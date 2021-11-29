Блюдо недели: крем-суп из цветной капусты, который не навредит вашей фигуре

Блюдо недели: крем-суп из цветной капусты, который не навредит вашей фигуреДелимся рецептами простых и вкусных блюд из сезонных продуктов.
Рецепт от шеф-повара Владимира Щепилова, ресторан Sartoria Lamberti
Что нужно на 4 порции:
- 1 кг цветной капусты
- 60 мл оливкового масла
- 60 г сливочного масла
- 2 веточки тимьяна
- 100 г лука-шалота
- 4 зубчика чеснока
- 500 мл сливок
- 500 мл воды
Как приготовить:
Шаг 1. Цветную капусту помойте и разделите на соцветия. В кастрюлю налейте оливковое масло, добавьте сливочное масло и растопите.
Шаг 2. К растопленному маслу положите тимьян, мелкорубленные лук-шалот и чеснок, пассируйте в течение 5 минут. К луку добавьте подготовленные сегменты цветной капусты, обжаривайте на слабом огне в течение 10 минут.
Шаг 3. Добавьте в капусту сливки, воду и варите до полной готовности.
Шаг 4. Проваренные ингредиенты вместе с жидкостью переложите в блендер и измельчите с добавлением соли, трюфельного масла и белого молотого перца до кремообразной текстуры.
Шаг 5. В тарелку налейте суп, сверху выложите чипсы из корня петрушки, слайсы из свежей цветной капусты, натрите трюфель (если есть) и добавьте листья мини-базилика.
Фото: архив пресс-служб