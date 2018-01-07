Продукт недели: свекла
Свекла — удивительный корнеплод и вкусный. Из нее можно приготовить столько блюд, но главное, конечно, сельдь под шубой. Вам она еще не надоела за праздники? Или лень было готовить? Узнайте о свекле больше и ловите рецепт необычной селедки «в пальто». Почти вегетарианский.
5 интересных фактов
- Свекла — одно из самых древних в мире растений, до сих пор неизвестна ее родина. Одни считают, что это Индия, другие — что она родом аж из Древней Византии. Но это не особо важно, в России свеклу почитают: борщ, винегрет и селедка под шубой — любимые блюда россиян.
- Бетанин — натуральный красный краситель, добываемый из свеклы, широко используется в пищевой индустрии: его добавляют в томатную пасту, различные соусы, джемы и даже мороженое. А русские девушки в деревнях использовали ее как румяна.
- Свекла содержит бетаин, который помогает в лечении депрессии, и триптофан — вещество хорошего настроения, содержащееся и в шоколаде. Так что при первой возможности ешьте свеклу в любом виде от зимней хандры.
- От перхоти можно использовать не только современные шампуни, но и отвар свеклы. Попробуйте, и «снежного» налета на голове как ни бывало.
- А вы знаете, что такое мангольд? Нет, это не национальное блюдо, так называется свекольная ботва. Чем она хороша? Именно эта часть продукта пользовалась спросом первоначально, когда саму свеклу еще не распробовали. Ее можно нашинковать в салат, добавить в суп, измельчить — и смешать с другими продуктами.
Огурцы под шубой
Вам понадобится:
- Свекла — 1 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Лук — 2 шт.
- Картофель — 4 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Огурцы маринованные (соленые) — 3 шт.
- Майонез — по вкусу
Приготовление:
Отвариваем овощи: картофель, морковь, свеклу, также яйца, мелко режем лук — лучше блендером и маринованные огурцы. Смешиваем их, добавляем майонез — это первый слой, трем картошку на крупной терке и выкладываем вторым слоем. затем трем морковь — третий слой и снова майонез. Отделяем белок от желтка. Белок трем и выкладываем на третий слой. Затем тертая свекла и майонез. Сверху винегрет можно посыпать желтком. Красиво будет, если вы выложите шубу с помощью кулинарных колец.
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