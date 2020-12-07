Продукт недели: мандарин

Что нужно:

200 г куриного бедра

3 редиса

1 мандарин

2 малосольных огурца

1 консервированный перец

2 томата черри

40 мл соевого соуса

40 мл оливкового масла

50 г укропа

50 г кинзы

70 г руколы

2 зубчика чеснока

соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Зубчики чеснока раздавите и нагрейте на сковороде гриль с небольшим количеством растительного масла. Куриное бедро нарежьте средними кусочками и выложите на сковороду. Обжарьте.

Шаг 2. Нарежьте средними кусочками малосольные огурцы. Зелень мелко порубите, выложите на салатную тарелку. Томаты порежьте на четвертинки и выложите на зелень. Мандарин очистите, срежьте верхушку и нарежьте кружками. Выложите к томатам и зелени. Маринованный перчик нарежьте кружочками. Добавьте в салат.

Шаг 3. Почти готовую курицу поджарьте горелкой. Выложите готовые кусочки к салату.

Шаг 4. Редис натрите тонкими кружками на терке-мандолине или нарежьте ножом. Ненадолго замочите в воде.

Шаг 5. Равномерно полейте салат соевым соусом через ложечку, затем оливковым маслом.

Шаг 5. Редис выложите на бумажную салфетку, удалите лишнюю влагу. Выложите подсушенные кружочки в салат.