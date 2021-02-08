Продукт недели: банан
5 интересных фактов о бананах
В мире существует около тысячи разновидностей бананов, однако далеко не все из них съедобны. Кстати, давайте раз и навсегда определимся с тем, к какой категории относить этот продукт. С точки ботаники бананы наравне с арбузами считаются ягодами, но люди так давно величают их фруктами, что в повседневной жизни это и не ошибка вовсе.
Банан — невероятно популярный фрукт. Он занимает четвертое место среди самых востребованных сельскохозяйственных культур в мире, уступая лишь пшенице, рису и кукурузе. А по весу ежегодного урожая он и вовсе на почетном втором месте после апельсинов.
Банан считается абсолютно гипоаллергенным фруктом: он не вызывает никаких негативных реакций даже у младенцев. Удивительно, не так ли? Кстати, еще один весьма важный факт: бананы — рекордсмены по количеству калия в составе. В одном фрукте содержится до 300 миллиграммов этого микроэлемента, необходимого для контроля давления и укрепления сердечной мышцы. Каждому человеку в сутки требуется 3-4 грамма калия.
Бананы бывают не только желтые и зеленые (читай «недозревшие»), но и красные. Последние отличаются более нежной мякотью, потому перевозку они не переносят, так что на магазинных полках вы их, увы, не найдете.
Как известно, главный недостаток бананов — их высокая калорийность (96 ккал на 100 граммов), однако в сушеных фруктах эти из без того не самые маленькие для фруктов цифры повышаются в аж в 5 раз, так что если хотите сохранить фигуру, соблюдайте умеренность в их употреблении.
Банановые маффины с маскарпоне
Рецепт от команды проекта «Сочетайзер»
Фото: depositphotos
Что нужно на 6 порций:
- 2 банана
- 180 г шоколадного маскарпоне
- 60 мл молока
- 1 куриное яйцо
- 5 г разрыхлителя
- 6 г соды
- 185 г муки
- 80 мл растительного масла
- 100 г сахарного песка
- 2 г соли
- 15 г ванильного сахара
- 50 г кондитерской посыпки
Как приготовить:
Шаг 1. Бананы уложите на противень и запекайте 15–20 минут при 160° С. Дайте немного остыть и очистите. Мякоть поместите в миску и разомните вилкой.
Шаг 2. Добавьте яйцо, молоко, растительное масло, ванильный сахар, разрыхлитель, соду и соль. Перемешайте и всыпьте муку и вымесите миксером тесто.
Шаг 3. Распределите его по формочкам для маффинов и выпекайте 20-25 минут при 160° С.
Шаг 4. Шоколадный маскарпоне переложите в кондитерский мешок. В каждом выпеченном маффине сделайте глубокие отверстия посередине и наполните их маскарпоне.
Фото: depositphotos
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