Продукт недели: мандарин
Мандариновые деревья существуют на нашей планете много веков. Их родиной считается Китай, где эти фрукты символизировали богатство и процветание, потому долгое время они выращивались лишь в садах императоров и очень важных вельмож. Однако в Европу этот вид цитрусовых попал только лет 200 назад, откуда и распространился по Средиземноморью, Черноморскому побережью Кавказа и Азербайджану. В СССР начали выращивать мандарины — сначала только в Абхазии, где они созревали как раз в декабре, а в остальные республики урожай попадал к Новому году, потому и возникла ассоциация, что это исключительно праздничный фрукт.
Клементины и танжерины — это разновидности все тех же мандаринов, только они могут храниться дольше традиционных сортов и отличаются более насыщенным и сладким вкусом.
В одном мандарине в среднем около 40 ккал и при этом не меньше 1,5 граммов клетчатки, мощные биофлавоноиды и ударная доза витамина С, сравнимая по количеству с тем, что содержится в одном апельсине средних размеров. А американские ученые обнаружили, что в этом цитрусе противораковое вещество Q40, которое необходимо для профилактики этого опасного заболевания. Кроме того, мандарины очень полезны для кожи: содержащиеся в них антиоксиданты борются с губительным воздействием свободных радикалов, которые приводят к образованию морщин.
Считается, что самые кислые мандарины те, что имеют приплюснутую форму. Большие и толстокожие будут немного послаще, а если хотите получить взрыв вкуса, берите маленькие, с тонкой ярко-оранжевой шкуркой. Однако любые цитрусы нужно хранить в прохладном и хорошо увлажненном месте, например, в нижнем ящике холодильника, а в вазе для фруктов они быстро высохнут.
Существует небольшой лайфхак, который поможет выбрать по-настоящему сочные мандарины. Правда подойдет он только очень терпеливым людям. Если у вас есть время, попробуйте выбирать те плоды, которые кажутся слишком тяжелыми для своего размера. А вот в неоправданно легких влаги, наоборот, слишком мало, зато в избытке жестких волокон и семечек, да и вкус у таких фруктов так себе.
Салат с курицей и мандаринами
Рецепт Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г куриного бедра
- 3 редиса
- 1 мандарин
- 2 малосольных огурца
- 1 консервированный перец
- 2 томата черри
- 40 мл соевого соуса
- 40 мл оливкового масла
- 50 г укропа
- 50 г кинзы
- 70 г руколы
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Зубчики чеснока раздавите и нагрейте на сковороде гриль с небольшим количеством растительного масла. Куриное бедро нарежьте средними кусочками и выложите на сковороду. Обжарьте.
Шаг 2. Нарежьте средними кусочками малосольные огурцы. Зелень мелко порубите, выложите на салатную тарелку. Томаты порежьте на четвертинки и выложите на зелень. Мандарин очистите, срежьте верхушку и нарежьте кружками. Выложите к томатам и зелени. Маринованный перчик нарежьте кружочками. Добавьте в салат.
Шаг 3. Почти готовую курицу поджарьте горелкой. Выложите готовые кусочки к салату.
Шаг 4. Редис натрите тонкими кружками на терке-мандолине или нарежьте ножом. Ненадолго замочите в воде.
Шаг 5. Равномерно полейте салат соевым соусом через ложечку, затем оливковым маслом.
Шаг 5. Редис выложите на бумажную салфетку, удалите лишнюю влагу. Выложите подсушенные кружочки в салат.
Фото: depositphotos
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