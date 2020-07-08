Шиповник, капуста и другие полезные продукты, которые помогают замедлить старение

Для начала хочется отметить: чтобы оставаться красивыми и здоровыми, в первую очередь необходимо уменьшить и по возможности исключить источники возникновения свободных радикалов – стресс, нездоровую пищу, чрезмерное воздействие УФ-излучения (то есть нужно быть аккуратными с загаром и пользоваться средствами с SPF), курение (в том числе пассивное), алкоголь и, внимание, гаджеты, которые считаются источниками электромагнитного излучения. Кроме того, необходимо защищать кожу от загрязнений и включить ежедневные прогулки в парках и в местах, где много растений. Конечно, это утопия – избавиться от всех этих факторов, даже на необитаемом острове это было бы сложно и просто невозможно. Так как же быть? Здесь нам в помощь приходят антиоксиданты.

Что такое антиоксиданты

Это защитные системы, которые обезвреживают вредное воздействие свободных радикалов. Наш организм вырабатывает ферменты, например коэнзим Q10, и гормоны, например мелатонин, которые считаются мощными антиоксидантами, но в современных условиях их, к сожалению, недостаточно. Поэтому наш организм нуждается в дополнительных источниках антиоксидантов, таких как витамины А, С, Е, микроэлементы железо, цинк, селен, медь, флавоноиды и т.д.