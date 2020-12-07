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Продукт недели: мандарин

Сочные и сладкие мандарины, похожие на маленькое солнышко, прочно ассоциируются у многих людей с новогодними праздниками. Их аромат мгновенно напоминает о детстве и ожидании чуда. Конечно, в наше время найти их на прилавках супермаркетов можно круглогодично, но особенно хочется купить их именно в декабре, чтобы создать себе праздничное настроение и получить заряд витаминов. По этой причине редакция Passion.ru именно мандарин назначила первым декабрьским продуктом недели. Знакомьтесь с мандаринами поближе и берите на заметку рецепт салата с этим восхитительным фруктом!

  • Мандариновые деревья существуют на нашей планете много веков. Их родиной считается Китай, где эти фрукты символизировали богатство и процветание, потому долгое время они выращивались лишь в садах императоров и очень важных вельмож. Однако в Европу этот вид цитрусовых попал только лет 200 назад, откуда и распространился по Средиземноморью, Черноморскому побережью Кавказа и Азербайджану. В СССР начали выращивать мандарины — сначала только в Абхазии, где они созревали как раз в декабре, а в остальные республики урожай попадал к Новому году, потому и возникла ассоциация, что это исключительно праздничный фрукт.

  • Клементины и танжерины — это разновидности все тех же мандаринов, только они могут храниться дольше традиционных сортов и отличаются более насыщенным и сладким вкусом.

  • В одном мандарине в среднем около 40 ккал и при этом не меньше 1,5 граммов клетчатки, мощные биофлавоноиды и ударная доза витамина С, сравнимая по количеству с тем, что содержится в одном апельсине средних размеров. А американские ученые обнаружили, что в этом цитрусе противораковое вещество Q40, которое необходимо для профилактики этого опасного заболевания. Кроме того, мандарины очень полезны для кожи: содержащиеся в них антиоксиданты борются с губительным воздействием свободных радикалов, которые приводят к образованию морщин.

  • Считается, что самые кислые мандарины те, что имеют приплюснутую форму. Большие и толстокожие будут немного послаще, а если хотите получить взрыв вкуса, берите маленькие, с тонкой ярко-оранжевой шкуркой. Однако любые цитрусы нужно хранить в прохладном и хорошо увлажненном месте, например, в нижнем ящике холодильника, а в вазе для фруктов они быстро высохнут.

  • Существует небольшой лайфхак, который поможет выбрать по-настоящему сочные мандарины. Правда подойдет он только очень терпеливым людям. Если у вас есть время, попробуйте выбирать те плоды, которые кажутся слишком тяжелыми для своего размера. А вот в неоправданно легких влаги, наоборот, слишком мало, зато в избытке жестких волокон и семечек, да и вкус у таких фруктов так себе.

Салат с курицей и мандаринами

Рецепт Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 200 г куриного бедра
  • 3 редиса
  • 1 мандарин
  • 2 малосольных огурца
  • 1 консервированный перец
  • 2 томата черри
  • 40 мл соевого соуса
  • 40 мл оливкового масла
  • 50 г укропа
  • 50 г кинзы
  • 70 г руколы
  • 2 зубчика чеснока
  • соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Зубчики чеснока раздавите и нагрейте на сковороде гриль с небольшим количеством растительного масла. Куриное бедро нарежьте средними кусочками и выложите на сковороду. Обжарьте.

Шаг 2. Нарежьте средними кусочками малосольные огурцы. Зелень мелко порубите, выложите на салатную тарелку. Томаты порежьте на четвертинки и выложите на зелень. Мандарин очистите, срежьте верхушку и нарежьте кружками. Выложите к томатам и зелени. Маринованный перчик нарежьте кружочками. Добавьте в салат.

Шаг 3. Почти готовую курицу поджарьте горелкой. Выложите готовые кусочки к салату.

Шаг 4. Редис натрите тонкими кружками на терке-мандолине или нарежьте ножом. Ненадолго замочите в воде.

Шаг 5. Равномерно полейте салат соевым соусом через ложечку, затем оливковым маслом.

Шаг 5. Редис выложите на бумажную салфетку, удалите лишнюю влагу. Выложите подсушенные кружочки в салат.

Фото: depositphotos

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