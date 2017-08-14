Не едите после шести? Питаетесь правильно, но вечером есть все равно очень хочется? Давайте поговорим о том, каким напитком можно заменить ужин, избавившись от вечерней тяги к холодильнику!

Начнем с того, что правила «не есть после шести» не существует. Правильнее сказать так: принимать пищу следует не позже, чем за три часа до сна. Поэтому если вы «сова» и ложитесь далеко за полночь, то ваш последний рубеж — 21.00. Но важно помнить, что тот самый последний прием пищи должен быть все-таки не слишком калорийным, но в то же время питательным. Предлагаем вам в качестве позднего ужина готовить различные напитки, богатые белком, клетчаткой и витаминами. Фруктовые и овощные смузи

Овощи и фрукты — отличный источник клетчатки, витаминов и минералов. Но даже если предположить, что вы вечером перед телевизором грызете яблоко, то представить, как вы с удовольствием едите сельдерей и морковку, уже труднее. Поэтому фруктово-овощные смузи — отличный вариант. При наличии блендера, а сейчас он присутствует практически на любой кухне, измельчение фруктов и овощей — дело пары минут. При небольших трудозатратах вы получите вкусное, оригинальное блюдо, при этом полностью соответствующее всем нормам здоровой пищи. Смешивать фрукты и овощи вы можете на свой вкус. При этом учитывая не только свои предпочтения, но и пользу каждого отдельно взятого ингредиента: грейпфрут относится к жиросжигающим фруктам (в горьковатых шкурках содержится нарингин, обладающий жиросжигающим свойством);

такие овощи, как картофель, свекла, тыква, морковь, содержат много крахмала, который долго переваривается;

добавление зелени в смузи поможет нормализовать обмен веществ;

шпинат, сельдерей, лайм, яблоко и банан содержат максимальное количество питательных веществ, к тому же из ярких ингредиентов получится яркий напиток;

для сладости добавляйте в смузи не сахар, а мед;

маракуйя и манго придадут вашему напитку экзотический вкус. Смузи можно делать и теплым, добавляя в него подогретое молоко. И не забывайте, что специи тоже помогут разнообразить ваш напиток, сделать его оригинальным. Например, пикантности смузи придаст палочка корицы. Напиток из одних фруктов и овощей недостаточно питателен для вас? Не беда! Добавляйте в него низкокалорийный творог или натуральный йогурт. Так в вашем смузи появится белок. Мало и этого? Тогда добавляем семена чиа, орешки, семечки. Теперь ваш напиток более вкусный и питательный. Протеиновый коктейль

Для любителей фитнеса и здорового образа жизни в качестве вечернего приема пищи подойдет протеиновый коктейль, содержащий столь дефицитный сегодня белок. Этот коктейль отлично утоляет голод. Как правило, протеиновые коктейли содержат сбалансированную дозу витаминов и минералов, покрывающих более половины суточной дозы, а также пищевые волокна. Производители сегодня предлагают огромный выбор вкусов протеиновых коктейлей — подобрать оптимальный вариант не составит особого труда. Добавляем молоко, взбиваем в блендере — и вкуснейший, нежнейший вечерний коктейль готов к употреблению. Сытные напитки

Еще один вариант сытных и полезных вечерних напитков — это коктейли с клетчаткой (пищевые волокна, содержащие оболочку растений, зерен, семян). И хоть известно, что клетчатка плохо переваривается, тем не менее, она выполняет очень важную функцию — помогает выводить токсины, улучшает работу кишечника, укрепляет иммунитет. Также известно, что регулярное употребление клетчатки снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Содержание клетчатки в обычном рационе незначительно, поэтому ее нужно вводить в меню дополнительно. Для этого как раз идеально подойдут коктейли. Коктейли с клетчаткой готовить просто. За основу можно взять фруктово-овощной смузи, кисель, кефир, питьевой йогурт. Больше всего клетчатки содержится в отрубях, геркулесовых хлопьях, зерновом хлебе, черносливе, кураге и сушеных яблоках. Все ингредиенты нужно перемолоть в блендере. Такой коктейль надолго сохранит чувство сытости, а также принесет массу пользы и удовольствия от его употребления. Смузи и коктейли — слишком сложно? Тогда просто покупаем нежирный кефир и получаем от него удовольствие. Кефир улучшает микрофлору кишечника и обмен веществ, укрепляет иммунитет. Он вполне справится с легким чувством голода, а также заставит ваш желудок работать лучше. Единственное, что важно помнить: срок хранения кефира, который вы хотите употребить, должен быть не превышать пяти дней (в ином случае этот продукт содержит слишком много консервантов. Кстати, в кефир можно добавлять несколько капель соевого соуса — это усиливает сытность кисломолочного продукта (на 1 стакан нужно взять 5 капель).