Блюдо дня: свиная рулька с тушеной капустой — сытное блюдо для настоящих защитников

Что нужно:

1 свиная рулька (примерно 1,6 кг)

300 г репчатого лука

2 г соли

0,2 г черного перца

1 щепотка кориандра

10 г соуса аджика

4 г свежего тимьяна

0,4 г перца чили

80 г квашеной капусты

0,2 г зиры

1 лавровый лист

5 мл растительного масла

120 г горчицы

100 г цветочного меда

80 г томатов пилати

10 г чеснока

Что нужно:

Шаг 1. Положите в кипящую, слегка подсоленную воду рульку и варите в течение 5 минут.

Шаг 2. Рульку вытащите из воды. Остудите, натрите солью, перцем и аджикой. Положите в сотейник, налейте на дно немного воды, добавьте тимьян, кориандр и перец чили. Запекайте рульку в духовке на 160-180 градусах около 1,5 часа.

Шаг 3. Смешайте мед и горчицу. Полученной смесью смажьте рульку. Снимите крышку и продолжайте запекать при температуре 180-200 градусов.

Шаг 4. Помидоры пилати пробейте блендером, добавьте сок от запекания рульки. Выпарите лишнюю влагу и затяните сливочным маслом.

Шаг 5. Квашеную капусту потушите в сотейнике на медленном огне в течение 10-15 минут, добавив растительное масло, лавровый лист и зиру.

Шаг 6. При подаче выложите на тарелку капусту, рядом рульку и соус из томатов пилати.