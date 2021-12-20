Блюдо недели: севиче из тунца с мандаринами — необычный вариант новогодней закуски

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Блюдо недели: севиче из тунца с мандаринами — необычный вариант новогодней закускиДелимся рецептом от известного московского шефа
Новый год к нам мчится на всех парах, это значит, самое время задуматься о праздничном меню. И если вам хочется разнообразить традиционные оливье, селедку под шубой и заливное чем-то необычным и при этом сохранить соответствующее настроение, присмотритесь к севиче из тунца с мандаринами от шеф-повара московского ресторана.
Рецепт от шеф-повара Андрея Колодяжного, ресторан «Л.Е.С.»
Что нужно:
- 80 г японского тунца сорта аками
- 2 мандарина
- 2 маракуйи
- 1 спелая хурма
- 10 г салата корн
- 2 г кислицы (оксалис)
- 10 мл оливкового масла
- 3 г тархуна
Как приготовить:
Шаг 1. Свежее филе спинки японского тунца нарежьте слайсами.
Шаг 2. Мандарины очистите от кожицы, поделите на дольки и очистите их от перегородок. Мякоть долек мандарина пробейте в блендере, смешайте с мякотью маракуйи.
Шаг 3. Выложите слайсы тунца в глубокую тарелку, туда же добавьте сегменты очищенной от кожицы хурмы и салат корн.
Шаг 4. Полейте соусом из мякоти мандаринов и маракуйи. Украсьте листьями кислицы (оксалиса). Сбрызните оливковым маслом, настоянным на тархуне.
Фото: архив пресс-служб