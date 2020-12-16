Какие блюда должны быть на праздничном столе, чтобы год Быка был удачным
Простор и минимализм в сервировке
Белая Крыса, под эгидой которой прошел 2020-й, уступает свое место Металлическому Быку. В природе это животное — вольнолюбивое, предпочитающее простор полей, а это значит, что и на новогоднем столе блюда нужно расставлять на расстоянии друг от друга. Если же стол маленький и расположить их таким образом физически не получится, то угощения можно подавать в несколько приемов. Самое главное, что стоит учитывать при сервировке — это минимализм и простота. Лучше избегать ярких рюшек, расписной посуды и пышных скатертей. Вместо этого правильнее использовать классические белые скатерти и салфетки пастельных тонов.
Большой выбор новогодних блюд
Как мы знаем, Бык — животное травоядное, и это то, о чем стоит помнить при подготовке новогоднего меню. Для праздничного стола лучше подготовить много зелени — овощные ассорти, закуски и разнообразные соления, а в качестве гарниров использовать картофель или овощное рагу. Не меньше Бык порадуется и крупам, особенно злаковым, поэтому смело используем несколько видов хлеба.
Если же вы хотите подойти к меню более оригинально, есть несколько актуальных блюд, которые помогут вам в этом. Например, хит всех гастрономических рынков этого года — поке — простое и в то же время насыщенное блюдо, которое состоит в основном из овощей.
Поке из киноа
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г киноа
- 1/2 авокадо
- 1 узбекский томат
- 5 г мини-шпината
- 20 г бобов эдамаме
- 10 г огурца
- 1 г фурикаке
30 г соуса для поке
Для соуса для поке:
- 100 г понзу
- 20 г сока лайма
- цедра 1 лайма
- 10 г имбиря
- 5 г лука
- 3 г чили перца
- 50 г тертого огурца
- 5 г черного кунжута
20 г сахарного сиропа
Как приготовить:
Шаг 1. Для соуса мелко нашинкуйте все овощи и смешайте все ингредиенты в миске. Дайте настояться.
Шаг 2. Сварите киноа 15 минут. Не промывайте. Слейте воду.
Шаг 3. В центр тарелки выложите киноа. Посыпьте специей фурикаке.
Шаг 4. Нарежьте крупным кубиком авокадо и томаты, выложите в тарелку.
Шаг 5. Бобы эдамаме разморозьте, достаньте и очистите. Горошины выложите в тарелку.
Шаг 6. Добавьте мини-шпинат и нашинкованные тонкими слайсами огурчики.
Шаг 7. Заправьте соусом и, вуаля, салат готов к употреблению!
Хорошие новости есть и для любителей мяса! Несмотря на то, что Бык — животное травоядное, мясные закуски и блюда никто не отменял. Бык не будет возражать против птицы и свинины, поэтому смело подавайте к столу ребра или утку по-пекински. Не разозлит Быка и рыба, а это значит, что поклонники традиционных «Селедки под шубой» и «Мимозы» тоже смогут порадовать себя любимыми блюдами. Если же у вас нет желания делать основное блюдо из рыбы, из нее можно сделать необычную закуску, например, бургер с тунцом и трюфельной пастой.
Бургер с тунцом и трюфельной пастой
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 булочка
- 10 г сливочного масла
- 150 г тунца блюфин
- 10 г маринованных огурчиков
- 30 г узбекских томатов
- 20 г майонеза
- 5 г трюфельной пасты
- 5 г рукколы
- 10 г салата романо
10 г оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Сковороду разогрейте на максимум. Обжарьте по 30 секунд с обеих сторон стейк из тунца. Важно не пересушить. Стейк внутри должен быть сырым.
Шаг 2. Булочки обжарьте на сливочном масле до красивого золотистого цвета.
Шаг 3. Майонез смешайте с трюфельной пастой и хорошо взбейте. Смажьте им булочку. Сверху выложите пару листочков романо.
Шаг 4. Нарежьте томат слайсами (они должны быть самыми сладкими).
Шаг 5. Стейк нарежьте слайсами и выложите поверх салата. На тунец положите тонкие слайсы маринованного огурчика и закройте верхней частью булочки.
Что делать, если 31 декабря и так много дел? Можно приготовить максимально простое блюдо в необычной интерпретации, которое не займет много времени, но при этом удивит близких и друзей своей оригинальностью.
Хот-дог с креветками
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 булочка для хот-дога
- 30 г майонеза
- 5 г соевого соуса
- 30 г сгущенного молока
- 10 г пасты васаби
- 30 г креветок
- 1/2 авокадо
- 5 г сока лайма
- цедра одного лайма
- 5 г фенхеля
- несколько листиков шпината
- 5 г слайсов огурца
10 г оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Булочку разрежьте и разогрейте в духовке на 180 градусах 1 минуту. Лучше всего сбрызнуть булочку водой, чтобы она стала более мягкой.
Шаг 2. Майонез смешайте со сгущенным молоком, соевым соусом, пастой васаби и хорошо взбейте.
Шаг 3. Креветки обжарьте и смешайте со сладким васаби соусом.
Шаг 4. Авокадо разомните вилкой, добавьте сок лайма, цедру, оливковое масло и взбейте.
Шаг 5. В булочку выложите мятый авокадо, креветки в сладком васаби, сверху — тонкие слайсы фенхеля, украсьте шпинатом.
Владимир Чистяков, шеф-повар ресторана BURO.TSUM: «Что касается напитков для новогодней ночи, в данном вопросе лучше избегать ярких цветов. Красное вино — не лучший атрибут, поскольку все мы знаем, как действует тряпка этого оттенка на Быка. Лучше всего подойдет шампанское или игристое вино. Кстати, в рамках нового проекта Haute Street Cuisine я разработал авторский гастрономический сет, который идеально сочетается именно с этими напитками, будет желание, обязательно продегустируйте».
Однако, кроме Быка, важно умаслить еще и хозяина уходящего года — Крысу. Обязательным атрибутом праздничного застолья в этом году должна стать сырная тарелка. Несмотря на все события 2020 года, Крысу стоит поблагодарить за все хорошее, что с вами случилось, и уважить ее любимой закуской.
Фото: depositphotos
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