Сегодня в 11:00 1 мин.

Блюдо недели: чечевичный суп с говядиной, чтобы согреться зимой

Готовим по рецептам шеф-поваров

Два зимних месяца уже позади, а морозы и не думают сдавать своих по-зиций. И нет ничего лучше, чем прийти с холода в теплый дом и согреться сытным супом. Если щи и лапша уже приелись, приготовьте чечевичный – и будете приятно удивлены. Записывайте рецепт, достойный лучших ре-сторанов столицы.