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Блюдо дня: свиная рулька с тушеной капустой — сытное блюдо для настоящих защитников

Блюдом этой недели назначаем простую и сытную свиную рульку с тушеной капустой. Выбрали мы ее не случайно. Грядет День защитника Отечества, и в этот праздник всегда хочется побаловать своих мужчин чем-то особенным. Предлагаем вам на время забыть о салатах, мильфеях и рыбе на пару — оставьте их до следующего романтического ужина, а 23-го приготовьте что-то простое и сытное. Свиная рулька — идеальный вариант. Рецепт этого блюда мы специально раздобыли для вас у московского шефа.
Блюдо дня: свиная рулька с тушеной капустой — сытное блюдо для настоящих защитников

Свиная рулька с тушеной капустой

Рецепт от шеф-повара Алексея Семенова, ресторан «Русский паб»

Что нужно:

  • 1 свиная рулька (примерно 1,6 кг)
  • 300 г репчатого лука
  • 2 г соли
  • 0,2 г черного перца
  • 1 щепотка кориандра
  • 10 г соуса аджика
  • 4 г свежего тимьяна
  • 0,4 г перца чили
  • 80 г квашеной капусты
  • 0,2 г зиры
  • 1 лавровый лист
  • 5 мл растительного масла
  • 120 г горчицы
  • 100 г цветочного меда
  • 80 г томатов пилати
  • 10 г чеснока

Что нужно:

Шаг 1. Положите в кипящую, слегка подсоленную воду рульку и варите в течение 5 минут.

Шаг 2. Рульку вытащите из воды. Остудите, натрите солью, перцем и аджикой. Положите в сотейник, налейте на дно немного воды, добавьте тимьян, кориандр и перец чили. Запекайте рульку в духовке на 160-180 градусах около 1,5 часа.

Шаг 3. Смешайте мед и горчицу. Полученной смесью смажьте рульку. Снимите крышку и продолжайте запекать при температуре 180-200 градусов.

Шаг 4. Помидоры пилати пробейте блендером, добавьте сок от запекания рульки. Выпарите лишнюю влагу и затяните сливочным маслом.

Шаг 5. Квашеную капусту потушите в сотейнике на медленном огне в течение 10-15 минут, добавив растительное масло, лавровый лист и зиру.

Шаг 6. При подаче выложите на тарелку капусту, рядом рульку и соус из томатов пилати.

Фото: архив пресс-службы

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