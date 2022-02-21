Блюдо дня: свиная рулька с тушеной капустой — сытное блюдо для настоящих защитников
Свиная рулька с тушеной капустой
Рецепт от шеф-повара Алексея Семенова, ресторан «Русский паб»
Что нужно:
- 1 свиная рулька (примерно 1,6 кг)
- 300 г репчатого лука
- 2 г соли
- 0,2 г черного перца
- 1 щепотка кориандра
- 10 г соуса аджика
- 4 г свежего тимьяна
- 0,4 г перца чили
- 80 г квашеной капусты
- 0,2 г зиры
- 1 лавровый лист
- 5 мл растительного масла
- 120 г горчицы
- 100 г цветочного меда
- 80 г томатов пилати
- 10 г чеснока
Что нужно:
Шаг 1. Положите в кипящую, слегка подсоленную воду рульку и варите в течение 5 минут.
Шаг 2. Рульку вытащите из воды. Остудите, натрите солью, перцем и аджикой. Положите в сотейник, налейте на дно немного воды, добавьте тимьян, кориандр и перец чили. Запекайте рульку в духовке на 160-180 градусах около 1,5 часа.
Шаг 3. Смешайте мед и горчицу. Полученной смесью смажьте рульку. Снимите крышку и продолжайте запекать при температуре 180-200 градусов.
Шаг 4. Помидоры пилати пробейте блендером, добавьте сок от запекания рульки. Выпарите лишнюю влагу и затяните сливочным маслом.
Шаг 5. Квашеную капусту потушите в сотейнике на медленном огне в течение 10-15 минут, добавив растительное масло, лавровый лист и зиру.
Шаг 6. При подаче выложите на тарелку капусту, рядом рульку и соус из томатов пилати.
Фото: архив пресс-службы