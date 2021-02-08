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Продукт недели: банан

Банан — один из самых доступных экзотических фруктов в России. Он вкусный, сладкий и необыкновенно полезный, да и купить его можно без каких-либо проблем в течение всего года. Отличительная особенность бананов в том, что они могут зарядить нас энергией, что так всем нам необходимо в конце зимы, когда силы практически на исходе, а до наступления тепла еще далеко. По этой причине редакция Passion.ru назначила этот тропический фрукт продуктом недели.

5 интересных фактов о бананах

  • В мире существует около тысячи разновидностей бананов, однако далеко не все из них съедобны. Кстати, давайте раз и навсегда определимся с тем, к какой категории относить этот продукт. С точки ботаники бананы наравне с арбузами считаются ягодами, но люди так давно величают их фруктами, что в повседневной жизни это и не ошибка вовсе.

  • Банан — невероятно популярный фрукт. Он занимает четвертое место среди самых востребованных сельскохозяйственных культур в мире, уступая лишь пшенице, рису и кукурузе. А по весу ежегодного урожая он и вовсе на почетном втором месте после апельсинов.

  • Банан считается абсолютно гипоаллергенным фруктом: он не вызывает никаких негативных реакций даже у младенцев. Удивительно, не так ли? Кстати, еще один весьма важный факт: бананы — рекордсмены по количеству калия в составе. В одном фрукте содержится до 300 миллиграммов этого микроэлемента, необходимого для контроля давления и укрепления сердечной мышцы. Каждому человеку в сутки требуется 3-4 грамма калия.

  • Бананы бывают не только желтые и зеленые (читай «недозревшие»), но и красные. Последние отличаются более нежной мякотью, потому перевозку они не переносят, так что на магазинных полках вы их, увы, не найдете.

  • Как известно, главный недостаток бананов — их высокая калорийность (96 ккал на 100 граммов), однако в сушеных фруктах эти из без того не самые маленькие для фруктов цифры повышаются в аж в 5 раз, так что если хотите сохранить фигуру, соблюдайте умеренность в их употреблении.

Банановые маффины с маскарпоне

Рецепт от команды проекта «Сочетайзер»

Фото: depositphotos

Что нужно на 6 порций:

  • 2 банана
  • 180 г шоколадного маскарпоне
  • 60 мл молока
  • 1 куриное яйцо
  • 5 г разрыхлителя
  • 6 г соды
  • 185 г муки
  • 80 мл растительного масла
  • 100 г сахарного песка
  • 2 г соли
  • 15 г ванильного сахара
  • 50 г кондитерской посыпки

Как приготовить:

Шаг 1. Бананы уложите на противень и запекайте 15–20 минут при 160° С. Дайте немного остыть и очистите. Мякоть поместите в миску и разомните вилкой.

Шаг 2. Добавьте яйцо, молоко, растительное масло, ванильный сахар, разрыхлитель, соду и соль. Перемешайте и всыпьте муку и вымесите миксером тесто.

Шаг 3. Распределите его по формочкам для маффинов и выпекайте 20-25 минут при 160° С.

Шаг 4. Шоколадный маскарпоне переложите в кондитерский мешок. В каждом выпеченном маффине сделайте глубокие отверстия посередине и наполните их маскарпоне.

Фото: depositphotos

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