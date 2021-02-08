Продукт недели: банан

Что нужно на 6 порций:

2 банана

180 г шоколадного маскарпоне

60 мл молока

1 куриное яйцо

5 г разрыхлителя

6 г соды

185 г муки

80 мл растительного масла

100 г сахарного песка

2 г соли

15 г ванильного сахара

50 г кондитерской посыпки

Как приготовить:

Шаг 1. Бананы уложите на противень и запекайте 15–20 минут при 160° С. Дайте немного остыть и очистите. Мякоть поместите в миску и разомните вилкой.

Шаг 2. Добавьте яйцо, молоко, растительное масло, ванильный сахар, разрыхлитель, соду и соль. Перемешайте и всыпьте муку и вымесите миксером тесто.

Шаг 3. Распределите его по формочкам для маффинов и выпекайте 20-25 минут при 160° С.

Шаг 4. Шоколадный маскарпоне переложите в кондитерский мешок. В каждом выпеченном маффине сделайте глубокие отверстия посередине и наполните их маскарпоне.