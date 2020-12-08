Как правильно питаться, чтобы снизить риск возникновения рака

Как питаться, чтобы снизить онко-риски

А теперь рассмотрим основные стили питания, придерживаясь которых, вы сможете значительно снизить онко-риски.

Дефицит калорий

Ограничение калорий — сокращение потребления пищи примерно на 30%, чтобы улучшить метаболический профиль, не вызывая недоедания. Было постулировано, что это диетическое вмешательство может быть интегрировано даже в терапию рака. При соблюдении дефицита калорий наблюдается увеличение продолжительности жизни и снижение риска хронических и возрастных заболеваний, включая рак, диабет II типа. Механизм, лежащий в основе, проистекает из концепции, что ожирение может повышать уровень окислительного стресса, воспаления и выработку факторов роста, которые могут оказывать стимулирующее воздействие на опухолевый процесс.

Интервальное голодание (ИГ)

Режим питания, который включает полное прекращение потребления калорий на период времени, обычно от 16 до 20 часов, с последующим повторением цикла.

Основное преимущество ИГ основано на физиологических механизмах, которые возникают во время голодания. В течение первых 10 часов голодания организм будет использовать потребленную пищу и накопленный гликоген для получения энергии главным образом в печени. При истощении запасов гликогена в печени мышечная и жировая ткани расщепляются для обеспечения энергией. Аминокислоты образуются при расщеплении мышечной ткани, а жирные кислоты — при расщеплении жировой ткани. Периоды голодания вызывают резкое изменение метаболического состояния организма и, как было показано, играют определенную роль. Во время голодания, когда происходит прекращение потребления калорий, клетки перераспределяют энергию от пути «размножения» и «восстановления» к поддерживающим жизнедеятельность путям из-за ограничения ресурсов, что может ограничить потенциал роста раковых клеток. А также запускается процесс апоптоза/аутофагии — разрушения и поглощения патологических и старых клеток. Исследования на мышах и людях показали, что ИГ может снизить токсичность химиотерапии и улучшить клинические результаты лечения.

Кето-диета (КД)

Диета с высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и низким содержанием углеводов. В последнее время КД приобрела популярность как метод, способствующий снижению веса и снижению риска различных хронических заболеваний. Наиболее примечательно, что КД используется уже более 80 лет в качестве эффективной терапии для детей, страдающих эпилепсией, а в последнее время изучается ее действие при диабете и раке. Основой КД является акцент на более высоком потреблении жиров с умеренным или низким содержанием белка и очень низким потреблением углеводов, с соотношением жиры, углеводы и белки 3:1 или 4:1, чтобы резко снизить циркулирующую глюкозу. Отказ от глюкозы в качестве основного источника энергии и переход к кетозу (разрушение жировой ткани через окисление жирных кислот, приводящее к образованию кетоновых тел), которые способны помогать организму бороться с онкологическими клетками.

Средиземноморская кухня

Средиземноморская диета привлекла внимание как здоровая диета для снижения риска развития рака. Она представлена потреблением растительных продуктов, цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, орехов и бобовых наряду с регулярным потреблением рыбы и морепродуктов, в то время как яйца и красное/обработанное мясо ограничены. Потребление алкоголя умеренное, предпочтение отдается красному вину, а оливковое масло служит преобладающей формой жира. При отсутствии фактора переедания, она отлично подходит для жизни.