Как правильно питаться, чтобы снизить риск возникновения рака
ТОП продуктов для борьбы с причинами онкологии
В нашем организме каждый день появляются раковые клетки, но организм их уничтожает, как патологические. Но чем больше таких клеток и чем хуже защитные свойства иммунной системы, тем выше риск развития раковой болезни.
Современная медицина доказала и приняла стили питания и продукты, которые помогут снизить риск развития рака, а при его появлении улучшить прогноз на фоне лечения.
В наших продуктах содержатся многие противораковые вещества. Практически все витамины и микроэлементы за счет своей антиоксидантной (противоокислительной) способности обладают противоопухолевым действием. Считается, что свободные радикалы кислорода, усиливающие процессы окисления в нашем организме, повышают предрасположенность организма к раку. Вещества-антиоксиданты могут не только разрушать свободные радикалы, но и восстанавливать часть поврежденных клеток.
Топ продуктов для борьбы с причинами онкологии:
- брокколи;
- чеснок;
- цельные зерна;
- цитрусовые;
- зелень с темными листьями;
- виноград или красное вино;
- морские водоросли;
- зеленый чай;
- томаты;
- куркумин (плохо усваивается в естественном виде);
- черника.
Но порой недостаточно насыщать свой рацион полезными продуктами, ведь иногда любой из них может сыграть обратную роль из-за опасного канцерогена, афлатоксина. Афлатоксин — токсин плесневого грибка. Может поражать злаки, отруби, муку, орехи. Даже при термической обработке, токсин из продуктов не уходит и остается опасным для человека. Например, у орехов появляется горький привкус.
Немаловажен и способ хранения, готовки продуктов, ведь порой они превращают полезный продукт в бесполезный или вовсе в опасный. Простой пример — это томаты в банках. Большинство консервированных продуктов хранятся в банках, а большинство банок покрывается химическим веществом под названием бисфенол А, который влияет на работу генов в мозгу. Сейчас регуляторы требуют от производителей или полностью замещать его другими веществами, или хотя бы резко ограничивать его количество. Помидоры быстрее других консервированных продуктов впитывают вещество из покрытия банок.
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Какие продукты потенциально опасны
Топ антипродуктов:
переработанное мясо;
продукты из белой муки, рафинированный сахар;
попкорн из микроволновки;
искусственные подсластители;
алкоголь;
сладкая газировка;
копченые, маринованные и соленые продукты;
картофельные чипсы;
лосось, выращенный на ферме.
Важно: злоупотребляя даже полезными и хорошими продуктами, можно получить ожирение. Лишний вес — это фактор множества онкологических заболеваний, например, рака молочной железы, простаты, почки. В чем кроется причина? Конечно, зачастую тучные люди имеют рацион, пестрящий вредными продуктами, но даже если убрать это в сторону и рассмотреть иной вариант, то мы задаемся вопросом, а как лишний жир влияет на онкологию.
Ответ кроется в «последствиях» лишнего веса и самые распространенные это: гормональные нарушения, инсулинорезистентность, лептинорезистентность, хроническое системное воспаление. Недостаточно есть полезные продукты — нужно знать ряд моментов.
Почему важна кислотность
Большинство ученых считает, что продукты питания, которые мы употребляем, могут закислять или защелачивать организм. Кислая среда является предпочтительной для онкологических клеток. В организме существуют буферные системы и именно благодаря им рН крови всегда остается в норме, но происходит это за счет расхода внутренних резервов организма. Чем больше продуктов, закисляющих организм вы потребляете, тем тяжелее и сложнее удерживать нормальный рН и тем выше риски онкологических заболеваний. Согласно тому, как те или иные продукты влияют на организм, их принято разделять на «окисляющие» и «ощелачивающие». Приведем примеры.
За негативное закисление отвечают: подсластители, ячмень, сахар, какао, фундук, хмель, соя, орехи, белый хлеб, хлопковое масло, белый уксус, вино, дрожжи.
Позитивное ощелачивание дают: лимоны, чечевица, липа, корень лотоса, минеральная вода, нектарин, лук, хурма, ананас, тыквенные семечки, водоросли, мандарины, сливы умебоши, овощные соки, арбуз.
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Как питаться, чтобы снизить онко-риски
А теперь рассмотрим основные стили питания, придерживаясь которых, вы сможете значительно снизить онко-риски.
Дефицит калорий
Ограничение калорий — сокращение потребления пищи примерно на 30%, чтобы улучшить метаболический профиль, не вызывая недоедания. Было постулировано, что это диетическое вмешательство может быть интегрировано даже в терапию рака. При соблюдении дефицита калорий наблюдается увеличение продолжительности жизни и снижение риска хронических и возрастных заболеваний, включая рак, диабет II типа. Механизм, лежащий в основе, проистекает из концепции, что ожирение может повышать уровень окислительного стресса, воспаления и выработку факторов роста, которые могут оказывать стимулирующее воздействие на опухолевый процесс.
Интервальное голодание (ИГ)
Режим питания, который включает полное прекращение потребления калорий на период времени, обычно от 16 до 20 часов, с последующим повторением цикла.
Основное преимущество ИГ основано на физиологических механизмах, которые возникают во время голодания. В течение первых 10 часов голодания организм будет использовать потребленную пищу и накопленный гликоген для получения энергии главным образом в печени. При истощении запасов гликогена в печени мышечная и жировая ткани расщепляются для обеспечения энергией. Аминокислоты образуются при расщеплении мышечной ткани, а жирные кислоты — при расщеплении жировой ткани. Периоды голодания вызывают резкое изменение метаболического состояния организма и, как было показано, играют определенную роль. Во время голодания, когда происходит прекращение потребления калорий, клетки перераспределяют энергию от пути «размножения» и «восстановления» к поддерживающим жизнедеятельность путям из-за ограничения ресурсов, что может ограничить потенциал роста раковых клеток. А также запускается процесс апоптоза/аутофагии — разрушения и поглощения патологических и старых клеток. Исследования на мышах и людях показали, что ИГ может снизить токсичность химиотерапии и улучшить клинические результаты лечения.
Кето-диета (КД)
Диета с высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и низким содержанием углеводов. В последнее время КД приобрела популярность как метод, способствующий снижению веса и снижению риска различных хронических заболеваний. Наиболее примечательно, что КД используется уже более 80 лет в качестве эффективной терапии для детей, страдающих эпилепсией, а в последнее время изучается ее действие при диабете и раке. Основой КД является акцент на более высоком потреблении жиров с умеренным или низким содержанием белка и очень низким потреблением углеводов, с соотношением жиры, углеводы и белки 3:1 или 4:1, чтобы резко снизить циркулирующую глюкозу. Отказ от глюкозы в качестве основного источника энергии и переход к кетозу (разрушение жировой ткани через окисление жирных кислот, приводящее к образованию кетоновых тел), которые способны помогать организму бороться с онкологическими клетками.
Средиземноморская кухня
Средиземноморская диета привлекла внимание как здоровая диета для снижения риска развития рака. Она представлена потреблением растительных продуктов, цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, орехов и бобовых наряду с регулярным потреблением рыбы и морепродуктов, в то время как яйца и красное/обработанное мясо ограничены. Потребление алкоголя умеренное, предпочтение отдается красному вину, а оливковое масло служит преобладающей формой жира. При отсутствии фактора переедания, она отлично подходит для жизни.
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Вегетарианская диета
Эта диета предлагает убрать из рациона любое мясо, птицу и рыбу. Веганская диета дополнительно удаляет все продукты животного происхождения, включая молочные продукты или яйца. В целом она отличается высоким содержанием клетчатки, магния, фолиевой кислоты, железа и витаминов С и Е, а также низким содержанием калорий, насыщенных жиров, цинка, кальция, витамина D и витамина В12.
Существует несколько предложенных механизмов защитного противоопухолевого действия растительной диеты. Индекс массы тела (ИМТ) у людей, придерживающихся веганской диеты, значительно ниже. Таким образом, снижается риск развития связанных с ожирением видов рака таких, как колоректальный рак, рак молочной железы и рак предстательной железы.
Кроме того, веганские диеты состоят во многом из фруктов и овощей, которые содержат фитохимические вещества и антиоксиданты, в дополнение к клетчатке, флавоноидам и витамину С, которые, как предполагается, оказывают защитное действие против развития злокачественных новообразований.
Фото: Pexels.com
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