Продукт недели: утка

Что нужно:

150 г утиной грудки су-вид

40 г перловой крупы

10 г репчатого лука

10 г сливочного масла

1 г соли

5 г чесночного масла

40 г кольраби

30 г пюре из сливы

100 мл воды

15 мл сливок 33%

30 мл оливкового масла

1 г молотого перца

1 ч. л. меда

10 г бальзамического крема

1 ветка свежего розмарина

30 г Пармезана

Для сливового пюре (250 г):

300 г сливы

30 г сахара

2 г звездчатого бадьяна

20 г сливочного масла

40 мл воды

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте пюре из сливы. Сливы очистите от косточек, обжарьте с сахаром на сливочном масле. Добавьте воду, бадьян и тушите на среднем огне 40 минут. Остудите и пробейте в блендере до однородной массы.

Шаг 2. Приготовьте блюдо. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте оливковое масло с солью, перцем, медом и листьями розмарина. Утиную грудку су-вид обжарьте на раскаленной сухой сковороде с двух сторон. Смажьте полученным соусом на основе масла и меда, и запекайте в духовке 5 минут.

Шаг 3. Перловую крупу отварите до полуготовности. Кольраби нарежьте мелким кубиком и обжарьте на оливковом масле. Добавьте перловку, воду и томите до готовности. В конце добавьте сливки, соль и перец по вкусу, Пармезан.

Шаг 4. На тарелку для подачи выложите ложкой пюре из сливы. На него уложите нарезанную утиную грудку. Рядом выложите перлотто.