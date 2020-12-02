Крапивница: что провоцирует аллергию и как от нее избавиться

Тест в домашних условиях

Нередко люди жалуются на так называемую холодовую крапивницу, когда сыпь возникает во время нахождения на улице при ощутимом похолодании. Тогда на руках можно заметить мелкую сыпь красного цвета, которая чешется. Проверить себя можно и дома: потереть кусочком льда по внешней и внутренней стороне локтя — вы получите либо реакцию в виде покраснения, либо почувствуете лишь прикосновение льда.

Крапивница является аллергической реакцией. В результате активации тучных клеток в них начинается высвобождение гистамина и других медиаторов, которые вызывают образование зудящего волдыря на коже. Проявляться она может локально, например, на руках, а может покрыть тело почти полностью, включая лицо. При нажатии на место покраснения, кожа бледнеет. Крапивница может принимать разные формы, появляться и вновь исчезать.

Патология бывает кратковременной и хронической. Считается, что заболевание малоприятное, но для жизни не опасное. Однако в редких случаях крапивница может сопровождаться отеком Квинке и закончиться летальным исходом. Отек Квинке сложно не заметить — это выраженный отек подкожной клетчатки, достигающий порой пугающих размеров. И всегда он вызывается аллергической реакцией.