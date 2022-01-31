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Блюдо недели: чечевичный суп с говядиной, чтобы согреться зимой

Готовим по рецептам шеф-поваров
Два зимних месяца уже позади, а морозы и не думают сдавать своих по-зиций. И нет ничего лучше, чем прийти с холода в теплый дом и согреться сытным супом. Если щи и лапша уже приелись, приготовьте чечевичный – и будете приятно удивлены. Записывайте рецепт, достойный лучших ре-сторанов столицы.
Блюдо недели: чечевичный суп с говядиной, чтобы согреться зимой

Чечевичный суп с говядиной

Рецепт от команды ресторана Scrocchiarella

Что нужно на кастрюлю 1,8л:

  • 100 г моркови
  • 150 г красного лука
  • 60г сельдерея
  • 300 г говяжьей вырезки
  • 120 г чечевицы
  • 200 г свежего болгарского перца
  • 50 г оливкового масла
  • 50 г сливочного масла
  • 400 г томатного соуса
  • 20 г очищенного чеснока
  • 1 лавровый лист
  • 15г майорана
  • соль, перец черный молотый – по вкусу
  • 1,1 л воды

Дополнительно в каждую порцию:

  • 30 г широкой отварной пасты тальятелле
  • 10 г сыра Грана Падано

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите говяжий бульон.

Шаг 2. Обжарьте нарезанные средним кубиком морковь, сельдерей, лук с че-ноком и майораном на оливковом масле, добавить в овощи томат, потушить.

Шаг 3. Отварите заранее замоченную чечевицу. Когда чечевица почти готова, добавьте подготовленные овощи с томатами, доведите до готовности и до вкуса, приправьте солью и перцем.

Шаг 4. Подавайте с сыром и отварными тальятелле.

Фото: архив пресс-служб

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