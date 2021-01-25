Продукт недели: фасоль
5 интересных фактов о фасоли
- Фасоль, судя по информации из разных источников, стали выращивать 5-7 тысяч лет назад. При этом в пищу всегда употребляли не только семена, но и стручки, а еще из нее изготавливали косметику, в том числе и белила для кожи. В России этот продукт оказался в XVII-XVIII веках (как он попал на территорию страны, точно никто не знает, но это и не особенно важно, ведь главное — результат).
Фасоль богата клетчаткой и минералами, омега-3 жирными кислотами и белками, причем свои питательные свойства на 80% сохраняет и в консервированном виде (однако в этом случае читайте состав продукта полностью, в нем не должно быть красителей, сахара, вредных животных жиров). Кстати, 100 г фасоли обеспечат дневную норму пищевых волокон, так необходимых для хорошей работы кишечника.
Самая диетическая фасоль — зеленая, она содержит всего 25 ккал на 100 г, при этом крайне питательна и надолго создает ощущение сытости без тяжести в животе, поэтому блюда из нее обязательно нужно включить в рацион всем худеющим.
«Фасоль — прекрасный продукт, который я рекомендую употреблять своим пациентам, если, конечно, нет противопоказаний в связи с патологиями ЖКТ. Также сразу хочу предупредить, что с ней стоит быть аккуратными людям, которые придерживаются безглютеновых и аутоиммунных лечебных протоколов питания, так как фасоль, как и все бобовые, является источником глютена».
Есть данные, что регулярное употребление блюд с фасолью несколько раз в неделю способствует ускоренному разрушению жировых клеток и повышению концентрации гормонов сытости. Также этот продукт обладает низким гликемическим индексом и не вызывает резких скачков уровня сахара в крови после употребления, помогая бороться с инсулинорезистентностью.
Фасоль содержит антиоксиданты, помогающие бороться со свободными радикалами, профилактировать старение и онкологию; фолиевую кислоту, поддерживающую процессы кроветворения, иммунитет и стабильное эмоциональное состояние; калий и магний для укрепления сердечной мышцы и нервной системы и множество других полезных веществ. Поэтому особенно рекомендуется включить блюда из фасоли в свое меню в период сезонного всплеска заболеваемости, ведь чем больше поддержки получит иммунная система, тем больше шансов у организма оказать мощное сопротивление инфекции.
Салат из фасоли с инжиром
Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г консервированной красной фасоли
- 3 маринованных томата
- 2 сушеных инжира
- 1 ст. л. красного винного уксуса
- 1 стебель сельдерея
- 2 зубчика чеснока
- зелень (петрушка, кинза, гвоздичный базилик) по вкусу
- 3 ст. л. подсолнечного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Небольшой кусочек стебля сельдерея нарежьте соломкой, а затем измельчите в мелкий кубик.
Шаг 2. Зеленый лук нарежьте тонкими колечками. Выложите к сельдерею. Посолите и поперчите. Добавьте уксус и небольшое количество растительного масла.
Шаг 3. Маринованные томаты порежьте вдоль и также добавьте к луку и сельдерею.
Шаг 4. Слейте жидкость из фасоли и выложите ее поверх томатов и зелени.
Шаг 5. Мелко нашинкуйте петрушку, кинзу, гвоздичный базилик и добавьте все в салат.
Шаг 6. Нарежьте несколько средних кусочков инжира и добавьте их в салат. Все перемешайте.
Шаг 7. Перед подачей выложите на сервировочную тарелку.
Фото: depositphotos
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