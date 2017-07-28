Лисички: 5 неклассических рецептов
Кроме внешней привлекательности, эти грибы легко усваиваются. В них содержатся ценные полисахариды — хитинманноза, эргостерол и траметонолиновая кислота, а также белки, жиры и углеводы, витамины B1, PP, С и А, медь, железо и цинк. А рыжий цвет лисичкам дает бета-каротин. Так как лисички чрезвычайно богаты витаминами, в некоторых странах их используют не только для приготовления пищи. В Нигерии из них изготавливают косметические средства для лица и тела. Как и опята, лисички растут группами и имеют ложного собрата. Обычные лисички окрашены в насыщенный рыжий цвет, а ложные — красные. Они не ядовиты, но по своим вкусовым качествам для кухни не годятся.
Брускетта с лисичками и телячьей щечкой от шеф-повара ресторана Brasserie Lambic
Вам понадобится:
- чиабатта — 1 шт.
- лисички — 100 г
- шпинат свежий — 80 г
- телячья щечка — 1 шт.
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- лук красный — ½ луковицы
- чеснок — 2 зубчика
- белое сухое вино — 50 мл
- сыр дор блю — 50 г
- сливки 22% — 90 мл
- масло сливочное — 5 г
- свежий тимьян — 1 веточка
- вяленые томаты — 3 шт.
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Телячью щеку обжарить с двух сторон на оливковом масле, добавить лук, чеснок, соль и веточку тимьяна, обжарить, влить белое вино, выпарить, тушить на медленном огне два часа. Готовим соус блю чиз: на небольшом огне в сотейнике довести до кипения сливки, помешивая, чтобы не пригорели. Поварить три-пять минут, до загустения, не переставая помешивать. Добавить половину всего количества голубого сыра, раскрошив его на кусочки, все перемешать. Поварить минуты три и добавить кусочки оставшегося сыра. Снова перемешать и оставить охлаждаться. Грибы помыть и обжарить на сливочном масле. Чиабатту разрезать таким образом, чтобы получился ровный ломоть. Сзбрызнуть оливковым маслом и запечь в духовке до появления румяной корочки. Шпинат припустить на сливочном масле. Чиабатту смазать соусом блю чиз, выложить сверху предварительно нарезанную телячью щечку. После уложить шпинат и лисички. Украсить брускетту вялеными томатами.
Салат из сезонных трав с лисичками и кедровыми орехами от ресторана Oli Oli
Вам понадобится:
- микс из сезонных трав — 120 г
- огурец, помидор — 100 г
- масло подсолнечное — 50 г
- орехи кедровые — 30 г
- лисички — 80 г
Приготовление:
Берем сезонные травы (мангольд, шпинат, красный лук, мята, укроп, петрушка, кинза), огурец, помидор. Заправляем душистым подсолнечным маслом холодного отжима, солим и перчим по вкусу. Добавляем обжаренные кедровые орехи. Лисички промыть, просушить, обжарить на оливковом масле с чесноком и в теплом виде добавить в салат (без чеснока). Для украшения используем чипсы из цукини.
Лисички с помидорами, чесноком и луком от ресторана «Шотландская клетка»
Вам понадобится:
- лисички — 200 г
- помидор — 1 шт.
- чеснок — 3 зубчика
- лук репчатый — 1 шт.
- укроп — 50 г
- мак — 5 г
Приготовление:
Берем лисички, тщательно промываем их и обжариваем целиком на сковороде на сильном огне. После того, как влага выпарится, добавляем тонко нарезанный лук и чеснок, обжариваем все ингредиенты до золотистой корочки. Затем нарезанный дольками помидор обжариваем вместе с грибами около трех минут. Подаем на доске, выложив на нее вдоль веточки укропа, затем лисички, посыпаем все маком и крупной морской солью. Приятного аппетита!
Сырный суп с лисичками от «Сыроварни»
Вам понадобится:
- молоко — 1 л
- сливочное масло — 100 г
- мука — 30 г
- сыр чеддер — 250 г
- сливки — 200г
- сливочный сыр — 200 г
- лисички — 250 г
- орегано — 3 г
- чеснок — по вкусу
Приготовление:
Сливочное масло растопить, добавить муку, помешивая, ввести молоко, сливки. Довести до кипения, добавить измельченный чеддер, сливочный сыр, орегано, соль по вкусу. Отдельно обжарить лисички с чесноком и петрушкой. При подаче добавить в готовый суп.
Ролл с лисичками и кабачком от ресторана «Балкон»
Вам понадобится:
- цукини — 70 г
- картофельное пюре — 80 г
- лисички жареные — 40 г
- сметана — 8 г
- чеснок — 1 г
- укроп — 4 г
- шпинат — 10 г
- лук жареный — 10 г
- мука — 5 г
- черника — 10 г
- масло для фритюра — 200 мл
Приготовление:
Цукини нарезать на слайсы, обжарить на гриле. Припустить лисички на сковороде. Лук обвалять в муке и обжарить во фритюре. Приготовить сметанный соус, пробив в блендере сметану, чеснок и укроп. Все ингредиенты (кроме черники) свернуть в ролл из цукини. На тарелку выложить сметанный соус, на него поставить нарезанный ролл. Украсить блюдо черникой.
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