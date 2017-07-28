Даже если вы не грибник, то на рынке все равно не пройдете мимо красивых оранжевых развалов этих нежных ярких грибов. Лисички соблазняют еще и тем, что они никогда не бывают червивыми, поэтому если вы купили или набрали корзину, то именно столько и пойдет в суп или на сковородку. Passion.ru дарит вам пять рецептов с лисичками от шеф-поваров лучших ресторанов Москвы.

Кроме внешней привлекательности, эти грибы легко усваиваются. В них содержатся ценные полисахариды — хитинманноза, эргостерол и траметонолиновая кислота, а также белки, жиры и углеводы, витамины B1, PP, С и А, медь, железо и цинк. А рыжий цвет лисичкам дает бета-каротин. Так как лисички чрезвычайно богаты витаминами, в некоторых странах их используют не только для приготовления пищи. В Нигерии из них изготавливают косметические средства для лица и тела. Как и опята, лисички растут группами и имеют ложного собрата. Обычные лисички окрашены в насыщенный рыжий цвет, а ложные — красные. Они не ядовиты, но по своим вкусовым качествам для кухни не годятся.

Брускетта с лисичками и телячьей щечкой от шеф-повара ресторана Brasserie Lambic

Вам понадобится:

  • чиабатта — 1 шт.
  • лисички — 100 г
  • шпинат свежий — 80 г
  • телячья щечка — 1 шт.
  • оливковое масло — 2 ст. ложки
  • лук красный — ½ луковицы
  • чеснок — 2 зубчика
  • белое сухое вино — 50 мл
  • сыр дор блю — 50 г
  • сливки 22% — 90 мл
  • масло сливочное — 5 г
  • свежий тимьян — 1 веточка
  • вяленые томаты — 3 шт.
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Телячью щеку обжарить с двух сторон на оливковом масле, добавить лук, чеснок, соль и веточку тимьяна, обжарить, влить белое вино, выпарить, тушить на медленном огне два часа. Готовим соус блю чиз: на небольшом огне в сотейнике довести до кипения сливки, помешивая, чтобы не пригорели. Поварить три-пять минут, до загустения, не переставая помешивать. Добавить половину всего количества голубого сыра, раскрошив его на кусочки, все перемешать. Поварить минуты три и добавить кусочки оставшегося сыра. Снова перемешать и оставить охлаждаться. Грибы помыть и обжарить на сливочном масле. Чиабатту разрезать таким образом, чтобы получился ровный ломоть. Сзбрызнуть оливковым маслом и запечь в духовке до появления румяной корочки. Шпинат припустить на сливочном масле. Чиабатту смазать соусом блю чиз, выложить сверху предварительно нарезанную телячью щечку. После уложить шпинат и лисички. Украсить брускетту вялеными томатами.

Салат из сезонных трав с лисичками и кедровыми орехами от ресторана Oli Oli

Вам понадобится:

  • микс из сезонных трав — 120 г
  • огурец, помидор — 100 г
  • масло подсолнечное — 50 г
  • орехи кедровые — 30 г
  • лисички — 80 г

Приготовление:

Берем сезонные травы (мангольд, шпинат, красный лук, мята, укроп, петрушка, кинза), огурец, помидор. Заправляем душистым подсолнечным маслом холодного отжима, солим и перчим по вкусу. Добавляем обжаренные кедровые орехи. Лисички промыть, просушить, обжарить на оливковом масле с чесноком и в теплом виде добавить в салат (без чеснока). Для украшения используем чипсы из цукини.

Лисички с помидорами, чесноком и луком от ресторана «Шотландская клетка»

Вам понадобится:

  • лисички — 200 г
  • помидор — 1 шт.
  • чеснок — 3 зубчика
  • лук репчатый — 1 шт.
  • укроп — 50 г
  • мак — 5 г

Приготовление:

Берем лисички, тщательно промываем их и обжариваем целиком на сковороде на сильном огне. После того, как влага выпарится, добавляем тонко нарезанный лук и чеснок, обжариваем все ингредиенты до золотистой корочки. Затем нарезанный дольками помидор обжариваем вместе с грибами около трех минут. Подаем на доске, выложив на нее вдоль веточки укропа, затем лисички, посыпаем все маком и крупной морской солью. Приятного аппетита!

Сырный суп с лисичками от «Сыроварни»

Вам понадобится:

  • молоко — 1 л
  • сливочное масло — 100 г
  • мука — 30 г
  • сыр чеддер — 250 г
  • сливки — 200г
  • сливочный сыр — 200 г
  • лисички — 250 г
  • орегано — 3 г
  • чеснок — по вкусу

Приготовление:

Сливочное масло растопить, добавить муку, помешивая, ввести молоко, сливки. Довести до кипения, добавить измельченный чеддер, сливочный сыр, орегано, соль по вкусу. Отдельно обжарить лисички с чесноком и петрушкой. При подаче добавить в готовый суп.

Ролл с лисичками и кабачком от ресторана «Балкон»

Вам понадобится:

  • цукини — 70 г
  • картофельное пюре — 80 г
  • лисички жареные — 40 г
  • сметана — 8 г
  • чеснок — 1 г
  • укроп — 4 г
  • шпинат — 10 г
  • лук жареный — 10 г
  • мука — 5 г
  • черника — 10 г
  • масло для фритюра — 200 мл

Приготовление:

Цукини нарезать на слайсы, обжарить на гриле. Припустить лисички на сковороде. Лук обвалять в муке и обжарить во фритюре. Приготовить сметанный соус, пробив в блендере сметану, чеснок и укроп. Все ингредиенты (кроме черники) свернуть в ролл из цукини. На тарелку выложить сметанный соус, на него поставить нарезанный ролл. Украсить блюдо черникой.

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