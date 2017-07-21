Совсем скоро начнется сезон грибов. А это отличный повод поделиться с вами рецептом крем-супа из шампиньонов. Очень просто и вкусно!

Вам понадобится:

шампиньоны — 350 г

вешенки — 150 г

сливки — 140 г

молоко — 140 г

овощной бульон — 250 г

белое вино — 75 мл

чеснок — 1 зубчик

бекон — 20г

сливочное масло — 15 г

пармезан — 15 г

петрушка — 4 г

оливковое масло — 15 г

соль — 3 г

Приготовление:

Очистите чеснок, нарежьте его на небольшие слайсы. Выложите в кастрюлю, на дне которой уже разогрето оливковое масло. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинками, добавьте в кастрюлю к чесноку. Затем порвите руками вешенки и отправляйте туда же! Пусть грибы обжариваются 5-7 минут. Когда грибы обжарятся, добавьте к ним белое сухое вино и выпарите его. Посолите и перемешайте. Добавьте к грибам молоко и сливки, перемешайте. Затем добавьте овощной бульон и варите суп 20-25 минут. Когда суп будет готов, измельчите все с помощью блендера до однородной массы. С помощью горелки обжарьте бекон (или просто поджарьте) и украсьте им готовый суп. Затем добавьте измельченный пармезан и пару листиков петрушки.