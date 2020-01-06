Продукт недели: утка
5 интересных фактов об утке
- На сегодняшний день в мире существует огромное количество разных пород домашних уток, которые условно делятся мясные, яичные и мясо-яичные. Утки первого типа более тяжелые по весу, зато вторые приносят яиц не меньше, чем куры, а третьи – это нечто среднее. Также в домашнем хозяйстве часто разводят индоуток, которые внешне больше похожи на индеек и не любят плавать.
- Утка относится к темным видам мяса, потому, в отличие от белого, диетическим его назвать нельзя. Калорийность этого продукта – 287 ккал на 100 г, при этом белка в нем 17,2 г, а жира – 24,2 г, зато углеводов нет совсем.
- Утиное мясо пользуется любовью и уважением кулинаров во всем мире. Но есть один регион, где этот продукт практически не употребляется в пищу из-за того, что этих птиц там не разводят – это Центральная и Южная Америка.
- Мясо утки темное, красноватое, со специфическим вкусом и ароматом, который прекрасно подчеркивают кисло-сладкие фрукты типа яблок и апельсинов. Этот продукт считается очень сбалансированным с точки зрения полезных веществ: помимо большого количества белка, в нем содержится множество витаминов и минеральных веществ, в частности, цинк, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, способствующие укреплению ногтей и волос. Несмотря на относительную жирность утиного мяса, холестерина в нем меньше, чем в свинине
- Чтобы определить свежесть утки при покупке, нужно надавить на нее пальцем – образовавшаяся ямка должна быстро исчезнуть. Понять, старая перед вами тушка или молодая, можно по цвету лапок: у пожившей они красные, у молодой – желтые. Идеальным способом приготовить эту птицу считается запекание с фаршем, виноградом, яблоками, апельсинами или крупой. Чтобы получить хрустящую корочку на готовом блюде, обдайте тушку утки кипятком, чтобы кожа побелела и натянулась, затем обсушите, натрите солью и уберите на ночь в холодильник.
Утиная грудка с перлотто и кольраби со сливовым пюре
рецепт от шеф-повара Андрея Макеева, ресторан Food Embassy
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г утиной грудки су-вид
- 40 г перловой крупы
- 10 г репчатого лука
- 10 г сливочного масла
- 1 г соли
- 5 г чесночного масла
- 40 г кольраби
- 30 г пюре из сливы
- 100 мл воды
- 15 мл сливок 33%
- 30 мл оливкового масла
- 1 г молотого перца
- 1 ч. л. меда
- 10 г бальзамического крема
- 1 ветка свежего розмарина
- 30 г Пармезана
Для сливового пюре (250 г):
- 300 г сливы
- 30 г сахара
- 2 г звездчатого бадьяна
- 20 г сливочного масла
- 40 мл воды
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте пюре из сливы. Сливы очистите от косточек, обжарьте с сахаром на сливочном масле. Добавьте воду, бадьян и тушите на среднем огне 40 минут. Остудите и пробейте в блендере до однородной массы.
Шаг 2. Приготовьте блюдо. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте оливковое масло с солью, перцем, медом и листьями розмарина. Утиную грудку су-вид обжарьте на раскаленной сухой сковороде с двух сторон. Смажьте полученным соусом на основе масла и меда, и запекайте в духовке 5 минут.
Шаг 3. Перловую крупу отварите до полуготовности. Кольраби нарежьте мелким кубиком и обжарьте на оливковом масле. Добавьте перловку, воду и томите до готовности. В конце добавьте сливки, соль и перец по вкусу, Пармезан.
Шаг 4. На тарелку для подачи выложите ложкой пюре из сливы. На него уложите нарезанную утиную грудку. Рядом выложите перлотто.
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
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