Свекла — удивительный корнеплод и вкусный. Из нее можно приготовить столько блюд, но главное, конечно, сельдь под шубой. Вам она еще не надоела за праздники? Или лень было готовить? Узнайте о свекле больше и ловите рецепт необычной селедки «в пальто». Почти вегетарианский.

5 интересных фактов Свекла — одно из самых древних в мире растений, до сих пор неизвестна ее родина. Одни считают, что это Индия, другие — что она родом аж из Древней Византии. Но это не особо важно, в России свеклу почитают: борщ, винегрет и селедка под шубой — любимые блюда россиян. Бетанин — натуральный красный краситель, добываемый из свеклы, широко используется в пищевой индустрии: его добавляют в томатную пасту, различные соусы, джемы и даже мороженое. А русские девушки в деревнях использовали ее как румяна. Свекла содержит бетаин, который помогает в лечении депрессии, и триптофан — вещество хорошего настроения, содержащееся и в шоколаде. Так что при первой возможности ешьте свеклу в любом виде от зимней хандры. От перхоти можно использовать не только современные шампуни, но и отвар свеклы. Попробуйте, и «снежного» налета на голове как ни бывало. А вы знаете, что такое мангольд? Нет, это не национальное блюдо, так называется свекольная ботва. Чем она хороша? Именно эта часть продукта пользовалась спросом первоначально, когда саму свеклу еще не распробовали. Ее можно нашинковать в салат, добавить в суп, измельчить — и смешать с другими продуктами. Огурцы под шубой