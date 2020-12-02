Крапивница: что провоцирует аллергию и как от нее избавиться
Тест в домашних условиях
Нередко люди жалуются на так называемую холодовую крапивницу, когда сыпь возникает во время нахождения на улице при ощутимом похолодании. Тогда на руках можно заметить мелкую сыпь красного цвета, которая чешется. Проверить себя можно и дома: потереть кусочком льда по внешней и внутренней стороне локтя — вы получите либо реакцию в виде покраснения, либо почувствуете лишь прикосновение льда.
Крапивница является аллергической реакцией. В результате активации тучных клеток в них начинается высвобождение гистамина и других медиаторов, которые вызывают образование зудящего волдыря на коже. Проявляться она может локально, например, на руках, а может покрыть тело почти полностью, включая лицо. При нажатии на место покраснения, кожа бледнеет. Крапивница может принимать разные формы, появляться и вновь исчезать.
Патология бывает кратковременной и хронической. Считается, что заболевание малоприятное, но для жизни не опасное. Однако в редких случаях крапивница может сопровождаться отеком Квинке и закончиться летальным исходом. Отек Квинке сложно не заметить — это выраженный отек подкожной клетчатки, достигающий порой пугающих размеров. И всегда он вызывается аллергической реакцией.
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Что может вызывать крапивницу
аллергия на ряд продуктов (клубника, шоколад, арахис, яйца, орехи некоторые сыры и ракообразные);
некоторые антибиотики (например, пенициллин);
косметические средства (ваша кожа может реагировать на один-единственный компонент какого-либо крема);
холод, жара, то есть воздействие температур;
латекс (в редких случаях);
бактериальные инфекции;
вирусные инфекции, особенно — ОРВИ, инфекционный мононуклеоз и гепатит;
домашние животные;
некоторые растения.
Как уже упоминалось выше, крапивница может быть кратковременной — как реакция на определенный раздражитель. Как только триггер исчезает, пропадают и клинические признаки. Но если крапивница не проходит в течение нескольких недель или возвращается в определенные сезоны (холодовая или солнечная крапивница), стоит идти к врачу и разбираться, что является спусковым механизмом. Для начала вы можете обратиться к терапевту, который направит к дерматологу или аллергологу. Последний соберет анамнез, выяснит, контактировали ли вы с домашними животными, какими косметическими средствами пользуетесь, проанализирует ваш пищевой дневник, назначит аллергические пробы.
Истинную причину хронической крапивницы установить сложно и не всегда получается. Некоторые годами, в разные периоды времени, мучаются от крапивницы, меняют врачей и методики лечения, но так и не могут избавиться от проявлений.
«Просто по статистике, в 70-80% так и не находят причину крапивницы. Каждый врач советует что-то свое: кто паразитов продолжает искать, кто аллергены сдавать, кто диету, кто не нервничать. Обычно мне снимали острое состояние в больнице и потом постепенно, за четыре месяца, все сходило на нет. Но сейчас что-то не особо уходит, точнее уходит и через какое-то время снова возвращается. Пятна на коже еще ладно, а вот когда дело до отеков доходит, становится по-настоящему сложно», — делится одна из пользовательниц своими опытом жизни с заболеванием.
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Солнечная и холодовая крапивница
Эти типы аллергической реакции являются весьма распространенными. Например, сыпь и зуд могут появляться после нахождения на солнце. По мнению врачей, солнечная крапивница относится к редким вариантам аллергии, которая провоцируется ультрафиолетовым излучением различного диапазона. Возможна она и в наших широтах — не только в жарких странах. Что происходит на солнце? Под действием солнечного излучения меняется структура некоторых белков в кожных покровах и они становятся фотоаллергенами. Измененные белки могут вызывать выработку иммуноглобулинов класса Е, которые находятся на поверхности тучных клеток кожи. В результате гистамин высвобождается и человек видит у себя красные мелкие волдыри на коже.
Солнечная крапивница возникает очень быстро, человеку достаточно провести под прямыми солнечными лучами не больше пяти минут. Возникает не только на открытых участках тела. Тонкие ткани одежды не спасают кожу от воздействия ультрафиолета. Не защищают от излучения даже автомобильные стекла или оконные стекла в помещениях. Известны случаи, когда пациенты сталкивались с солнечной крапивницей избегая прямых солнечных лучей. Симптомами могут быть головная боль, учащtнное сердцебиение, слабость, возможен даже отек Квинке. Именно поэтому так важно вовремя обратиться к специалисту.
Сейчас, с наступлением зимнего сезона, ряд людей столкнется с холодовой крапивницей. Казалось бы, в данном случае конкретного аллергена тоже нет, но тем не менее при воздействии низких температур может происходить выброс гистамина, провоцирующий аллергическую реакцию, — покраснение, зуд, отечность. Так организм реагирует на раздражитель в виде понижения температуры за окном. Как и в случае с солнечной крапивницей, аллергическая реакция на холод развивается очень быстро, достаточно побыть на улице при минусовой температуре 5-20 минут. Изменения обратимы и при попадании в теплое помещение проявления на коже исчезают.
Методы лечения
Если речь не идет о холодовой или солнечной крапивнице, назначается диета. Из меню точно нужно будет исключить сыры, шоколад, клубнику, арахис, салями, молочную продукцию — все они могут усиливать аллергическую реакцию.
Потребуется принимать антигистаминные препараты и пользоваться антигистаминными мазями. В ряде случаев назначаются гормональные мази с кортикостероидами.
Самый современный метод лечения крапивницы — использование моноклональных антител. Подобная терапия позволяет достигнуть полного контроля над клиническими симптомами заболевания, когда первопричина остается неизвестной, то есть аллерген не получается выявить.
Фото: Pexels.com
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