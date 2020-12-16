Какие блюда должны быть на праздничном столе, чтобы год Быка был удачным

Как мы знаем, Бык — животное травоядное, и это то, о чем стоит помнить при подготовке новогоднего меню. Для праздничного стола лучше подготовить много зелени — овощные ассорти, закуски и разнообразные соления, а в качестве гарниров использовать картофель или овощное рагу. Не меньше Бык порадуется и крупам, особенно злаковым, поэтому смело используем несколько видов хлеба.

Если же вы хотите подойти к меню более оригинально, есть несколько актуальных блюд, которые помогут вам в этом. Например, хит всех гастрономических рынков этого года — поке — простое и в то же время насыщенное блюдо, которое состоит в основном из овощей.

Поке из киноа