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Блюдо недели: севиче из тунца с мандаринами — необычный вариант новогодней закуски

Делимся рецептом от известного московского шефа

Новый год к нам мчится на всех парах, это значит, самое время задуматься о праздничном меню. И если вам хочется разнообразить традиционные оливье, селедку под шубой и заливное чем-то необычным и при этом сохранить соответствующее настроение, присмотритесь к севиче из тунца с мандаринами от шеф-повара московского ресторана.