы, образующиеся в организме в ходе обменных процессов, а также попадают извне с воздухом и в процессе курения.
Как правильно употреблять кокосовое и оливковое масло
Кокосовое масло – очень калорийный продукт. На 99,9% он состоит из насыщенных жиров, а энергетическая ценность 100 г составляет 900 ккал. По понятным причинам, употреблять кокосовое масло нужно в разумных количествах. Как правильно рассчитать допустимую порцию? На насыщенные жиры должно приходиться в среднем 10% от общего количества жиров. При суточной калорийности рациона в 1200 ккал это составит 115 ккал. 10 г кокосового масла – это около 90 ккал. Вы можете есть его каждый день, но при этом контролировать поступление насыщенных жиров с другими продуктами.
Как использовать в кулинарии. Кокосовое масло можно добавлять в кофе или какао. Напиток в этом случае приобретет легкую сладость. Подойдет оно и для быстрой обжарки. Учитывайте, что при его нагревании образуется немного канцерогенных веществ. Данный продукт может быть основой для ореховой пасты, его часто добавляют в выпечку.
Если говорить об оливковом масле, то наибольшую пользу здоровью принесет продукт холодного отжима Extra Virgine – в нем сохраняются все полезные вещества. А вот жарить и тушить еду лучше на рафинированном масле. Оно подвергается тепловой обработке, поэтому начинает гореть при высоких температурах (около 240С). С учетом общего количества ненасыщенных жиров в рационе, можно позволить себе 3-4 ст. л. оливкового масла в день.
Как использовать в кулинарии. Оливковое масло используют для приготовления соусов и маринадов. Его добавляют в тесто при приготовлении пиццы для улучшения его качества. В ЗОЖ питании готовить еду также рекомендуют именно на оливковом масле.
Фото: vostock-photo
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