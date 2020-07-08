Шиповник, капуста и другие полезные продукты, которые помогают замедлить старение
Для начала хочется отметить: чтобы оставаться красивыми и здоровыми, в первую очередь необходимо уменьшить и по возможности исключить источники возникновения свободных радикалов – стресс, нездоровую пищу, чрезмерное воздействие УФ-излучения (то есть нужно быть аккуратными с загаром и пользоваться средствами с SPF), курение (в том числе пассивное), алкоголь и, внимание, гаджеты, которые считаются источниками электромагнитного излучения. Кроме того, необходимо защищать кожу от загрязнений и включить ежедневные прогулки в парках и в местах, где много растений. Конечно, это утопия – избавиться от всех этих факторов, даже на необитаемом острове это было бы сложно и просто невозможно. Так как же быть? Здесь нам в помощь приходят антиоксиданты.
Что такое антиоксиданты
Это защитные системы, которые обезвреживают вредное воздействие свободных радикалов. Наш организм вырабатывает ферменты, например коэнзим Q10, и гормоны, например мелатонин, которые считаются мощными антиоксидантами, но в современных условиях их, к сожалению, недостаточно. Поэтому наш организм нуждается в дополнительных источниках антиоксидантов, таких как витамины А, С, Е, микроэлементы железо, цинк, селен, медь, флавоноиды и т.д.
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Продукты-источники антиоксидантов, которые замедлят старение
Жирные сорта рыбы
Сардины, скумбрия, сельдь, лосось, сырые орехи и семечки, нерафинированные растительные масла холодного отжима содержат ценные полезные жиры Омега 3-6-9, которые необходимы для сохранения нашей молодости, а также красоты кожи и крепости волос и ногтей.
Продукты, богатые витамином С
Шиповник, сладкий перец, смородина черная, облепиха, петрушка, капуста брюссельская, укроп, черемша, капуста цветная, капуста белокочанная и краснокочанная, апельсин, земляника известны высоким уровнем этого витамина, о пользе которого не высказался только ленивый.
Продукты, содержащие биофлавоноиды и полифенолы
Черноплодная рябина (арника), черная смородина, ревень, шиповник, алоэ, брусника, цитрусовые, голубика, красное вино, зеленый чай содержат эти полезные вещества, главная цель которых – укрепление стенок кровеносных сосудов и сердечной мышцы, улучшение работы желудочно-кишечного тракта, снижение воспалений и профилактика развития опухолей, ведь без здоровья и красоты не будет.
Продукты с липоевой кислотой ⠀
Липоевая кислота содержится в субпродуктах, говядине, молоке, нешлифованном рисе, белокочанной капустой. Богаты тиоктовой кислотой также темнозеленые листья овощей (шпинат, брокколи). Липоевая кислота активно применяется для нормализации обмена веществ, регуляции углеводного и липидного обмена, контроля уровня холестерина, благодаря ей усиливается действие витаминов А, С, Е, ускоряется обмен веществ, происходит обновление клеток, уходят токсины и сахар.
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Продукты, богатые витамином А
Он содержится в: печени кур и говяжьей печени, в икре, желтке яйца, сливочном масле, твердых сырах, моркови, петрушке, сельдерее и шпинате, черемше, шиповнике, красном сладком перце и луке, салате, абрикоса, тыкве, томатах. Витамин А – сильнейший антиоксидант, ответственный за красоту и гладкость кожи, остроту зрения, крепких и сияющих волос.
Продукты, богатые витамином Е
Соевое, хлопковое, кукурузное, подсолнечное, оливковое масла, пшеничные и кукурузные проростки, соя, горох, кукуруза, фасоль, перловая крупа, овсяная крупа, греча ядрица, креветки, кальмары, яйца, судак, скумбрия – главные источники этого витамина, который также необходим для красоты кожи.
Продукты-источники железа
Говядина, птица, рыба, печень животных, яйца, молоко, злаки моркови, картофеля, корней свеклы, тыквы, брокколи, помидоров, цветной капусты, белокочанной капусты в больших количествах содержат железо, которое обеспечивает хороший метаболизм, укрепляет иммунитет, препятствует выпадению волос и ломкости ногтей.
Также для сохранения молодости и здоровья необходимо есть продукты, богатые цинком (яйца, красное мясо, печень и морепродукты), медью (морепродукты, орехи, шоколад, бобы, отруби, зародышевые части зерен, печень и мясо, помидоры, бананы, виноград, картофель, сухофрукты, грибы), а также селеном (субпродукты, морепродукты, мясо, злаки, молочные продукты, фрукты и овощи).
Фото: depositphotos
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