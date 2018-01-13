Кто-то все еще никак не напразднуется, а кто-то, встав на весы, решил серьезно: больше никаких излишеств, только полезная и легкая еда — и дома, и в офисе, и на бизнес-ланче. Passion.ru делится с вами рецептами таких блюд и ждет советы от вас, как сбросить набранные за праздники килограммы.

Сахалинский гребешок с корнем сельдерея и топинамбуром От шеф-повара фермерского ресторана LavkaLavka на Петровке Елены Савчук Вам понадобится для ризотто: Корень сельдерея — 75 г

Лук репчатый — 5 г

Чесночное масло — 2 г

Сливочное масло — 10 г

Оливковое масло — 20 г

Вино белое — 20 мл

Сливки — 40 мл

Тимьян — 2 г

Соль — 2 г

Пармезан — 10 г

Бульон куриный — 50 мл Ингредиенты: Гребешок — 100 г

Чипсы из топинамбура — 3 г

Соль — 2 г Способ приготовления: Нарезаем сельдерей мелким кубиком (размером с рис). Лук также нарезаем мелким кубиком и припускаем на сковороде до прозрачного цвета. Добавляем белое вино, бульон и тимьян. Через 2-3 минуты добавляем нарезанный сельдерей и сливки. Тушим 5 минут. Добавляем тертый пармезан и чесночное масло. Солим по вкусу и снимаем с огня. Гребешок обсушиваем, солим и обжариваем на сливочном масле по минуте на каждой стороне. Ризотто выкладываем на тарелку, в центр — гребешок. Украшаем блюдо чипсами из топинамбура. Закуска из пеленгаса

И еще один рецепт от Елены Савчук. Вам понадобится: Филе пеленгаса — 300 г

Сок лимона — 5 мл

Мирин — 5 г

Рисовый уксус — 5 г

Свекла — 100 г

Хрен (свежий) — 30 г

Самогон — 10 мл

Соль, сахар — 3 г Ингредиенты для соуса: Сок апельсиновый — 30 мл

Сахар — 5 г

Дижонская горчица — 10 г

Рисовый уксус — 5 мл

Мирин — 5 г

Масло растительное — 20 г

Соль — 3 г Способ приготовления: Маринуем пеленгаса. Запеченную свеклу, хрен и все специи (кроме соли и сахара) пробиваем в блендере до однородного пюре. Филе пеленгаса натираем солью и сахаром и закладываем в пряное свекольное пюре на 24 часа. Для подачи: свежую свеклу нарезать тонкой соломкой, посолить и заправить соусом. На нее выложить тонко нарезанный пеленгас, сбрызнутый соусом. Способ приготовления соуса: Сахар прогреть с апельсиновым фрешем до кипения. Смешать остальные ингредиенты и добавить к теплому фрешу. Дать остыть. Тайский биф-салат От ресторана «Воронеж»

Вам понадобится: Филе говяжьей вырезки — 100 г

Устричный соус — 20 г

Огурцы свежие — 100 г

Кинза — 50 г

Красный лук — 20 г

Жареный кешью — 20 г

Мята — 5 г

Зеленый базилик — 5 г

Салатная заправка — 50 г Ингредиенты для салатной заправки: Оливковое масло — 25 г

Соус мирин — 10 г

Соленый рыбный соус — 5 г

Уксус мицукан — 15 г

Сухой перец чили — по вкусу

Коричневый сахар — 20 г Способ приготовления: Для приготовления соуса необходимо все смешать. Говяжью вырезку обмазать устричным соусом, обжарить на сковороде до степени прожарки medium, после чего остудить. Огурцы нарезать тонким ломтиком, лук нарезать полосками, кинзу оборвать от стебельков, мяту и базилик нарезать тонкой соломкой. Охлажденное мясо нарезать тонкими ломтиками. Все ингредиенты залить предварительно перемешанной заправкой. Аккуратно перемешать, выложить на тарелку и посыпать сверху дробленым кешью. Суп с морепродуктами «Алиоли» От шеф-повара ресторана «Паб Ло Пикассо» Светланы Югай

Вам понадобится: Масло оливковое — 10 г

Креветки — 35 г

Кальмар очищенный — 35 г

Гребешок — 35 г

Вино столовое белое — 5 мл

Томатная паста — 75 г

Лук репчатый — 10 г

Перец болгарский — 20 г

Бульон рыбный — 200 г

Соль — 1 г

Смесь пяти специй — 1 г

Базилик зеленый — 2 г

Масло горчичное — 2 г Способ приготовления: Морепродукты с луком и болгарским перцем обжарить на растительном масле с добавлением томатной пасты и столового вина. Затем залить рыбным бульоном и довести до кипения. Соль, перец — по вкусу. Перед подачей полить горчичным маслом и украсить свежим соцветием базилика. Дорадо с соусом том ям От шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная лавка» Михаила Симагина

Вам понадобится: Филе дорадо — 1 шт. Для соуса том ям: Паста том ям — 5 г

Кокосовое молоко — 50 г

Куриный бульон — 100 г

Рыбный соус — 5 г

Листья лайма — 1 шт.

Кукурузный крахмал — 7 г Способ приготовления: Филе дорадо отдельно целиком приготовить на пару. Для соуса том ям необходимо смешать пасту том ям, кокосовое молоко, куриный бульон, рыбный соус и перетертые листья лайма. На гарнир приготовить брокколи на пару. Пудинг с семенами чиа и свежими ягодами От ресторана ERWIN

Вам понадобится: Кокосовое молоко — 100 г

Мед — 2 г

Ванильный сахар — 3 г

Семена чиа — 15 г

Клубничное варенье — 25 г

Киви — 20 г

Ягодное пюре — 40 г

Голубика — 10 г

Клубника — 30 г

Сахар — 10 г

Кунжут — 10 г Способ приготовления: Отдельно приготовить пудинг. Подогреть кокосовое молоко с добавлением меда и сахара, залить им семена чиа и остудить. Ягоды и манго порезать кубиком среднего размера. Выложить пюре первым слоем, следом слой пудинга, затем фруктовый салат. Украсить семенами кунжута.