Продукт недели: фасоль

Что нужно:

200 г консервированной красной фасоли

3 маринованных томата

2 сушеных инжира

1 ст. л. красного винного уксуса

1 стебель сельдерея

2 зубчика чеснока

зелень (петрушка, кинза, гвоздичный базилик) по вкусу

3 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Небольшой кусочек стебля сельдерея нарежьте соломкой, а затем измельчите в мелкий кубик.

Шаг 2. Зеленый лук нарежьте тонкими колечками. Выложите к сельдерею. Посолите и поперчите. Добавьте уксус и небольшое количество растительного масла.

Шаг 3. Маринованные томаты порежьте вдоль и также добавьте к луку и сельдерею.

Шаг 4. Слейте жидкость из фасоли и выложите ее поверх томатов и зелени.

Шаг 5. Мелко нашинкуйте петрушку, кинзу, гвоздичный базилик и добавьте все в салат.

Шаг 6. Нарежьте несколько средних кусочков инжира и добавьте их в салат. Все перемешайте.

Шаг 7. Перед подачей выложите на сервировочную тарелку.