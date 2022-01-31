Блюдо недели: чечевичный суп с говядиной, чтобы согреться зимой

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Блюдо недели: чечевичный суп с говядиной, чтобы согреться зимойГотовим по рецептам шеф-поваров
Два зимних месяца уже позади, а морозы и не думают сдавать своих по-зиций. И нет ничего лучше, чем прийти с холода в теплый дом и согреться сытным супом. Если щи и лапша уже приелись, приготовьте чечевичный – и будете приятно удивлены. Записывайте рецепт, достойный лучших ре-сторанов столицы.
Чечевичный суп с говядиной
Рецепт от команды ресторана Scrocchiarella
Что нужно на кастрюлю 1,8л:
- 100 г моркови
- 150 г красного лука
- 60г сельдерея
- 300 г говяжьей вырезки
- 120 г чечевицы
- 200 г свежего болгарского перца
- 50 г оливкового масла
- 50 г сливочного масла
- 400 г томатного соуса
- 20 г очищенного чеснока
- 1 лавровый лист
- 15г майорана
- соль, перец черный молотый – по вкусу
- 1,1 л воды
Дополнительно в каждую порцию:
- 30 г широкой отварной пасты тальятелле
- 10 г сыра Грана Падано
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите говяжий бульон.
Шаг 2. Обжарьте нарезанные средним кубиком морковь, сельдерей, лук с че-ноком и майораном на оливковом масле, добавить в овощи томат, потушить.
Шаг 3. Отварите заранее замоченную чечевицу. Когда чечевица почти готова, добавьте подготовленные овощи с томатами, доведите до готовности и до вкуса, приправьте солью и перцем.
Шаг 4. Подавайте с сыром и отварными тальятелле.
Фото: архив пресс-служб